https://ria.ru/20200820/1576016942.html

В Анталье застрелили криминального авторитета Лоту Гули, сообщил источник

Криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули застрелили в ресторане в турецкой Анталье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T08:47

2020-08-20T08:47

2020-08-20T12:14

лоту гули

турция

баку

азербайджан

грузия

в мире

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<strong>БАКУ, 20 авг — РИА Новости.</strong> Криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу <a href="http://ria.ru/person_lotu-guli/" target="_blank" data-auto="true">Лоту Гули</a> застрелили в ресторане в турецкой Анталье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>."Лоту Гули был убит из пистолета мужчиной, ужинавшим вместе с ним в одном из ресторанов в Анталье. Убит выстрелом в голову. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось", — сказал собеседник агентства.По его словам, убийца Салифова сбежал с места происшествия, но его задержали на шоссе, ведущем в город <a href="http://ria.ru/location_Denizli_Province/" target="_blank" data-auto="true">Денизли</a>."По предварительным данным, задержанным является другой представитель криминального мира по прозвищу Хан Ахмедлинский, который входил в ближайшее окружение Лоту Гули", — добавил собеседник.Салифов родился в 1972-м в <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>. В 2005-2017 годах он находился в заключении в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a>, после освобождения отправился в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>. В 2018-м Салифов был депортирован из Турции, но впоследствии вернулся в страну нелегально.

https://ria.ru/20191101/1560491111.html

https://ria.ru/20190913/1558627316.html

Василий Прекрасноволосый Сами же запрещают всякие ауе, и в то же время рекламируют представителей криминалитета. Это вообще как? 19

4

турция

баку

азербайджан

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лоту гули, турция, баку, азербайджан, грузия, в мире