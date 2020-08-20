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Названы регионы-лидеры по качеству образования
Москва стала регионом-лидером по качеству дошкольного образования в РФ в 2019 году, Волгоградская область лидирует по доступности дошкольного образования,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:10
2020-08-20T13:22
социальный навигатор
сн_образование
анна кузнецова
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москва</a> стала регионом-лидером по качеству дошкольного образования в РФ в 2019 году, <a href="https://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast" target="_blank">Волгоградская область</a> лидирует по доступности дошкольного образования, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка <a href="https://ria.ru/person_Anna_Kuznecova" target="_blank">Анна Кузнецова</a>.В ходе всероссийского совещания уполномоченных по правам ребенка в РФ Кузнецова представила рейтинг регионов по уровню доступности и качества дошкольного и школьного образования. Детский омбудсмен уточнила, что показатель доступности дошкольного образования определялся учетом численности детей, которым предоставлено место в дошкольном учреждении, которые не стоят в очереди, и которые не охвачены образовательными услугами.Уровень качества дошкольного образования определялся соотношением числа воспитателей к числу детей дошкольного возраста. В этом рейтинге лидирует Москва (коэффициент 611 из 1000 возможных), Республика Саха Якутия (444), Тамбовская область (439). Низкие показатели у Приморского края (270), Тверской области (273).Уровень доступности школьного образования рассчитывался с учетом процента учащихся в сельской местности, в городах, в регионе в целом, числа детей, не обучающихся из-за плохого материального положения или причин, связанных со здоровьем."Регионы с высокими показателями - Санкт-Петербург, коэффициент 199 из 200, Москва (198). Кемеровская область (190). Низкие показатели - Курганская область (119), Магаданская (103), республика Адыгея (122)", - сообщила детский омбудсмен.В рейтинге качества школьного образования лидирует Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская Белгородская и Московская области. Самый низкий показатель у Республики Ингушетия.Кузнецова уточнила, что при расчете рейтинга качественного школьного образования рассматривали такие параметры, как бюджет на одного школьника, количество детей, не подлежащих обучению, процент выбывших и не продолживших обучение, количество школьников, систематически пропускающих по неуважительным причинам, детей, обучающихся во 2-3 смену, выпускников, не получивших аттестат, учителей с высшим образованием и ещё целый спектр параметров.
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социальный навигатор, сн_образование, анна кузнецова, образование - общество, общество

Названы регионы-лидеры по качеству образования

13:10 20.08.2020 (обновлено: 13:22 20.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНа уроке. Средняя школа № 402
На уроке. Средняя школа № 402
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва стала регионом-лидером по качеству дошкольного образования в РФ в 2019 году, Волгоградская область лидирует по доступности дошкольного образования, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
В ходе всероссийского совещания уполномоченных по правам ребенка в РФ Кузнецова представила рейтинг регионов по уровню доступности и качества дошкольного и школьного образования. Детский омбудсмен уточнила, что показатель доступности дошкольного образования определялся учетом численности детей, которым предоставлено место в дошкольном учреждении, которые не стоят в очереди, и которые не охвачены образовательными услугами.

"По доступности дошкольного образования регионы с высокими показателями - Волгоградская, Курская, Костромская области, Хабаровский край, республика Мордовия. Их коэффициенты приближаются к максимально возможным 500. Низкие показатели - Дагестан, Ингушетия", - рассказала Кузнецова.

Уровень качества дошкольного образования определялся соотношением числа воспитателей к числу детей дошкольного возраста. В этом рейтинге лидирует Москва (коэффициент 611 из 1000 возможных), Республика Саха Якутия (444), Тамбовская область (439). Низкие показатели у Приморского края (270), Тверской области (273).
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Уровень доступности школьного образования рассчитывался с учетом процента учащихся в сельской местности, в городах, в регионе в целом, числа детей, не обучающихся из-за плохого материального положения или причин, связанных со здоровьем.
"Регионы с высокими показателями - Санкт-Петербург, коэффициент 199 из 200, Москва (198). Кемеровская область (190). Низкие показатели - Курганская область (119), Магаданская (103), республика Адыгея (122)", - сообщила детский омбудсмен.
В рейтинге качества школьного образования лидирует Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская Белгородская и Московская области. Самый низкий показатель у Республики Ингушетия.
Кузнецова уточнила, что при расчете рейтинга качественного школьного образования рассматривали такие параметры, как бюджет на одного школьника, количество детей, не подлежащих обучению, процент выбывших и не продолживших обучение, количество школьников, систематически пропускающих по неуважительным причинам, детей, обучающихся во 2-3 смену, выпускников, не получивших аттестат, учителей с высшим образованием и ещё целый спектр параметров.
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