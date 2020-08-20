https://ria.ru/20200820/1576021407.html

В России за сутки умерли 110 человек с коронавирусом

За сутки в России умерли 110 человек с COVID-19, за все время — 16 099, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T10:34

2020-08-20T10:34

2020-08-20T10:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767313_0:0:2923:1645_1400x0_80_0_0_995f5ad7e9b0c564ca0acfbfadc84b57.jpg

<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 110 человек с COVID-19, за все время — 16 099, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев... За весь период по России умерло 16 099 человек", - говорится в сообщении.В частности, 15 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 11 - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, шесть - в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576017591.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество