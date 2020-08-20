https://ria.ru/20200820/1576031083.html

Мясников предположил, что могло случиться с Навальным

Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что могло произойти с Алексеем Навальным на борту самолета из Томска в Москву. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T12:42

2020-08-20T12:42

2020-08-20T18:49

александр мясников (врач)

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> предположил, что могло произойти с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> на борту самолета из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>.Стоны могут сигнализировать о сильной головной боли, которые могут возникнуть, в том числе, из-за разрыва аневризмы, отметил врач.Тем не менее, Мясников призвал не делать поспешных выводов о причинах инцидента и дождаться официальных данных от медиков.Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за плохого самочувствия блогера. Он был экстренно госпитализирован. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление.Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что Навальный находится в реанимации.

https://ria.ru/20200820/1576024476.html

https://ria.ru/20200820/1576020051.html

Ольга Занкова все верно, надо подождать, когда обследуют. А навальнята уже через полчаса закричали об отравлении, и начали наезжать на власть. Ющенковщина сплошная 236

Константин Е Один из самых профессиональных врачей страны. На все руки масте, и про короновирус расскажет и про прививки, и про то, как правильно питаться и про отравления. Гений какой-то, а не врач 173

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москва

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия