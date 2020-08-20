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Культура
https://ria.ru/20200820/1576034028.html
РИА Новости подготовило путеводитель по Коктебелю
В преддверии старта в Коктебеле Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party РИА Новости при поддержке Дома-музея М.А. Волошина выпустило аудиогид по... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:00
2020-08-20T17:53
коктебель
культура
новости агентства
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> В преддверии старта в Коктебеле Международного джазового фестиваля <a href="http://koktebel-jazz.ru" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> <a href="http://ria.ru" target="_blank">РИА Новости</a> при поддержке <a href="https://киммерия-волошина.рф/muzei-zapovednika/dom-muzej-m-voloshina/" target="_blank">Дома-музея М.А. Волошина</a> выпустило аудиогид по этому знаковому для творческой интеллигенции месту.Путеводитель <a href="https://izi.travel/ru/2af1-koktebel-jazz-pre-party/ru" target="_blank">Koktebel Jazz Pre-Party</a> доступен через бесплатное мобильное приложение <a href="http://izi.travel/app" target="_blank">izi.TRAVEL</a> на устройствах iOS и Android. Скачав приложение, необходимо открыть <a href="https://izi.travel/ru/2af1-koktebel-jazz-pre-party/ru" target="_blank">ссылку на гид,</a> либо найти его через "Поиск" по названию, затем нажать кнопку "Начать". Приложением и гидом можно пользоваться, как онлайн, так и оффлайн: аудиогид Koktebel Jazz Pre-Party дает возможность совершить прогулку по Коктебелю, даже не выходя из дома. Маршрут аудиогида по Коктебелю, который с 2003 года стал местом проведения джазового фестиваля <a href="http://koktebel-jazz.ru" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a>, включил восемь остановок. С его помощью можно прогуляться к вилле "Киммерия" и кургану-усыпальнице семьи Юнге, родоначальник которой, петербургский профессор-офтальмолог Эдуард Андреевич Юнге, считается основателем дачного Коктебеля. Побывать на бывшей даче писателя Викентия Вересаева и в доме Максимилиана Волошина, поэта и художника Серебряного века. Увидеть знаменитую "Киселевку", где ранее находилась дача художника Юрия Киселева, участника Митинга гласности в декабре 1965 года в Москве, и многое другое.Истории маршрута аудиогида озвучил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>. В записи также приняли участие арт-директор Koktebel Jazz Party, саксофонист, композитор и аранжировщик Сергей Головня, российский трубач Петр Востоков, саксофонист Александр Бриль, пианист Даниил Крамер.Главное музыкальное событие крымского лета, фестиваль Koktebel Jazz Party стартует 21 августа. В течение трех дней, с 21 по 23 августа, зрителей фестиваля ждут выступления гуру российского и международного джаза на берегу Черного моря. Полная программа фестиваля опубликована <a href="http://koktebel-jazz.ru" target="_blank">на сайте</a>.Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.В апреле 2020 года фестиваль Koktebel Jazz Party вместе с МИА "Россия сегодня" и медиагруппой "Красный квадрат" организовал онлайн-марафон <a href="https://ria.ru/20200501/1570866138.html" target="_blank">Doctor Jazz Party</a> в поддержку российских медиков и больниц в период борьбы с пандемией коронавируса. Марафон стартовал в Международный день джаза, 30 апреля, на лидере Рунета, сайте <a href="http://ria.ru" target="_blank">ria.ru</a> и в официальном аккаунте РИА Новости в ВКонтакте. Онлайн-марафон Doctor Jazz Party объединил звезд джазовой музыки из девяти стран, включая Россию, Китай, США, Бразилию, Японию. Марафон длился семь часов, выступления его участников посмотрело около двух миллионов человек.<a href="http://koktebel-jazz.ru/" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.<a href="http://koktebel-jazz.ru/" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат<strong>". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.</strong><strong>Информационными партнерами Koktebel Jazz Party</strong> выступят: <a href="http://vgtrk.com" target="_blank">ВГТРК</a>, Радио <a href="https://radiojazzfm.ru" target="_blank">JAZZ 89.1 FM</a>, интернет-кинотеатр <a href="https://www.tvzavr.ru/" target="_blank">tvzavr</a>, интернет-ресурс <a href="https://www.timeout.ru/" target="_blank">TimeOut.ru</a> и радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru" target="_blank">Sputnik</a>.
