https://ria.ru/20200820/1576030796.html

Врач исключил, что к состоянию Навального могла привести травма

Повреждения травматического характера у госпитализированного в реанимацию Алексея Навального исключены, у него нет травмы, которая могла бы привести к такому... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T12:38

2020-08-20T12:38

2020-08-20T14:27

томск

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Повреждения травматического характера у госпитализированного в реанимацию <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> исключены, у него нет травмы, которая могла бы привести к такому состоянию, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь."На сегодняшний день исключены повреждения травматического характера, то есть у него нет травмы, которая бы привела к его состоянию", - сказал Калиниченко журналистам.Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.

https://ria.ru/20200820/1576025396.html

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томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ряд диагнозов исключены – лечащий врач о состоянии Алексея Навального Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко. Ранее стало известно, что самолет, на котором глава Фонд борьбы с коррупцией летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Навальному стало плохо в полете, его госпитализировали. 2020-08-20T12:38 true PT1M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

томск, госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия