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Появилось видео госпитализации Навального в Омске
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео госпитализации Алексея Навального после экстренной посадки самолета в Омске. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:06
2020-08-20T10:17
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
москва
томск
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. </strong>Телеканал <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/737947-navalnomu-stalo-plokho-v-samolete-tomsk-moskva-ego-uvezli-na-skoroi" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ </a>опубликовал видео госпитализации <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> после экстренной посадки самолета в Омске.На кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, как блогера увозят на машине скорой помощи прямо из самолета. Навальный неподвижно лежит на каталке.Самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что Навальному стало плохо в полете. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление.Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский сообщил РИА Новости, что Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576017841.html
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москва
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия

Появилось видео госпитализации Навального в Омске

10:06 20.08.2020 (обновлено: 10:17 20.08.2020)
2111
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео госпитализации Алексея Навального после экстренной посадки самолета в Омске.
На кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, как блогера увозят на машине скорой помощи прямо из самолета. Навальный неподвижно лежит на каталке.
Самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что Навальному стало плохо в полете. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление.
Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский сообщил РИА Новости, что Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Алексей Навальный
09:18
Полиция проверяет данные о возможном отравлении Навального
122541115
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйМоскваТомскОмскПроисшествия
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