https://ria.ru/20200820/1576019047.html

Навальный находится в коме, заявили в ФБК

Алексей Навальный находится в коме, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T09:45

2020-08-20T09:45

2020-08-20T10:39

госпитализация алексея навального в омске

фонд борьбы с коррупцией

омск

алексей навальный

томск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> находится в коме, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.Ранее стало известно, что самолет, на котором глава фонда летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно сел в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, где его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1.В региональном Минздраве рассказали РИА Новости, что пациент находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Для лечения и постановки диагноза привлечены специалисты всех профилей. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские начали проверку.В ФБК предполагают, что их руководителя отравили чем-то подмешанным в чай. "Это было единственное, что он пил с утра (в аэропорту. — Прим. ред.). Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", — сказала Ярмыш. По данным томского подразделения фонда, накануне Навальный чувствовал себя хорошо. Заместитель главного врача омской больницы заявил, что нет никакой уверенности, что это отравление, но такая версия рассматривается.<a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20200820/1576018567.html

Василий Прекрасноволосый А как же образ внутреннего врага? Кто на его место? Кого теперь винить в плохой медицине и дорога? Это как-то поспешили. Без него бы и до сих пор думали что все наши чиновники на мрот живут, хотя даже собаки шувалова живут лучше чем 50% россиян. 471

Дмитрий Очередной грант выпрашивает!) 467

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омск

томск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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