https://ria.ru/20200820/1576020051.html

Появилось видео госпитализации Навального в Омске

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео госпитализации Алексея Навального после экстренной посадки самолета в Омске. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T10:06

2020-08-20T10:06

2020-08-20T10:17

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

москва

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. </strong>Телеканал <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/737947-navalnomu-stalo-plokho-v-samolete-tomsk-moskva-ego-uvezli-na-skoroi" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ </a>опубликовал видео госпитализации <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> после экстренной посадки самолета в Омске.На кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, как блогера увозят на машине скорой помощи прямо из самолета. Навальный неподвижно лежит на каталке.Самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что Навальному стало плохо в полете. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление.Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский сообщил РИА Новости, что Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576017841.html

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москва

томск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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