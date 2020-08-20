https://ria.ru/20200820/1576016741.html

Навального подключили к аппарату ИВЛ, заявили в ФБК

Госпитализированного в больницу Омска Алексея Навального подключили к искусственной вентиляции легких, он по-прежнему находится без сознания, сообщила... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T08:32

2020-08-20T08:32

2020-08-20T10:17

госпитализация алексея навального в омске

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Госпитализированного в больницу Омска <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> подключили к искусственной вентиляции легких, он по-прежнему находится без сознания, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что Навальному стало плохо в полете. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление."Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - написала Ярмыш на своей станице в <a href="https://twitter.com/mediazzzona" target="_blank">Twitter</a>.Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский ранее сообщил РИА Новости, что Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20200820/1576016562.html

Сергей Смирнов Ну что, понеслась цветная революция в России? Все на протесты, так что ли? Поздравляю ЦРУ с успешной спецоперацией. 71

Исаак Ньютон Благослови Господь Алексея. Даруй ему выздоравление! 58

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омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, омск, происшествия