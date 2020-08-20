https://ria.ru/20200820/1576019936.html

"Калашников" доработал новейший автомат АК-12

Концерн "Калашников" доработал новейший автомат АК-12 и в ближайшее время начнет поставки военным в новом исполнении, сообщил в интервью РИА Новости генеральный РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T10:05

2020-08-20T10:05

2020-08-20T12:06

россия

калашников (концерн)

ак-12

безопасность

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Концерн "<a href="https://ria.ru/organization_Koncern_Kalashnikov" target="_blank">Калашников</a>" доработал новейший автомат <a href="https://ria.ru/product_AK-12" target="_blank">АК-12</a> и в ближайшее время начнет поставки военным в новом исполнении, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов."По результатам войсковой эксплуатации автоматов АК-12 в частях и подразделениях МО мы уже внедряем конструктивные изменения, улучшающие эргономику оружия, повышающие удобство его эксплуатации. В ближайшее время в войска пойдут автоматы АК-12 в новом исполнении", - сказал Тарасов.По его словам, совершенствование любого нового образца стрелкового оружия - это непрерывный процесс у любого производителя, который, как правило, занимает годы. "Наше предприятие и впредь будет предельно внимательно относиться к пожеланиям заказывающих ведомств", - пояснил гендиректор концерна.АК-12 и АК-15 калибра 5,45 мм и 7,62 мм разработан концерном "Калашников" в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных и в конце 2018 года был принят на вооружение армии РФ.АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения – как военного, так и гражданского. Версия АК-12 для гражданского рынка называется АК TR3.<strong><a href="https://ria.ru/20200820/1576022268.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Дмитрием Тарасовым >></a></strong>

https://ria.ru/20200817/1575902483.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, калашников (концерн), ак-12, безопасность, экономика