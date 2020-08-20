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Навальный находится в коме, заявили в ФБК
Алексей Навальный находится в коме, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T09:45
2020-08-20T10:39
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
омск
алексей навальный
томск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> находится в коме, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.Ранее стало известно, что самолет, на котором глава фонда летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно сел в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, где его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1.В региональном Минздраве рассказали РИА Новости, что пациент находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Для лечения и постановки диагноза привлечены специалисты всех профилей. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские начали проверку.В ФБК предполагают, что их руководителя отравили чем-то подмешанным в чай. "Это было единственное, что он пил с утра (в аэропорту. — Прим. ред.). Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", — сказала Ярмыш. По данным томского подразделения фонда, накануне Навальный чувствовал себя хорошо. Заместитель главного врача омской больницы заявил, что нет никакой уверенности, что это отравление, но такая версия рассматривается.<a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20200820/1576018567.html
А как же образ внутреннего врага? Кто на его место? Кого теперь винить в плохой медицине и дорога? Это как-то поспешили. Без него бы и до сих пор думали что все наши чиновники на мрот живут, хотя даже собаки шувалова живут лучше чем 50% россиян.
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Очередной грант выпрашивает!)
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омск
томск
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, омск, алексей навальный, томск, происшествия

Навальный находится в коме, заявили в ФБК

09:45 20.08.2020 (обновлено: 10:39 20.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Алексей Навальный находится в коме, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", — написала она в Twitter.
Ранее стало известно, что самолет, на котором глава фонда летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске, где его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1.
В региональном Минздраве рассказали РИА Новости, что пациент находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Для лечения и постановки диагноза привлечены специалисты всех профилей. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские начали проверку.
В ФБК предполагают, что их руководителя отравили чем-то подмешанным в чай. "Это было единственное, что он пил с утра (в аэропорту. — Прим. ред.). Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", — сказала Ярмыш. По данным томского подразделения фонда, накануне Навальный чувствовал себя хорошо.
Заместитель главного врача омской больницы заявил, что нет никакой уверенности, что это отравление, но такая версия рассматривается.
ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Алексей Навальный
09:34
Юристы ФБК попросили СК расследовать возможное отравление Навального
481788612850227
Обсудить 287
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейОмскАлексей НавальныйТомскПроисшествия
Популярные комментарии
А как же образ внутреннего врага? Кто на его место? Кого теперь винить в плохой медицине и дорога? Это как-то поспешили. Без него бы и до сих пор думали что все наши чиновники на мрот живут, хотя даже собаки шувалова живут лучше чем 50% россиян.
20 августа, 09:51
ВПВасилий Прекрасноволосый
21913031234
Очередной грант выпрашивает!)
20 августа, 09:50
Дмитрий
23739225164
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