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Очевидец рассказал подробности инцидента с госпитализацией Навального
Пассажир, летевший одним рейсом с Алексеем Навальным, рассказал подробности инцидента. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T09:42
2020-08-20T10:17
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
томск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Пассажир, летевший одним рейсом с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, рассказал подробности инцидента.По его словам, мужчина прошел в конец самолета через 20 минут после начала полета.Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в <a href="https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/1296291692946038784" target="_blank" rel="nofollow noopener">твиттере</a>, что самолет, на котором он летел из Томска в Москву экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия блогера. Она предположила, что Навального могли отравить.Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский рассказал РИА Новости, что глава <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.
https://ria.ru/20200820/1576016741.html
да хватит уже - все утро все орут.. Как вы думаете -сколько еще сегодня по всей стране в реанимацию доставили? Почему обо всех не пишете? Сообщили один раз - достаточно, чего мусолить? Кто он такой? Бьюти-блогер?
198
Плохо стало нкошнику!!! Сидел бы дома и работал как все нормальные люди...
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томск
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, томск, происшествия

Очевидец рассказал подробности инцидента с госпитализацией Навального

09:42 20.08.2020 (обновлено: 10:17 20.08.2020)
70474
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в Симоновском районном суде Москвы. 2 октября 2017
Алексей Навальный в Симоновском районном суде Москвы. 2 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пассажир, летевший одним рейсом с Алексеем Навальным, рассказал подробности инцидента.
По его словам, мужчина прошел в конец самолета через 20 минут после начала полета.
"Мне показалось, что это был Навальный. Через час-полтора была экстренная посадка в Омске, подъехала реанимация, и в окно я уже увидел, что это был Навальный", - сказал он.
Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в твиттере, что самолет, на котором он летел из Томска в Москву экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия блогера. Она предположила, что Навального могли отравить.
Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский рассказал РИА Новости, что глава ФБК находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.
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945119471948
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваТомскПроисшествия
Популярные комментарии
да хватит уже - все утро все орут.. Как вы думаете -сколько еще сегодня по всей стране в реанимацию доставили? Почему обо всех не пишете? Сообщили один раз - достаточно, чего мусолить? Кто он такой? Бьюти-блогер?
20 августа, 09:46
О Ольга Занкова
123110370
Плохо стало нкошнику!!! Сидел бы дома и работал как все нормальные люди...
20 августа, 09:45
aa.lobur44
90200365
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