https://ria.ru/20200820/1576017552.html

Полиция в Томске проверяет информацию о возможном отравлении Навального

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что в аэропорту Томска мог отравиться блогер Алексей Навальный, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T09:11

2020-08-20T09:11

2020-08-20T10:17

госпитализация алексея навального в омске

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

томск

омск

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> мог отравиться блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, сообщил РИА Новости представитель Томского линейного отдела МВД РФ Михаил Михайлов.Ранее сообщалось, что самолет, на котором Навальный летел из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо в полете. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Врачи в больнице в беседе с РИА Новости оценили его состояние как "тяжелое, стабильное". Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее словам, в больницу вызвана полиция.

https://ria.ru/20200820/1576016562.html

Gloomy Humorist Окружение Навального в первую очередь надо проверять. Мож заказали "патрона"... 10

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томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, томск, омск, происшествия