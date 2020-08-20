https://ria.ru/20200820/1576021157.html

ФСБ опубликовала видео задержания похитителей лидера ополчения Донбасса

ФСБ показала видео задержания группы лиц, которые по заданию СБУ пытались похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T10:30

2020-08-20T10:30

2020-08-20T11:51

ситуация на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.</strong> ФСБ показала видео задержания группы лиц, которые по заданию СБУ пытались похитить одного из лидеров народного ополчения <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> сообщила, что помешала <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a> похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Как отметили в ФСБ, организатором и координатором акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, причем Байдала в <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства главы непризнанной республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Zakharchenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Захарченко</a>.Ролик начинается с кадров, на которых крупный мужчина в джинсовых шортах и красной футболке лежит на щебенке рядом с черным универсалом Audi. Сверху его удерживают трое оперативников, но сопротивления он не оказывает. В какой-то момент становится видно, что с задержанного сняли обувь.Второго задержанного, также не отличающегося спортивным телосложением, несколько человек удерживают лицом вниз на капоте белой Kia. Он также не оказывает сопротивление. "Вы говорите, что делать, я буду делать", - произносит задержанный.Ему отвечают, что нужно повернуть голову. Затем показано, как задержанному, уже с натянутой на лицо футболкой, дают подняться от машины и заводят в серый микроавтобус Volkswagen.Далее идет съемка из некоего помещения, отделанного побеленной вагонкой. Несколько человек в наручниках подписывают какие-то документы. Один из них сидит на диване и, по-видимому, отвечает на вопросы сотрудников, однако понять, о чем он говорит, сложно."Ружье, или, говорит, я, просто, там не понимаю, в этом. И дать там объявление, чтобы, ну, якобы, чтобы его, того", - рассказал задержанный.Как можно понять из документов, показанных на видео, одного из задержанных зовут Александр, он 1987 года рождения. У него есть лицензия Рособрнадзора и справка об обучении в Международной академии бизнеса и управления.Для похищения Байдала и Мищенко сформировали две группы из членов российской ОПГ, пообещав за работу 200 тысяч долларов и выплатив аванс в 50 тысяч долларов, отмечали в ФСБ.В Следственном комитете добавили, что 30 июля в Подмосковье подозреваемые заманили потерпевшего в свой автомобиль "под предлогом приобретения недвижимости" и ударили электрошокером, однако тот "оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль". Семь фигурантов уголовного дела уже заключены под стражу, им предъявлено обвинение. Выясняется, кто еще имеет отношение к операции.

https://ria.ru/20200811/1575638687.html

https://ria.ru/20200731/1575201572.html

Василий Прекрасноволосый А что лидер ополчения Донбасса делает в РФ? 77

oval4000 Отдыхает, может лечиться. Что нельзя? 66

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донецкая народная республика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание подозреваемых в попытке похищения одного из лидеров донбасских ополченцев. Кадры ФСБ Федеральная служба безопасности помешала Службе безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину, сообщила в четверг пресс-служба ФСБ РФ. 2020-08-20T10:30 true PT1M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире