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https://ria.ru/20200820/1576020414.html
В S7 заявили, что Навальный не ел и не пил на борту самолета
Блогер Алексей Навальный, которого госпитализировали после экстренной посадки в Омске, на борту самолёта не ел и не пил, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:15
2020-08-20T10:23
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
s7 airlines
москва
томск
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, которого госпитализировали после экстренной посадки в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, на борту самолёта не ел и не пил, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/" target="_blank" data-auto="true">S7</a>.Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в микроблоге <a href="https://twitter.com/kira_yarmysh" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>, что самолет, на котором оппозиционер летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо в полете. Она предположила, что дело в токсическом отравлении. В омской больнице скорой медицинской помощи №1 подтвердили госпитализацию Навального и сообщили, что его состояние тяжелое, но стабильное. Информацию о возможном отравлении Навального в аэропорту Томска начали проверять транспортные полицейские."Вскоре после взлёта рейса S7 2614 Томск - Москва резко ухудшилось самочувствие одного из пассажиров - Алексея Навального. Экипаж сработал быстро и строго в соответствии с процедурами. Бортпроводники сразу же сообщили об этом командиру воздушного судна, и он принял решение о посадке в ближайшем аэропорту - в Омске. На борту Алексей ничего не ел и не пил", - сказали в пресс-службе.Там отметили, что самолет встречала бригада скорой помощи, Навальный был доставлен в реанимацию.Кира Ярмыш ранее в четверг сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что с утра перед вылетом из Томска Навальный выпил только черный чай в кафе в аэропорту. Она заявила, что предполагает, что оппозиционера "отравили, и очевидно, что это произошло через чай".
https://ria.ru/20200820/1576020051.html
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москва
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, s7 airlines, москва, томск, омск, происшествия

В S7 заявили, что Навальный не ел и не пил на борту самолета

10:15 20.08.2020 (обновлено: 10:23 20.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "S7 Airlines"
Самолет авиакомпании S7 Airlines
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "S7 Airlines". Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный, которого госпитализировали после экстренной посадки в Омске, на борту самолёта не ел и не пил, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании S7.
Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в микроблоге Twitter, что самолет, на котором оппозиционер летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо в полете. Она предположила, что дело в токсическом отравлении. В омской больнице скорой медицинской помощи №1 подтвердили госпитализацию Навального и сообщили, что его состояние тяжелое, но стабильное. Информацию о возможном отравлении Навального в аэропорту Томска начали проверять транспортные полицейские.
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
10:06
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
"Вскоре после взлёта рейса S7 2614 Томск - Москва резко ухудшилось самочувствие одного из пассажиров - Алексея Навального. Экипаж сработал быстро и строго в соответствии с процедурами. Бортпроводники сразу же сообщили об этом командиру воздушного судна, и он принял решение о посадке в ближайшем аэропорту - в Омске. На борту Алексей ничего не ел и не пил", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что самолет встречала бригада скорой помощи, Навальный был доставлен в реанимацию.
Кира Ярмыш ранее в четверг сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что с утра перед вылетом из Томска Навальный выпил только черный чай в кафе в аэропорту. Она заявила, что предполагает, что оппозиционера "отравили, и очевидно, что это произошло через чай".
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйS7 AirlinesМоскваТомскОмскПроисшествия
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