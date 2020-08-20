https://ria.ru/20200820/1576021684.html

Врач рассказал о лечении Навального

Диагноз Алексею Навальному может быть определен в четверг, все, что требуется для лечения, проводится в полном объеме, сообщил журналистам заместитель главного... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T10:40

2020-08-20T10:40

2020-08-20T10:54

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

томск

происшествия

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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Диагноз <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> может быть определен в четверг, все, что требуется для лечения, проводится в полном объеме, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме."В настоящее время есть несколько диагнозов, которые исключаются, подтверждаются или находятся в процессе уточнения. Проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы и так далее", - рассказал Калиниченко."В течение сегодняшнего дня, думаю, мы в точности определимся с диагнозом. Тем не менее симптоматическое лечение, все, что требуется на сегодняшний день, проводится в полном объеме", - добавил он.Калиниченко добавил, что большое количество исследований уже проведено. "Большое количество исследований уже сделано. Ряд диагнозов, которые мы предполагали, исключены, то есть диагностический поиск сузился", - пояснил он.Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский ранее сообщил РИА Новости, что Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, находятся на месте.

https://ria.ru/20200820/1576020051.html

https://ria.ru/20200820/1576019047.html

Василий Прекрасноволосый Откуда столько внимания к человеку, который по мнению как минимум 76% населения предатель, агент госдепа, уголовник и т.д. Через строчку информация о нём. 43

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томск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, томск, происшествия