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https://ria.ru/20200820/1576031155.html
"Речь о спасении жизни": врач рассказал о состоянии Навального
Состояние Алексея Навального остается стабильным, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:45
2020-08-20T13:16
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
здоровье - общество
алексей навальный
москва
томск
омск
общество
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<strong>ОМСК, 20 авг — РИА Новости.</strong> Состояние <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> остается стабильным, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.Отвечая на вопрос, угрожает ли что-то жизни главы Фонда борьбы с коррупцией, медик отметил, что пока пациент не выписан из больницы, всегда есть какая-то угроза. Калиниченко напомнил, что более подробную информацию о состоянии Навального он не вправе разглашать без его согласия.Лечение и диагностику контролируют региональный и федеральный Минздрав. Ранее стало известно, что самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру стало плохо в полете, его госпитализировали в тяжелом состоянии.По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили, подмешав ему что-то, и он находится в коме. Как заявил, в свою очередь, Калиниченко, нет никакой уверенности, что это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают.Петр Филоненко, директор "Венской кофейни" в аэропорту Томска, где Навальный пил черный чай, заверил РИА Новости, что будет сотрудничать с правоохранительными органами и властями в расследовании инцидента. На борту самолета, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, руководитель ФБК ничего не ел и не пил.Аэропорт готов предоставить записи с видеокамер. Транспортная полиция начала проверку.При этом юристы ФБК решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Лечащий врач Навального Анастасия Васильева вылетела в Омск.<em><a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a></em> <em>(Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576021075.html
https://ria.ru/20200820/1576025396.html
Не жалко!
291
Вы лучше скажите когда церемония прощания?🤔
53
2
москва
томск
омск
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
Ряд диагнозов исключены – лечащий врач о состоянии Алексея Навального
Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко. Ранее стало известно, что самолет, на котором глава Фонд борьбы с коррупцией летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Навальному стало плохо в полете, его госпитализировали.
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, здоровье - общество, алексей навальный, москва, томск, омск, общество

"Речь о спасении жизни": врач рассказал о состоянии Навального

12:45 20.08.2020 (обновлено: 13:16 20.08.2020)
32570
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ОМСК, 20 авг — РИА Новости. Состояние Алексея Навального остается стабильным, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

"Продолжается интенсивная терапия. Мы продвинулись в диагностике заболевания, получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается активное лечение. <...> Врачи делают не то чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни", — сказал он.

Отвечая на вопрос, угрожает ли что-то жизни главы Фонда борьбы с коррупцией, медик отметил, что пока пациент не выписан из больницы, всегда есть какая-то угроза. Калиниченко напомнил, что более подробную информацию о состоянии Навального он не вправе разглашать без его согласия.
Лечение и диагностику контролируют региональный и федеральный Минздрав.
Ранее стало известно, что самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо в полете, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили, подмешав ему что-то, и он находится в коме. Как заявил, в свою очередь, Калиниченко, нет никакой уверенности, что это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают.
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Петр Филоненко, директор "Венской кофейни" в аэропорту Томска, где Навальный пил черный чай, заверил РИА Новости, что будет сотрудничать с правоохранительными органами и властями в расследовании инцидента. На борту самолета, по данным авиакомпании S7, руководитель ФБК ничего не ел и не пил.
Аэропорт готов предоставить записи с видеокамер. Транспортная полиция начала проверку.
При этом юристы ФБК решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Лечащий врач Навального Анастасия Васильева вылетела в Омск.
ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейЗдоровье - ОбществоАлексей НавальныйМоскваТомскОмскОбщество
Популярные комментарии
Не жалко!
20 августа, 12:46
Егор Панкратов
187353782
Вы лучше скажите когда церемония прощания?🤔
20 августа, 12:47
Роман Браско
241010018
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