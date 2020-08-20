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Украинские спецслужбы готовили в России несколько похищений и убийств
Бандиты, задержанные в России за попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса, уже привлекались спецслужбами Украины к подобным преступлениям,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T09:56
2020-08-20T09:56
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.</strong> Бандиты, задержанные в России за попытку похищения одного из лидеров ополчения <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, уже привлекались спецслужбами <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> к подобным преступлениям, сообщает в четверг <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России."Группа Макарова-Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России", - сказано в релизе.Детали этих преступлений не уточняются – были ли они доведены до конца и кто стал жертвами.По данным ФСБ, по заданию Службы безопасности Украины бандиты "вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР".В СИЗО по этому уголовному делу заключены семь россиян: Т.Б. Макаров, М.С. Мищенко, О.Д. Капкаева, А.М. Кормич, М.Ю. Пызин, Е.А. Мороз и В.В. Долгов.Кого именно из лидеров народного ополчения Донбасса они пытались похитить, не уточняется. В Следственном комитете уточнили, что потерпевшего ударили в машине электрошокером, но он смог вырваться.
https://ria.ru/20200820/1576018619.html
Не пора ли уже принимать жёсткие меры противодействия. Все организаторы и причастные должны понести суровое наказание не совместимое с жизнью
23
Гарант до сих пор считает этот сброд братским народом?
22
8
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, в мире

Украинские спецслужбы готовили в России несколько похищений и убийств

09:56 20.08.2020
4704
© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Бандиты, задержанные в России за попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса, уже привлекались спецслужбами Украины к подобным преступлениям, сообщает в четверг ФСБ России.
"Группа Макарова-Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России", - сказано в релизе.
Детали этих преступлений не уточняются – были ли они доведены до конца и кто стал жертвами.
По данным ФСБ, по заданию Службы безопасности Украины бандиты "вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР".
Задержание подозреваемых в попытке похищения одного из лидеров донбасских ополченцев. Кадры ФСБ
09:35
СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса
В СИЗО по этому уголовному делу заключены семь россиян: Т.Б. Макаров, М.С. Мищенко, О.Д. Капкаева, А.М. Кормич, М.Ю. Пызин, Е.А. Мороз и В.В. Долгов.
Кого именно из лидеров народного ополчения Донбасса они пытались похитить, не уточняется. В Следственном комитете уточнили, что потерпевшего ударили в машине электрошокером, но он смог вырваться.
100043321
Обсудить 8
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не пора ли уже принимать жёсткие меры противодействия. Все организаторы и причастные должны понести суровое наказание не совместимое с жизнью
20 августа, 10:00
Александр Невский
2300000
Гарант до сих пор считает этот сброд братским народом?
20 августа, 10:08
Егор Панкратов
1530202
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