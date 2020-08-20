https://ria.ru/20200820/1576021632.html
"Калашников" создал малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны
Предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны "Малыш" завершены, идет подготовка к государственным, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:37
2020-08-20T10:37
2020-08-20T12:05
сергей уржумцев
калашников (концерн)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны "Малыш" завершены, идет подготовка к государственным, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор <a href="https://ria.ru/organization_Koncern_Kalashnikov" target="_blank">концерна "Калашников"</a> Дмитрий Тарасов."В настоящее время завершился этап предварительных испытаний и идет подготовка и изготовление опытных образцов для проведения государственных испытаний", - сказал Тарасов.Ранее главный конструктор концерна "Калашников" <a href="http://ria.ru/person_sergey-urzhumtsev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Уржумцев</a> сообщил в интервью РИА Новости, что концерн разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш". По его словам, они разрабатываются в двух калибрах 5,45 и 9 мм. Вес "Малыша" примерно на килограмм легче общевойскового автомата.<strong><a href="https://ria.ru/20200820/1576022268.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Дмитрием Тарасовым >></a></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей уржумцев, калашников (концерн), безопасность