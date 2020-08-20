https://ria.ru/20200820/1576019586.html

К лечению Навального привлекли специалистов всех профилей

Для лечения блогера Алексея Навального, госпитализированного в Омске, привлечены специалисты всех профилей, они проверяют несколько диагнозов, сообщили... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T10:00

2020-08-20T10:00

2020-08-20T10:17

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

томск

происшествия

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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Для лечения блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, госпитализированного в Омске, привлечены специалисты всех профилей, они проверяют несколько диагнозов, сообщили журналистам в минздраве Омской области.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо в полете. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по её данным, блогер находится в коме."Руководствуясь 323 ФЗ РФ сообщаем: пациент (Алесей Навальный) находится в БСМП-1. Есть ряд диагнозов, с которыми работают специалисты, которые подтверждаются или исключаются. Привлечены специалисты всех профилей. Состояние пациента тяжёлое", - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский ранее сообщил РИА Новости, что Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, находятся на месте.

https://ria.ru/20200820/1576019047.html

https://ria.ru/20200820/1576018567.html

Max Giz Пусть его шаман лечит, который из Якутии против Путина шёл. 25

Алесандр Бородин Вася хорош писать, давай в больницу, видишь не профи там, только ты спасёшь отца ходоровской дерьмократии 16

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томск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, томск, происшествия