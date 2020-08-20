Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200820/1576031083.html
Мясников предположил, что могло случиться с Навальным
Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что могло произойти с Алексеем Навальным на борту самолета из Томска в Москву. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:42
2020-08-20T18:49
александр мясников (врач)
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
томск
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576017106_0:20:2281:1303_1400x0_80_0_0_75e37ad17654547957eb79838c8eee7b.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> предположил, что могло произойти с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> на борту самолета из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>.Стоны могут сигнализировать о сильной головной боли, которые могут возникнуть, в том числе, из-за разрыва аневризмы, отметил врач.Тем не менее, Мясников призвал не делать поспешных выводов о причинах инцидента и дождаться официальных данных от медиков.Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за плохого самочувствия блогера. Он был экстренно госпитализирован. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление.Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что Навальный находится в реанимации.
https://ria.ru/20200820/1576024476.html
https://ria.ru/20200820/1576020051.html
все верно, надо подождать, когда обследуют. А навальнята уже через полчаса закричали об отравлении, и начали наезжать на власть. Ющенковщина сплошная
236
Один из самых профессиональных врачей страны. На все руки масте, и про короновирус расскажет и про прививки, и про то, как правильно питаться и про отравления. Гений какой-то, а не врач
173
13
москва
томск
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576017106_85:0:2160:1556_1400x0_80_0_0_9e3a9dda4fa3c02784f4b44d3644a391.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия

Мясников предположил, что могло случиться с Навальным

12:42 20.08.2020 (обновлено: 18:49 20.08.2020)
219503
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что могло произойти с Алексеем Навальным на борту самолета из Томска в Москву.
"Меня смутили стоны его, потому что обычно при сосудистых катастрофах человек не стонет, а падает. А это было состояние "пред", - сказал он в эфире программы "Соловьев LIVE" на YouTube.
Стоны могут сигнализировать о сильной головной боли, которые могут возникнуть, в том числе, из-за разрыва аневризмы, отметил врач.
Тем не менее, Мясников призвал не делать поспешных выводов о причинах инцидента и дождаться официальных данных от медиков.
Алексей Навальный
Вчера, 11:29
Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия блогера. Он был экстренно госпитализирован. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление.
Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что Навальный находится в реанимации.
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
Вчера, 10:06
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
17426324833103
Обсудить 13
Александр Мясников (врач)Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваТомскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
все верно, надо подождать, когда обследуют. А навальнята уже через полчаса закричали об отравлении, и начали наезжать на власть. Ющенковщина сплошная
20 августа, 12:45
О Ольга Занкова
172302059
Один из самых профессиональных врачей страны. На все руки масте, и про короновирус расскажет и про прививки, и про то, как правильно питаться и про отравления. Гений какой-то, а не врач
20 августа, 12:50
Константин Е
633341270
Рекомендуем
Алексей Навальный
Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП
Алексей Навальный
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
Съезд движения Солидарность
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
Алексей Навальный
Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
Задержание подозреваемых в попытке похищения одного из лидеров донбасских ополченцев. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовала видео задержания похитителей лидера ополчения Донбасса
Кадры Алексея Навального со стаканчиком в аэропорту Томска
Визит Навального в кофейню перед вылетом попал на видео
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
"Речь о спасении жизни": врач рассказал о состоянии Навального
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
Врач заявил о стабилизации состояния Навального
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Свидетель заявил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Певица Валентина Легкоступова
В Москве началась церемония прощания с Валентиной Легкоступовой
Как пушечное мясо: признание одного из участников массовых беспорядков в Минске
"Как пушечное мясо": участник протестов в Минске рассказал о провокаторах
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названа одна из версий инцидента с Навальным
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска к актеру
Ряд диагнозов исключены – лечащий врач о состоянии Алексея Навального
Врач рассказал о состоянии Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния