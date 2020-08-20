https://ria.ru/20200820/1576022100.html

Врач рассказал о состоянии Навального

Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Об этом журналистам сообщил заместитель РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T10:50

2020-08-20T10:50

2020-08-20T12:20

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

омск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576028086_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_28a838c1534394f41409ffe15e238186.jpg

<strong>ОМСК, 20 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.Ранее стало известно, что самолет, на котором глава Фонд борьбы с коррупцией летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Навальному стало плохо в полете, его госпитализировали. По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, блогера отравили, подмешав ему что-то, и он находится в коме. Как заявил, в свою очередь, Калиниченко, нет никакой уверенности, что это токсическое отравление, однако такую версию рассматривают.Отвечать на вопрос журналистов, есть ли угроза жизни Навального, медик отказался. Он напомнил, что более подробную информацию о диагнозе и лечении он не вправе разглашать без согласия пациента.Петр Филоненко, директор "Венской кофейни" в аэропорту Томска, где Навальный пил черный чай, заверил РИА Новости, что будет сотрудничать с правоохранительными органами и властями в расследовании инцидента. На борту самолета, по данным авиакомпании <u><a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a></u>, руководитель ФБК ничего не ел и не пил.Аэропорт готов предоставить записи с видеокамер. Транспортная полиция начала проверку. Юристы фонда решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Лечащий врач Навального Анастасия Васильева вылетела в Омск.<em><a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a> (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200820/1576018997.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576021075.html

Mikhail Lavrentyev Сакральная жертва? 132

Анатолий Садовский лежит мультики смотрит 119

109

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ряд диагнозов исключены – лечащий врач о состоянии Алексея Навального Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко. Ранее стало известно, что самолет, на котором глава Фонд борьбы с коррупцией летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Навальному стало плохо в полете, его госпитализировали. 2020-08-20T10:50 true PT1M28S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия