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Полиция в Томске проверяет информацию о возможном отравлении Навального
Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что в аэропорту Томска мог отравиться блогер Алексей Навальный, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T09:11
2020-08-20T10:17
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
томск
омск
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> мог отравиться блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, сообщил РИА Новости представитель Томского линейного отдела МВД РФ Михаил Михайлов.Ранее сообщалось, что самолет, на котором Навальный летел из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо в полете. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Врачи в больнице в беседе с РИА Новости оценили его состояние как "тяжелое, стабильное". Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее словам, в больницу вызвана полиция.
https://ria.ru/20200820/1576016562.html
Окружение Навального в первую очередь надо проверять. Мож заказали "патрона"...
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томск
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, томск, омск, происшествия

Полиция в Томске проверяет информацию о возможном отравлении Навального

09:11 20.08.2020 (обновлено: 10:17 20.08.2020)
3781
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 20 авг - РИА Новости. Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что в аэропорту Томска мог отравиться блогер Алексей Навальный, сообщил РИА Новости представитель Томского линейного отдела МВД РФ Михаил Михайлов.
Ранее сообщалось, что самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо в полете. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Врачи в больнице в беседе с РИА Новости оценили его состояние как "тяжелое, стабильное". Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее словам, в больницу вызвана полиция.

"Естественно, информация (по данному инциденту - ред.) проверяется", - сказал представитель полиции, уточнив, что проверка в аэропорту Томска уже идет. На вопрос о том, подали ли уже представители Навального заявление в полицию по факту инцидента, он заявил, что "точно не готов прокомментировать".

Алексей Навальный
08:23
Врач рассказал о состоянии Навального
7324726
Обсудить 8
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйТомскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Окружение Навального в первую очередь надо проверять. Мож заказали "патрона"...
20 августа, 09:13
Gloomy Humorist
1000000
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