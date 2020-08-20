https://ria.ru/20200820/1576017552.html
Полиция в Томске проверяет информацию о возможном отравлении Навального
Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что в аэропорту Томска мог отравиться блогер Алексей Навальный, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T09:11
2020-08-20T09:11
2020-08-20T10:17
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
томск
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_0:4:2281:1287_1400x0_80_0_0_edb6f706749121a954d921c02f57b08c.jpg
<strong>НОВОСИБИРСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> мог отравиться блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, сообщил РИА Новости представитель Томского линейного отдела МВД РФ Михаил Михайлов.Ранее сообщалось, что самолет, на котором Навальный летел из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо в полете. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Врачи в больнице в беседе с РИА Новости оценили его состояние как "тяжелое, стабильное". Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее словам, в больницу вызвана полиция.
https://ria.ru/20200820/1576016562.html
Gloomy Humorist
Окружение Навального в первую очередь надо проверять. Мож заказали "патрона"...
10
8
томск
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_97:0:2172:1556_1400x0_80_0_0_89226055667aa8da6d2f75e1706d1cd4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, томск, омск, происшествия