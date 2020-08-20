https://ria.ru/20200820/1576018997.html
Очевидец рассказал подробности инцидента с госпитализацией Навального
Пассажир, летевший одним рейсом с Алексеем Навальным, рассказал подробности инцидента. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T09:42
2020-08-20T09:42
2020-08-20T10:17
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
томск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Пассажир, летевший одним рейсом с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, рассказал подробности инцидента.По его словам, мужчина прошел в конец самолета через 20 минут после начала полета.Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в <a href="https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/1296291692946038784" target="_blank" rel="nofollow noopener">твиттере</a>, что самолет, на котором он летел из Томска в Москву экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия блогера. Она предположила, что Навального могли отравить.Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский рассказал РИА Новости, что глава <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.
https://ria.ru/20200820/1576016741.html
Ольга Занкова
да хватит уже - все утро все орут.. Как вы думаете -сколько еще сегодня по всей стране в реанимацию доставили? Почему обо всех не пишете? Сообщили один раз - достаточно, чего мусолить? Кто он такой? Бьюти-блогер?
198
a.lobur44
Плохо стало нкошнику!!! Сидел бы дома и работал как все нормальные люди...
171
25
москва
томск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, томск, происшествия