https://ria.ru/20200820/1576023331.html

Ученый объяснил происхождение снятых с МКС объектов

Неопознанные объекты, заснятые на видео российским космонавтом Иваном Вагнером, точно не являются проявлениями инопланетных цивилизаций, а с высокой долей... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T11:18

2020-08-20T11:18

2020-08-20T11:28

иван вагнер

российская академия наук

роскосмос

антарктида

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Неопознанные объекты, заснятые на видео российским космонавтом <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иваном Вагнером</a>, точно не являются проявлениями инопланетных цивилизаций, а с высокой долей вероятности являются спутниками системы связи Starlink, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела Института космических исследований <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Натан Эйсмонт.Накануне сообщалось, что российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в <a href="https://twitter.com/ivan_mks63" target="_blank">Twitter</a> видео с полярным сиянием над <a href="http://ria.ru/location_Antarctica/" target="_blank" data-auto="true">Антарктидой</a>, на котором видны пять неизвестных объектов, летящих в космосе. Он задался вопросом о том, что это может быть - метеоры, спутники или что-то другое."Нет-нет-нет. Пришельцы, конечно, это то, что сразу все предполагают", - сказал Эйсмонт.По словам ученого, наиболее вероятной является версия о том, что зафиксированные с <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> объекты являются спутниками Starlink. "Это часть группировки, скорее всего, Илона Маска", - сказал Эйсмонт."Когда мы видим спутники сбоку, если так сказать, то это выглядит странно - как столбик, который тянется от Земли куда-то наверх", - пояснил он.Также ученый сообщил, что никакого подробного отчета для "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" о том, что конкретно увидел космонавт, составляться не будет."Это возможно сделать, но это требует времени и сил. Не ставилось [такой задачи]", - сказал Эйсмонт.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575987027.html

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антарктида

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, российская академия наук, роскосмос, антарктида, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука