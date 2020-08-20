Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
11:29 20.08.2020 (обновлено: 12:30 20.08.2020)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Нет никакой уверенности, что причиной состояния находящегося в реанимации Алексея Навального является отравление, оно рассматривается как одна из возможных версий, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. Ранее Калиниченко сообщил, что диагноз может быть определен в четверг, проводится симптоматическое лечение.
"Нет никакой уверенности на сегодняшний день, что причиной его состояния является отравление", - сказал заместитель главного врача омской больницы.
"Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, но кроме этого может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике. Мы работаем над всеми, исключаем", - добавил Калиниченко.
Он уточнил, что более подробную информацию о диагнозе и лечении не может сообщить без согласия пациента. Журналисты также спросили, есть ли угроза жизни Навального. "Я не могу вам ответить на эти вопросы", - ответил специалист.
Ранее сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне" на втором этаже. Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.