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https://ria.ru/20200820/1576022100.html
Врач рассказал о состоянии Навального
Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Об этом журналистам сообщил заместитель РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:50
2020-08-20T12:20
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 20 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.Ранее стало известно, что самолет, на котором глава Фонд борьбы с коррупцией летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Навальному стало плохо в полете, его госпитализировали. По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, блогера отравили, подмешав ему что-то, и он находится в коме. Как заявил, в свою очередь, Калиниченко, нет никакой уверенности, что это токсическое отравление, однако такую версию рассматривают.Отвечать на вопрос журналистов, есть ли угроза жизни Навального, медик отказался. Он напомнил, что более подробную информацию о диагнозе и лечении он не вправе разглашать без согласия пациента.Петр Филоненко, директор "Венской кофейни" в аэропорту Томска, где Навальный пил черный чай, заверил РИА Новости, что будет сотрудничать с правоохранительными органами и властями в расследовании инцидента. На борту самолета, по данным авиакомпании <u><a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a></u>, руководитель ФБК ничего не ел и не пил.Аэропорт готов предоставить записи с видеокамер. Транспортная полиция начала проверку. Юристы фонда решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Лечащий врач Навального Анастасия Васильева вылетела в Омск.<em><a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a> (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200820/1576018997.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576021075.html
Сакральная жертва?
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лежит мультики смотрит
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омск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ряд диагнозов исключены – лечащий врач о состоянии Алексея Навального
Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко. Ранее стало известно, что самолет, на котором глава Фонд борьбы с коррупцией летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Навальному стало плохо в полете, его госпитализировали.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия

Врач рассказал о состоянии Навального

10:50 20.08.2020 (обновлено: 12:20 20.08.2020)
38625
ОМСК, 20 авг — РИА Новости. Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.
Ранее стало известно, что самолет, на котором глава Фонд борьбы с коррупцией летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Навальному стало плохо в полете, его госпитализировали.
Алексей Навальный в Симоновском районном суде Москвы. 2 октября 2017
09:42
Очевидец рассказал подробности инцидента с госпитализацией Навального
По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, блогера отравили, подмешав ему что-то, и он находится в коме. Как заявил, в свою очередь, Калиниченко, нет никакой уверенности, что это токсическое отравление, однако такую версию рассматривают.
"Есть несколько диагнозов, которые исключаются, подтверждаются или находятся в процессе уточнения. Проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы и так далее. <...> В течение сегодняшнего дня, думаю, мы в точности определимся с диагнозом", — уточнил замглавврача омской больницы.
Отвечать на вопрос журналистов, есть ли угроза жизни Навального, медик отказался. Он напомнил, что более подробную информацию о диагнозе и лечении он не вправе разглашать без согласия пациента.
Петр Филоненко, директор "Венской кофейни" в аэропорту Томска, где Навальный пил черный чай, заверил РИА Новости, что будет сотрудничать с правоохранительными органами и властями в расследовании инцидента. На борту самолета, по данным авиакомпании S7, руководитель ФБК ничего не ел и не пил.
Аэропорт готов предоставить записи с видеокамер. Транспортная полиция начала проверку.
Юристы фонда решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Лечащий врач Навального Анастасия Васильева вылетела в Омск.
ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
10:28
Уже без сознания. Госпитализация Навального из самолета попала на видео
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Обсудить 109
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Сакральная жертва?
20 августа, 10:59
Mikhail Lavrentyev
801711126
лежит мультики смотрит
20 августа, 11:01
Анатолий Садовский
392200432
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