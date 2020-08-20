https://ria.ru/20200820/1576033567.html

На развитие села в Ярославской области направили 500 миллионов рублей

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал, что на реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе в 2020 году... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T13:28

2020-08-20T13:28

2020-08-20T13:28

ярославская область

дмитрий миронов

ярославская область

общество

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости.</strong> Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал, что на реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе в 2020 году направлено почти 500 миллионов рублей, из них более 300 миллионов - из областного бюджета, сообщает Клуб регионов."Чтобы жители сел не перебирались в поисках лучшей доли в города, нужно развивать инфраструктуру на местах: ремонтировать дороги, газифицировать населенные пункты, улучшать жилищные условия селян, благоустраивать общественные пространства. Именно по этим основным пунктам и ведется финансирование программы", - заявил глава региона."Результатом таких объемных вложений должно стать повышение удовлетворенности жизнью наших сельчан. Пусть их жизнь не на виду, но они вносят большой вклад в развитие сельского хозяйства, снабжают продуктами города, их нелегкий труд заслуживает глубокого уважения и достойной оценки, которой и станет наша забота о них", – подчеркнул Миронов.Декан экономического факультета Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева Валерий Кошелев согласен с мнением губернатора - если регион добьется исполнения целевых показателей госпрограммы, то закрепит людей на земле.К реализации госпрограммы <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославская область</a> приступила весной 2020 года. Объем финансирования программы до 2025 года должен составить не менее 4,2 миллиарда рублей.По словам руководителя регионального отделения "Российского союза сельской молодежи" Ивана Демидова, действие программы уже дает положительные результаты. Например, большой интерес муниципалитетов вызвала подпрограмма "Современный облик сельских территорий", участвуя в которой можно получить средства на благоустройство памятников, создание и реконструкцию мест отдыха и прочее улучшение городской и сельской среды, отметил Демидов. Он рассказал, что в рамках госпрограммы правительство области готовится к запуску программы по возмещению сельхозтоваропроизводителям средств, потраченных на обучение сотрудников по целевым договорам.Правительство РФ в конце мая 2019 года утвердило госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий до 2025 года с общим объемом финансового обеспечения в 2,288 триллиона рублей. Согласно паспорту госпрограммы, на ее реализацию в 2020 году предполагалось выделить 79,198 миллиарда рублей, однако в бюджете на текущий год заложено лишь 35,946 миллиарда рублей. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоз</a> в марте обратился в правительство с просьбой увеличить финансирование госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий на 43 миллиарда рублей. В августе министерство предложило продлить госпрограмму до 2030 года.

https://ria.ru/20190417/1552779371.html

ярославская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, ярославская область, общество