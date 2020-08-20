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Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
Нет никакой уверенности, что причиной состояния находящегося в реанимации Алексея Навального является отравление, оно рассматривается как одна из возможных... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:29
2020-08-20T12:30
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Нет никакой уверенности, что причиной состояния находящегося в реанимации <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> является отравление, оно рассматривается как одна из возможных версий, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. Ранее Калиниченко сообщил, что диагноз может быть определен в четверг, проводится симптоматическое лечение."Нет никакой уверенности на сегодняшний день, что причиной его состояния является отравление", - сказал заместитель главного врача омской больницы.Он уточнил, что более подробную информацию о диагнозе и лечении не может сообщить без согласия пациента. Журналисты также спросили, есть ли угроза жизни Навального. "Я не могу вам ответить на эти вопросы", - ответил специалист.Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне" на втором этаже. Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576021075.html
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, происшествия

Врач прокомментировал версию об отравлении Навального

11:29 20.08.2020 (обновлено: 12:30 20.08.2020)
7127
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Нет никакой уверенности, что причиной состояния находящегося в реанимации Алексея Навального является отравление, оно рассматривается как одна из возможных версий, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. Ранее Калиниченко сообщил, что диагноз может быть определен в четверг, проводится симптоматическое лечение.
"Нет никакой уверенности на сегодняшний день, что причиной его состояния является отравление", - сказал заместитель главного врача омской больницы.

"Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, но кроме этого может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике. Мы работаем над всеми, исключаем", - добавил Калиниченко.

Он уточнил, что более подробную информацию о диагнозе и лечении не может сообщить без согласия пациента. Журналисты также спросили, есть ли угроза жизни Навального. "Я не могу вам ответить на эти вопросы", - ответил специалист.
Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне" на втором этаже. Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
10:28
Уже без сознания. Госпитализация Навального из самолета попала на видео
23375658
Обсудить 7
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйПроисшествия
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