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"Калашников" создал малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны
Предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны "Малыш" завершены, идет подготовка к государственным, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:37
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сергей уржумцев
калашников (концерн)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны "Малыш" завершены, идет подготовка к государственным, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор <a href="https://ria.ru/organization_Koncern_Kalashnikov" target="_blank">концерна "Калашников"</a> Дмитрий Тарасов."В настоящее время завершился этап предварительных испытаний и идет подготовка и изготовление опытных образцов для проведения государственных испытаний", - сказал Тарасов.Ранее главный конструктор концерна "Калашников" <a href="http://ria.ru/person_sergey-urzhumtsev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Уржумцев</a> сообщил в интервью РИА Новости, что концерн разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш". По его словам, они разрабатываются в двух калибрах 5,45 и 9 мм. Вес "Малыша" примерно на килограмм легче общевойскового автомата.<strong><a href="https://ria.ru/20200820/1576022268.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Дмитрием Тарасовым &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1576016409.html
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сергей уржумцев, калашников (концерн), безопасность

"Калашников" создал малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны

10:37 20.08.2020 (обновлено: 12:05 20.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомат малогабаритный АМ-17 на стенде концерна "Калашников"
Автомат малогабаритный АМ-17 на стенде концерна Калашников
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомат малогабаритный АМ-17 на стенде концерна "Калашников". Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны "Малыш" завершены, идет подготовка к государственным, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.
"В настоящее время завершился этап предварительных испытаний и идет подготовка и изготовление опытных образцов для проведения государственных испытаний", - сказал Тарасов.
Ранее главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев сообщил в интервью РИА Новости, что концерн разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш". По его словам, они разрабатываются в двух калибрах 5,45 и 9 мм. Вес "Малыша" примерно на килограмм легче общевойскового автомата.
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Тарасовым >>
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