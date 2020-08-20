https://ria.ru/20200820/1576034028.html

РИА Новости подготовило путеводитель по Коктебелю

В преддверии старта в Коктебеле Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party РИА Новости при поддержке Дома-музея М.А. Волошина выпустило аудиогид по... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:00

2020-08-20T14:00

2020-08-20T17:53

коктебель

культура

новости агентства

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> В преддверии старта в Коктебеле Международного джазового фестиваля <a href="http://koktebel-jazz.ru" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> <a href="http://ria.ru" target="_blank">РИА Новости</a> при поддержке <a href="https://киммерия-волошина.рф/muzei-zapovednika/dom-muzej-m-voloshina/" target="_blank">Дома-музея М.А. Волошина</a> выпустило аудиогид по этому знаковому для творческой интеллигенции месту.Путеводитель <a href="https://izi.travel/ru/2af1-koktebel-jazz-pre-party/ru" target="_blank">Koktebel Jazz Pre-Party</a> доступен через бесплатное мобильное приложение <a href="http://izi.travel/app" target="_blank">izi.TRAVEL</a> на устройствах iOS и Android. Скачав приложение, необходимо открыть <a href="https://izi.travel/ru/2af1-koktebel-jazz-pre-party/ru" target="_blank">ссылку на гид,</a> либо найти его через "Поиск" по названию, затем нажать кнопку "Начать". Приложением и гидом можно пользоваться, как онлайн, так и оффлайн: аудиогид Koktebel Jazz Pre-Party дает возможность совершить прогулку по Коктебелю, даже не выходя из дома. Маршрут аудиогида по Коктебелю, который с 2003 года стал местом проведения джазового фестиваля <a href="http://koktebel-jazz.ru" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a>, включил восемь остановок. С его помощью можно прогуляться к вилле "Киммерия" и кургану-усыпальнице семьи Юнге, родоначальник которой, петербургский профессор-офтальмолог Эдуард Андреевич Юнге, считается основателем дачного Коктебеля. Побывать на бывшей даче писателя Викентия Вересаева и в доме Максимилиана Волошина, поэта и художника Серебряного века. Увидеть знаменитую "Киселевку", где ранее находилась дача художника Юрия Киселева, участника Митинга гласности в декабре 1965 года в Москве, и многое другое.Истории маршрута аудиогида озвучил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>. В записи также приняли участие арт-директор Koktebel Jazz Party, саксофонист, композитор и аранжировщик Сергей Головня, российский трубач Петр Востоков, саксофонист Александр Бриль, пианист Даниил Крамер.Главное музыкальное событие крымского лета, фестиваль Koktebel Jazz Party стартует 21 августа. В течение трех дней, с 21 по 23 августа, зрителей фестиваля ждут выступления гуру российского и международного джаза на берегу Черного моря. Полная программа фестиваля опубликована <a href="http://koktebel-jazz.ru" target="_blank">на сайте</a>.Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.В апреле 2020 года фестиваль Koktebel Jazz Party вместе с МИА "Россия сегодня" и медиагруппой "Красный квадрат" организовал онлайн-марафон <a href="https://ria.ru/20200501/1570866138.html" target="_blank">Doctor Jazz Party</a> в поддержку российских медиков и больниц в период борьбы с пандемией коронавируса. Марафон стартовал в Международный день джаза, 30 апреля, на лидере Рунета, сайте <a href="http://ria.ru" target="_blank">ria.ru</a> и в официальном аккаунте РИА Новости в ВКонтакте. Онлайн-марафон Doctor Jazz Party объединил звезд джазовой музыки из девяти стран, включая Россию, Китай, США, Бразилию, Японию. Марафон длился семь часов, выступления его участников посмотрело около двух миллионов человек.<a href="http://koktebel-jazz.ru/" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.<a href="http://koktebel-jazz.ru/" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат<strong>". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.</strong><strong>Информационными партнерами Koktebel Jazz Party</strong> выступят: <a href="http://vgtrk.com" target="_blank">ВГТРК</a>, Радио <a href="https://radiojazzfm.ru" target="_blank">JAZZ 89.1 FM</a>, интернет-кинотеатр <a href="https://www.tvzavr.ru/" target="_blank">tvzavr</a>, интернет-ресурс <a href="https://www.timeout.ru/" target="_blank">TimeOut.ru</a> и радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru" target="_blank">Sputnik</a>.

https://ria.ru/20200720/1574582749.html

https://ria.ru/20200731/1575205200.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коктебель, новости агентства