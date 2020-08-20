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Ученый объяснил происхождение снятых с МКС объектов
Неопознанные объекты, заснятые на видео российским космонавтом Иваном Вагнером, точно не являются проявлениями инопланетных цивилизаций, а с высокой долей... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:18
2020-08-20T11:28
иван вагнер
российская академия наук
роскосмос
антарктида
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Неопознанные объекты, заснятые на видео российским космонавтом <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иваном Вагнером</a>, точно не являются проявлениями инопланетных цивилизаций, а с высокой долей вероятности являются спутниками системы связи Starlink, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела Института космических исследований <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Натан Эйсмонт.Накануне сообщалось, что российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в <a href="https://twitter.com/ivan_mks63" target="_blank">Twitter</a> видео с полярным сиянием над <a href="http://ria.ru/location_Antarctica/" target="_blank" data-auto="true">Антарктидой</a>, на котором видны пять неизвестных объектов, летящих в космосе. Он задался вопросом о том, что это может быть - метеоры, спутники или что-то другое."Нет-нет-нет. Пришельцы, конечно, это то, что сразу все предполагают", - сказал Эйсмонт.По словам ученого, наиболее вероятной является версия о том, что зафиксированные с <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> объекты являются спутниками Starlink. "Это часть группировки, скорее всего, Илона Маска", - сказал Эйсмонт."Когда мы видим спутники сбоку, если так сказать, то это выглядит странно - как столбик, который тянется от Земли куда-то наверх", - пояснил он.Также ученый сообщил, что никакого подробного отчета для "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" о том, что конкретно увидел космонавт, составляться не будет."Это возможно сделать, но это требует времени и сил. Не ставилось [такой задачи]", - сказал Эйсмонт.
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575987027.html
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иван вагнер, российская академия наук, роскосмос, антарктида, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Ученый объяснил происхождение снятых с МКС объектов

11:18 20.08.2020 (обновлено: 11:28 20.08.2020)
6519
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкНеизвестные объекты замечены космонавтом "Роскосмоса" при съемке северного сияния с борта МКС
Неизвестные объекты замечены космонавтом Роскосмоса при съемке северного сияния с борта МКС
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
Неизвестные объекты замечены космонавтом "Роскосмоса" при съемке северного сияния с борта МКС
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Неопознанные объекты, заснятые на видео российским космонавтом Иваном Вагнером, точно не являются проявлениями инопланетных цивилизаций, а с высокой долей вероятности являются спутниками системы связи Starlink, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Накануне сообщалось, что российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в Twitter видео с полярным сиянием над Антарктидой, на котором видны пять неизвестных объектов, летящих в космосе. Он задался вопросом о том, что это может быть - метеоры, спутники или что-то другое.
Северное сияние на Аляске
Вчера, 14:54
"Нечто иное". С борта МКС засняли пять загадочных объектов
"Нет-нет-нет. Пришельцы, конечно, это то, что сразу все предполагают", - сказал Эйсмонт.
По словам ученого, наиболее вероятной является версия о том, что зафиксированные с МКС объекты являются спутниками Starlink. "Это часть группировки, скорее всего, Илона Маска", - сказал Эйсмонт.
"Когда мы видим спутники сбоку, если так сказать, то это выглядит странно - как столбик, который тянется от Земли куда-то наверх", - пояснил он.
Также ученый сообщил, что никакого подробного отчета для "Роскосмоса" о том, что конкретно увидел космонавт, составляться не будет.
"Это возможно сделать, но это требует времени и сил. Не ставилось [такой задачи]", - сказал Эйсмонт.
21501110
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Иван ВагнерРоссийская академия наукРоскосмосАнтарктидаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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