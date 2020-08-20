https://ria.ru/20200820/1576025396.html

Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T11:44

2020-08-20T11:44

2020-08-20T11:47

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омске</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь.Лебедев ранее опубликовал в своем Instagram фото Навального, сидящего в кафе в аэропорту Томска со стаканом в руке."Я взял сэндвич, сел и вижу, сидит Алексей Навальный, сфотографировал. Он пил что-то в стакане, возможно, чай, я понятия не имею, что он пил. Я доел сэндвич. Они сидели со своими друзьями, сотрудниками, они втроем там сидели", - рассказал Лебедев в <a href="https://www.instagram.com/djpavlin/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Потом, по его словам, объявили посадку в самолет - и все пошли на посадку."Потом, когда мы уже взлетели, набрали высоту, он пошел в туалет и долго не возвращался. Я думал, что я его (возвращение на место – ред.) просто пропустил. Я сидел в наушниках, спокойно занимался музыкой. По итогу слышу, понимаю, что какой-то кипиш, снимаю наушники - и оказывается, что экстренно садят самолет в Омске. Думаю, кому-то плохо стало. Поворачиваю голову назад и понимаю, что лежит Алексей просто, вот и все", - добавил Лебедев.Он также рассказал, что обнаружил в телефоне много пропущенных звонков с незнакомых номеров, и добавил, что журналисты звонили даже сотрудникам его бара в Томске.Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.

https://ria.ru/20200820/1576024476.html

https://ria.ru/20200820/1576020051.html

Fi Scher да наркоман походу он.передоз в туалете поймал вот и все 23

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томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, томск, омск, происшествия