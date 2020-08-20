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Навального подключили к аппарату ИВЛ, заявили в ФБК
Госпитализированного в больницу Омска Алексея Навального подключили к искусственной вентиляции легких, он по-прежнему находится без сознания, сообщила... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T08:32
2020-08-20T10:17
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Госпитализированного в больницу Омска <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> подключили к искусственной вентиляции легких, он по-прежнему находится без сознания, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что Навальному стало плохо в полете. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление."Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - написала Ярмыш на своей станице в <a href="https://twitter.com/mediazzzona" target="_blank">Twitter</a>.Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский ранее сообщил РИА Новости, что Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20200820/1576016562.html
Ну что, понеслась цветная революция в России? Все на протесты, так что ли? Поздравляю ЦРУ с успешной спецоперацией.
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Благослови Господь Алексея. Даруй ему выздоравление!
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омск
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, омск, происшествия

Навального подключили к аппарату ИВЛ, заявили в ФБК

08:32 20.08.2020 (обновлено: 10:17 20.08.2020)
16501
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Госпитализированного в больницу Омска Алексея Навального подключили к искусственной вентиляции легких, он по-прежнему находится без сознания, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что Навальному стало плохо в полете. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление.
"Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - написала Ярмыш на своей станице в Twitter.
Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский ранее сообщил РИА Новости, что Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Алексей Навальный
08:23
Врач рассказал о состоянии Навального
49661736723
Обсудить 32
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Ну что, понеслась цветная революция в России? Все на протесты, так что ли? Поздравляю ЦРУ с успешной спецоперацией.
20 августа, 08:35
СССергей Смирнов
271130030
Благослови Господь Алексея. Даруй ему выздоравление!
20 августа, 08:46
ИНИсаак Ньютон
23411029
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