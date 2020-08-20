https://ria.ru/20200820/1576020414.html

В S7 заявили, что Навальный не ел и не пил на борту самолета

Блогер Алексей Навальный, которого госпитализировали после экстренной посадки в Омске, на борту самолёта не ел и не пил, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T10:15

2020-08-20T10:15

2020-08-20T10:23

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

s7 airlines

москва

томск

омск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881906_0:122:3190:1916_1400x0_80_0_0_b84d2dd04eb88f8bc6a2f1c1240c0ba3.jpg

<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, которого госпитализировали после экстренной посадки в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, на борту самолёта не ел и не пил, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/" target="_blank" data-auto="true">S7</a>.Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в микроблоге <a href="https://twitter.com/kira_yarmysh" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>, что самолет, на котором оппозиционер летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо в полете. Она предположила, что дело в токсическом отравлении. В омской больнице скорой медицинской помощи №1 подтвердили госпитализацию Навального и сообщили, что его состояние тяжелое, но стабильное. Информацию о возможном отравлении Навального в аэропорту Томска начали проверять транспортные полицейские."Вскоре после взлёта рейса S7 2614 Томск - Москва резко ухудшилось самочувствие одного из пассажиров - Алексея Навального. Экипаж сработал быстро и строго в соответствии с процедурами. Бортпроводники сразу же сообщили об этом командиру воздушного судна, и он принял решение о посадке в ближайшем аэропорту - в Омске. На борту Алексей ничего не ел и не пил", - сказали в пресс-службе.Там отметили, что самолет встречала бригада скорой помощи, Навальный был доставлен в реанимацию.Кира Ярмыш ранее в четверг сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что с утра перед вылетом из Томска Навальный выпил только черный чай в кафе в аэропорту. Она заявила, что предполагает, что оппозиционера "отравили, и очевидно, что это произошло через чай".

https://ria.ru/20200820/1576020051.html

https://ria.ru/20200820/1576019047.html

8

москва

томск

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, s7 airlines, москва, томск, омск, происшествия