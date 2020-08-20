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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576022063.html
Член КС Белоруссии Латушко заявил, что ему поступают угрозы
Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил РИА Новости, что в последнее время ему по разным каналам поступают... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:49
2020-08-20T12:18
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a> заявил РИА Новости, что в последнее время ему по разным каналам поступают угрозы, при этом "ссылки" идут через посредников на представителей КГБ республики."За вчерашний день поступило порядка пяти угроз, различными способами, различными каналами довести эту информацию, в том числе о возможном применении в отношении меня жестокого задержания с применением силы. Мне рассказывались истории о том, каким образом поступают в следственных изоляторах с теми людьми, которые высказывают свою гражданскую позицию", - заявил Латушко.На вопрос, кто именно ему угрожает, Латушко ответил, что "не готов это оценить", однако "ссылки идут постоянно на представителей комитета государственной безопасности" республики. При этом член президиума КС обратил внимание, что на фоне продолжающихся угроз ему лично "никто никогда не предъявил ни одного удостоверения, не сделал официального заявления на этот счет"."То есть это постоянно идет через вторые руки, от людей, которых я знаю шапочно, которые в последние дни появились, скажем, где-то в общении. И вот через них поступают такие сигналы", - уточнил собеседник агентства.Президентские выборы прошли в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/1576020743.html
https://ria.ru/20200819/1576007542.html
Маленькая врушка Латушко😂
14
Наши дипломаты в Америке тоже недавно заявляли о поступающих угрозах. Тоже трусы?! Вам не кажется, что двойной подход это ваш метод отображения реальности?
11
11
белоруссия
РИА Новости
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60
павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Член КС Белоруссии Латушко заявил, что ему поступают угрозы

10:49 20.08.2020 (обновлено: 12:18 20.08.2020)
1515
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск
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МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил РИА Новости, что в последнее время ему по разным каналам поступают угрозы, при этом "ссылки" идут через посредников на представителей КГБ республики.
"За вчерашний день поступило порядка пяти угроз, различными способами, различными каналами довести эту информацию, в том числе о возможном применении в отношении меня жестокого задержания с применением силы. Мне рассказывались истории о том, каким образом поступают в следственных изоляторах с теми людьми, которые высказывают свою гражданскую позицию", - заявил Латушко.
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На вопрос, кто именно ему угрожает, Латушко ответил, что "не готов это оценить", однако "ссылки идут постоянно на представителей комитета государственной безопасности" республики. При этом член президиума КС обратил внимание, что на фоне продолжающихся угроз ему лично "никто никогда не предъявил ни одного удостоверения, не сделал официального заявления на этот счет".
"То есть это постоянно идет через вторые руки, от людей, которых я знаю шапочно, которые в последние дни появились, скажем, где-то в общении. И вот через них поступают такие сигналы", - уточнил собеседник агентства.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Обсудить 11
Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Маленькая врушка Латушко😂
20 августа, 10:51
Александр Невский
731003
Наши дипломаты в Америке тоже недавно заявляли о поступающих угрозах. Тоже трусы?! Вам не кажется, что двойной подход это ваш метод отображения реальности?
20 августа, 10:56
Pawel Zverev
500015
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