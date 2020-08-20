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В Анталье застрелили криминального авторитета Лоту Гули, сообщил источник
Криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули застрелили в ресторане в турецкой Анталье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T08:47
2020-08-20T12:14
лоту гули
турция
баку
азербайджан
грузия
в мире
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<strong>БАКУ, 20 авг — РИА Новости.</strong> Криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу <a href="http://ria.ru/person_lotu-guli/" target="_blank" data-auto="true">Лоту Гули</a> застрелили в ресторане в турецкой Анталье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>."Лоту Гули был убит из пистолета мужчиной, ужинавшим вместе с ним в одном из ресторанов в Анталье. Убит выстрелом в голову. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось", — сказал собеседник агентства.По его словам, убийца Салифова сбежал с места происшествия, но его задержали на шоссе, ведущем в город <a href="http://ria.ru/location_Denizli_Province/" target="_blank" data-auto="true">Денизли</a>."По предварительным данным, задержанным является другой представитель криминального мира по прозвищу Хан Ахмедлинский, который входил в ближайшее окружение Лоту Гули", — добавил собеседник.Салифов родился в 1972-м в <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>. В 2005-2017 годах он находился в заключении в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a>, после освобождения отправился в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>. В 2018-м Салифов был депортирован из Турции, но впоследствии вернулся в страну нелегально.
https://ria.ru/20191101/1560491111.html
https://ria.ru/20190913/1558627316.html
Сами же запрещают всякие ауе, и в то же время рекламируют представителей криминалитета. Это вообще как?
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турция
баку
азербайджан
грузия
РИА Новости
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лоту гули, турция, баку, азербайджан, грузия, в мире

В Анталье застрелили криминального авторитета Лоту Гули, сообщил источник

08:47 20.08.2020 (обновлено: 12:14 20.08.2020)
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© Фото : ИА "Прайм Крайм"Надир Салифов (Лоту Гули)
Надир Салифов (Лоту Гули)
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
БАКУ, 20 авг — РИА Новости. Криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули застрелили в ресторане в турецкой Анталье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Баку.
"Лоту Гули был убит из пистолета мужчиной, ужинавшим вместе с ним в одном из ресторанов в Анталье. Убит выстрелом в голову. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, убийца Салифова сбежал с места происшествия, но его задержали на шоссе, ведущем в город Денизли.
"По предварительным данным, задержанным является другой представитель криминального мира по прозвищу Хан Ахмедлинский, который входил в ближайшее окружение Лоту Гули", — добавил собеседник.
Салифов родился в 1972-м в Грузии. В 2005-2017 годах он находился в заключении в Азербайджане, после освобождения отправился в Турцию. В 2018-м Салифов был депортирован из Турции, но впоследствии вернулся в страну нелегально.
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24617166314
Обсудить 4
Лоту ГулиТурцияБакуАзербайджанГрузияВ мире
Популярные комментарии
Сами же запрещают всякие ауе, и в то же время рекламируют представителей криминалитета. Это вообще как?
20 августа, 09:46
ВПВасилий Прекрасноволосый
921007
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