https://ria.ru/20200720/1574582749.html
https://ria.ru/20200731/1575205200.html
коктебель
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Новости
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коктебель, новости агентства

РИА Новости подготовило путеводитель по Коктебелю

14:00 20.08.2020 (обновлено: 17:53 20.08.2020)
241
© РИА Новости / Владимир ВяткинНабережная в Коктебеле
Набережная в Коктебеле
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В преддверии старта в Коктебеле Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party РИА Новости при поддержке Дома-музея М.А. Волошина выпустило аудиогид по этому знаковому для творческой интеллигенции месту.
Путеводитель Koktebel Jazz Pre-Party доступен через бесплатное мобильное приложение izi.TRAVEL на устройствах iOS и Android. Скачав приложение, необходимо открыть ссылку на гид, либо найти его через "Поиск" по названию, затем нажать кнопку "Начать". Приложением и гидом можно пользоваться, как онлайн, так и оффлайн: аудиогид Koktebel Jazz Pre-Party дает возможность совершить прогулку по Коктебелю, даже не выходя из дома.
Маршрут аудиогида по Коктебелю, который с 2003 года стал местом проведения джазового фестиваля Koktebel Jazz Party, включил восемь остановок. С его помощью можно прогуляться к вилле "Киммерия" и кургану-усыпальнице семьи Юнге, родоначальник которой, петербургский профессор-офтальмолог Эдуард Андреевич Юнге, считается основателем дачного Коктебеля. Побывать на бывшей даче писателя Викентия Вересаева и в доме Максимилиана Волошина, поэта и художника Серебряного века. Увидеть знаменитую "Киселевку", где ранее находилась дача художника Юрия Киселева, участника Митинга гласности в декабре 1965 года в Москве, и многое другое.
Истории маршрута аудиогида озвучил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев. В записи также приняли участие арт-директор Koktebel Jazz Party, саксофонист, композитор и аранжировщик Сергей Головня, российский трубач Петр Востоков, саксофонист Александр Бриль, пианист Даниил Крамер.
Новое приложение РИА на платформе IOS для iPhone
20 июля, 11:35
МИА "Россия сегодня" выпустило новое мобильное приложение "РИА"
Главное музыкальное событие крымского лета, фестиваль Koktebel Jazz Party стартует 21 августа. В течение трех дней, с 21 по 23 августа, зрителей фестиваля ждут выступления гуру российского и международного джаза на берегу Черного моря. Полная программа фестиваля опубликована на сайте.
Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.
В апреле 2020 года фестиваль Koktebel Jazz Party вместе с МИА "Россия сегодня" и медиагруппой "Красный квадрат" организовал онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских медиков и больниц в период борьбы с пандемией коронавируса. Марафон стартовал в Международный день джаза, 30 апреля, на лидере Рунета, сайте ria.ru и в официальном аккаунте РИА Новости в ВКонтакте. Онлайн-марафон Doctor Jazz Party объединил звезд джазовой музыки из девяти стран, включая Россию, Китай, США, Бразилию, Японию. Марафон длился семь часов, выступления его участников посмотрело около двух миллионов человек.
Путеводитель РИА Новости по Коктебелю
РИА Новости подготовило путеводитель по Коктебелю
Путеводитель РИА Новости по Коктебелю
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости Спорт и его руководитель удостоены премии Спорт и Россия
31 июля, 11:09
РИА Новости Спорт и его руководитель удостоены премии "Спорт и Россия"
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио JAZZ 89.1 FM, интернет-кинотеатр tvzavr, интернет-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.
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КультураКоктебельНовости агентства
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