https://ria.ru/20200820/1576024476.html

Врач прокомментировал версию об отравлении Навального

Нет никакой уверенности, что причиной состояния находящегося в реанимации Алексея Навального является отравление, оно рассматривается как одна из возможных... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T11:29

2020-08-20T11:29

2020-08-20T12:30

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Нет никакой уверенности, что причиной состояния находящегося в реанимации <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> является отравление, оно рассматривается как одна из возможных версий, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. Ранее Калиниченко сообщил, что диагноз может быть определен в четверг, проводится симптоматическое лечение."Нет никакой уверенности на сегодняшний день, что причиной его состояния является отравление", - сказал заместитель главного врача омской больницы.Он уточнил, что более подробную информацию о диагнозе и лечении не может сообщить без согласия пациента. Журналисты также спросили, есть ли угроза жизни Навального. "Я не могу вам ответить на эти вопросы", - ответил специалист.Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне" на втором этаже. Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576021075.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, происшествия