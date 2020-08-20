https://ria.ru/20200820/1576031155.html

"Речь о спасении жизни": врач рассказал о состоянии Навального

Состояние Алексея Навального остается стабильным, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T12:45

2020-08-20T12:45

2020-08-20T13:16

госпитализация алексея навального в омске

фонд борьбы с коррупцией

здоровье - общество

алексей навальный

москва

томск

омск

общество

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<strong>ОМСК, 20 авг — РИА Новости.</strong> Состояние <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> остается стабильным, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.Отвечая на вопрос, угрожает ли что-то жизни главы Фонда борьбы с коррупцией, медик отметил, что пока пациент не выписан из больницы, всегда есть какая-то угроза. Калиниченко напомнил, что более подробную информацию о состоянии Навального он не вправе разглашать без его согласия.Лечение и диагностику контролируют региональный и федеральный Минздрав. Ранее стало известно, что самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру стало плохо в полете, его госпитализировали в тяжелом состоянии.По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили, подмешав ему что-то, и он находится в коме. Как заявил, в свою очередь, Калиниченко, нет никакой уверенности, что это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают.Петр Филоненко, директор "Венской кофейни" в аэропорту Томска, где Навальный пил черный чай, заверил РИА Новости, что будет сотрудничать с правоохранительными органами и властями в расследовании инцидента. На борту самолета, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, руководитель ФБК ничего не ел и не пил.Аэропорт готов предоставить записи с видеокамер. Транспортная полиция начала проверку.При этом юристы ФБК решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Лечащий врач Навального Анастасия Васильева вылетела в Омск.<em><a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a></em> <em>(Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576021075.html

https://ria.ru/20200820/1576025396.html

Егор Панкратов Не жалко! 291

Роман Браско Вы лучше скажите когда церемония прощания?🤔 53

2

москва

томск

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ряд диагнозов исключены – лечащий врач о состоянии Алексея Навального Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко. Ранее стало известно, что самолет, на котором глава Фонд борьбы с коррупцией летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Навальному стало плохо в полете, его госпитализировали. 2020-08-20T12:45 true PT1M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, здоровье - общество, алексей навальный, москва, томск, омск, общество