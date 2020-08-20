https://ria.ru/20200820/1576033400.html
Министр просвещения призвал готовиться к традиционному режиму работы школ
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что рассчитывает на возобновление работы школ 1 сентября в традиционном режиме. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:28
2020-08-20T13:28
2020-08-20T18:06
социальный навигатор
сн_образование
общество
сергей кравцов
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Министр просвещения России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> заявил, что рассчитывает на возобновление работы школ 1 сентября в традиционном режиме."Мы готовимся к тому, что 1 сентября школы вернутся к традиционному обучению, к полноценному режиму работы, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", — сказал Кравцов, выступая на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в России.Министр подчеркнул, что дистанционное обучение никогда не заменит традиционную систему. Он напомнил, что линейки в школах будут организованы с учетом требований <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Информационные технологии всегда будут дополнением к традиционной системе и решать те проблемы, которые действительно есть, в том числе и работа со школьниками с ограниченными возможностями здоровья", — уточнил Кравцов.Образование — не только обучение, отметил министр, но и воспитательный процесс, а это прежде всего общение с учителем и сверстниками.
https://ria.ru/20200820/1576032525.html
1
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов, образование - общество
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Министр просвещения России Сергей Кравцов
заявил, что рассчитывает на возобновление работы школ 1 сентября в традиционном режиме.
"Мы готовимся к тому, что 1 сентября школы вернутся к традиционному обучению, к полноценному режиму работы, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", — сказал Кравцов, выступая на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в России.
Министр подчеркнул, что дистанционное обучение никогда не заменит традиционную систему. Он напомнил, что линейки в школах будут организованы с учетом требований Роспотребнадзора
.
"Информационные технологии всегда будут дополнением к традиционной системе и решать те проблемы, которые действительно есть, в том числе и работа со школьниками с ограниченными возможностями здоровья", — уточнил Кравцов.
Образование — не только обучение, отметил министр, но и воспитательный процесс, а это прежде всего общение с учителем и сверстниками.