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Юристы ФБК попросили СК расследовать возможное отравление Навального
Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) просят СК РФ возбудить дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля в связи с... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T09:34
2020-08-20T10:17
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
москва
томск
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Юристы Фонда борьбы с коррупцией (<a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>) просят <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ возбудить дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля в связи с возможным отравлением блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Ранее сообщалось, что самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо в полете. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Врачи в больнице в беседе с РИА Новости оценили его состояние как "тяжелое, стабильное". Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее словам, в больницу вызвана полиция."Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ, требуем от СК РФ расследования", - написал руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади в своем аккаунте в <a href="https://twitter.com/vigimadi" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Кира Ярмыш ранее в четверг сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что с утра перед вылетом из Томска Навальный выпил только черный чай в кафе в аэропорту. Она заявила, что предполагает, что блогера "отравили, и очевидно, что это произошло через чай".
https://ria.ru/20200820/1576016741.html
Власть спасёт. Понимают что последует список Навального, по аналогии с Магнитским. Простым-то россиянам без разницы, а вот патриотам самым ярым нашим надо в швейцарию и лондон летать.
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москва
томск
омск
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, томск, омск, происшествия

Юристы ФБК попросили СК расследовать возможное отравление Навального

09:34 20.08.2020 (обновлено: 10:17 20.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) просят СК РФ возбудить дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля в связи с возможным отравлением блогера Алексея Навального.
Ранее сообщалось, что самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо в полете. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Врачи в больнице в беседе с РИА Новости оценили его состояние как "тяжелое, стабильное". Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее словам, в больницу вызвана полиция.
"Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ, требуем от СК РФ расследования", - написал руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади в своем аккаунте в Twitter.
Кира Ярмыш ранее в четверг сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что с утра перед вылетом из Томска Навальный выпил только черный чай в кафе в аэропорту. Она заявила, что предполагает, что блогера "отравили, и очевидно, что это произошло через чай".
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)МоскваТомскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Власть спасёт. Понимают что последует список Навального, по аналогии с Магнитским. Простым-то россиянам без разницы, а вот патриотам самым ярым нашим надо в швейцарию и лондон летать.
20 августа, 09:37
ВПВасилий Прекрасноволосый
3110012
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