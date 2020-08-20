Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200820/1576025396.html
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:44
2020-08-20T11:47
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
томск
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576017719_0:66:1768:1061_1400x0_80_0_0_b35a2276c39dc7e3c5ca93e4a06ba906.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омске</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь.Лебедев ранее опубликовал в своем Instagram фото Навального, сидящего в кафе в аэропорту Томска со стаканом в руке."Я взял сэндвич, сел и вижу, сидит Алексей Навальный, сфотографировал. Он пил что-то в стакане, возможно, чай, я понятия не имею, что он пил. Я доел сэндвич. Они сидели со своими друзьями, сотрудниками, они втроем там сидели", - рассказал Лебедев в <a href="https://www.instagram.com/djpavlin/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Потом, по его словам, объявили посадку в самолет - и все пошли на посадку."Потом, когда мы уже взлетели, набрали высоту, он пошел в туалет и долго не возвращался. Я думал, что я его (возвращение на место – ред.) просто пропустил. Я сидел в наушниках, спокойно занимался музыкой. По итогу слышу, понимаю, что какой-то кипиш, снимаю наушники - и оказывается, что экстренно садят самолет в Омске. Думаю, кому-то плохо стало. Поворачиваю голову назад и понимаю, что лежит Алексей просто, вот и все", - добавил Лебедев.Он также рассказал, что обнаружил в телефоне много пропущенных звонков с незнакомых номеров, и добавил, что журналисты звонили даже сотрудникам его бара в Томске.Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
https://ria.ru/20200820/1576024476.html
https://ria.ru/20200820/1576020051.html
да наркоман походу он.передоз в туалете поймал вот и все
23
7
томск
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576017719_87:0:1551:1098_1400x0_80_0_0_731057fdc0d649bd8539a1fcb9c9a1b9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, томск, омск, происшествия

Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

11:44 20.08.2020 (обновлено: 11:47 20.08.2020)
3058
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь.
Лебедев ранее опубликовал в своем Instagram фото Навального, сидящего в кафе в аэропорту Томска со стаканом в руке.
"Я взял сэндвич, сел и вижу, сидит Алексей Навальный, сфотографировал. Он пил что-то в стакане, возможно, чай, я понятия не имею, что он пил. Я доел сэндвич. Они сидели со своими друзьями, сотрудниками, они втроем там сидели", - рассказал Лебедев в Instagram.
Алексей Навальный
11:29
Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
Потом, по его словам, объявили посадку в самолет - и все пошли на посадку.
"Потом, когда мы уже взлетели, набрали высоту, он пошел в туалет и долго не возвращался. Я думал, что я его (возвращение на место – ред.) просто пропустил. Я сидел в наушниках, спокойно занимался музыкой. По итогу слышу, понимаю, что какой-то кипиш, снимаю наушники - и оказывается, что экстренно садят самолет в Омске. Думаю, кому-то плохо стало. Поворачиваю голову назад и понимаю, что лежит Алексей просто, вот и все", - добавил Лебедев.
Он также рассказал, что обнаружил в телефоне много пропущенных звонков с незнакомых номеров, и добавил, что журналисты звонили даже сотрудникам его бара в Томске.
Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
10:06
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
35197922
Обсудить 7
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйТомскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
да наркоман походу он.передоз в туалете поймал вот и все
20 августа, 11:48
Fi Scher
1700006
Рекомендуем
Алексей Навальный
Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
Здание МИД Польши в Варшаве
Глава МИД Польши подал в отставку
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью
Ряд диагнозов исключены – лечащий врач о состоянии Алексея Навального
Врач рассказал о состоянии Навального
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
В КС оппозиции рассказали о первом шаге властей Белоруссии к диалогу
Атомная электростанция в Бушере (Иран)
Иран увеличил мощности по обогащению урана на фоне санкционных планов США
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам
Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены
Здание Посольства РФ в Осло
СМИ назвали имя высланного из Норвегии российского дипломата
Студия информационного агентства и радио Sputnik
Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik
Шведский стол в одном из отелей Турции
Специалисты рассказали о питании туристов в Турции, Абхазии и России
Задержание подозреваемых в попытке похищения одного из лидеров донбасских ополченцев. Кадры ФСБ
СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса
Художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов и певица Лолита Милявская
"Будет халтура": Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр
Неизвестные объекты замечены космонавтом Роскосмоса при съемке северного сияния с борта МКС
Ученый объяснил происхождение снятых с МКС объектов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от COVID-19
12:24Слуцкий осудил заявление Госдепа о санкциях против Ирана
12:20Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам
12:17Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены
12:16Аналитики: билеты по России в бархатный сезон-2020 сильно подешевели
12:11Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik
12:08В КС оппозиции рассказали о первом шаге властей Белоруссии к диалогу
12:02Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью
12:02СМИ назвали имя высланного из Норвегии российского дипломата
11:57Глава МИД Польши подал в отставку
11:46Иран увеличил мощности по обогащению урана на фоне санкционных планов США
11:44Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
11:38В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая
11:29Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
11:29Специалисты рассказали о питании туристов в Турции, Абхазии и России
11:29Рябков назвал действия США по Ирану абсурдными
11:28Мусульмане встречают Новый год по лунному календарю
11:21Названы риски неправильной вакцинации от коронавируса
11:18Ученый объяснил происхождение снятых с МКС объектов
11:16Член КС Белоруссии Латушко заявил, что опасается задержания
Лента новостейМолния