https://ria.ru/20200820/1576033512.html

На Урале начались исследования триазавирина для лечения коронавируса

Клинические исследования триазавирина на предмет его эффективности для лечения коронавируса начаты в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T13:28

2020-08-20T13:28

2020-08-20T13:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

евгений куйвашев

российская академия наук

свердловская область

екатеринбург

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг - РИА Новости.</strong> Клинические исследования триазавирина на предмет его эффективности для лечения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a> начаты в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского государственного медицинского университета (УГМУ).Ранее губернатор Свердловской области <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Kujjvashev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Куйвашев</a> создал рабочую группу для проведения клинических испытаний триазавирина на предмет его эффективности для лечения коронавируса."Губернатор дал поручение провести в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> клинические исследования по эффективности и безопасности триазавирина, и сегодня эти исследования начаты на базе городской клинической больницы №14", - привели в пресс-службе слова ректора УГМУ Ольги Ковтун.Она добавила, что в рамках клинических испытаний в больнице будут обследованы 100 медицинских работников и 100 пациентов. Испытания будут проведены до конца года.Ранее Ковтун отмечала, что серьезных противопоказаний у российского противовирусного препарата триазавирин при лечении коронавируса на Урале не выявлено. Она также уточняла, что исследования будут вестись по двум направлениям – профилактика среди медицинских работников в случае контакта с инфекцией и эффективность лечения при легких формах коронавируса.Сообщалось, что триазавирин заинтересовал китайских специалистов, они испытывают его на предмет возможности применения для лечения коронавирусной инфекции. Ведущие специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> в области биомедицины также заявляли, что вопрос возможной эффективности применения триазавирина для лечения коронавирусной инфекции заслуживает обсуждения с министерством здравоохранения РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200713/1574280171.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений куйвашев, российская академия наук, свердловская область, екатеринбург, общество