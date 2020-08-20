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Врач исключил, что к состоянию Навального могла привести травма
Повреждения травматического характера у госпитализированного в реанимацию Алексея Навального исключены, у него нет травмы, которая могла бы привести к такому... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:38
2020-08-20T14:27
томск
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Повреждения травматического характера у госпитализированного в реанимацию <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> исключены, у него нет травмы, которая могла бы привести к такому состоянию, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь."На сегодняшний день исключены повреждения травматического характера, то есть у него нет травмы, которая бы привела к его состоянию", - сказал Калиниченко журналистам.Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
https://ria.ru/20200820/1576025396.html
Рио что с вами? Заболел знаменитый хирург, писатель, выдающийся учёный, шахматист, герой России? Нет... просто блогер, которого большинство жителей страны и не знает.. Катастрофа вселенского масштаба, тьфу
64
сотрясение мозга _ единственный невозможный диагноз.. остальное допустимо в разной степени толерантности
28
томск
омск
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
Ряд диагнозов исключены – лечащий врач о состоянии Алексея Навального
Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко. Ранее стало известно, что самолет, на котором глава Фонд борьбы с коррупцией летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Навальному стало плохо в полете, его госпитализировали.
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томск, госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия

Врач исключил, что к состоянию Навального могла привести травма

12:38 20.08.2020 (обновлено: 14:27 20.08.2020)
12550
ОМСК, 20 авг - РИА Новости. Повреждения травматического характера у госпитализированного в реанимацию Алексея Навального исключены, у него нет травмы, которая могла бы привести к такому состоянию, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь.
"На сегодняшний день исключены повреждения травматического характера, то есть у него нет травмы, которая бы привела к его состоянию", - сказал Калиниченко журналистам.
Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
Алексей Навальный
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823512211
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ТомскГоспитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмскПроисшествия
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Рио что с вами? Заболел знаменитый хирург, писатель, выдающийся учёный, шахматист, герой России? Нет... просто блогер, которого большинство жителей страны и не знает.. Катастрофа вселенского масштаба, тьфу
20 августа, 12:46
Алесандр Бородин
31110130
сотрясение мозга _ единственный невозможный диагноз.. остальное допустимо в разной степени толерантности
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