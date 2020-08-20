https://ria.ru/20200820/1576016562.html

Врач рассказал о состоянии Навального

Алексей Навальный находится в тяжёлом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T08:23

2020-08-20T08:23

2020-08-20T10:17

госпитализация алексея навального в омске

москва

томск

омск

алексей навальный

происшествия

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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> находится в тяжёлом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский.Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в микроблоге <a href="https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/1296291692946038784" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>, что самолет, на котором блогер летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что ему стало плохо в полете. Она предположила, что дело в токсическом отравлении. В БСМП-1 подтвердили госпитализацию Навального."Алексей Навальный находится в реанимации в тяжёлом состоянии", - сказал Мураховский.В больнице добавили, что состояние Навального оценивается как "тяжелое, стабильное".

https://ria.ru/20200820/1576015760.html

Влад Тёплыйстан Да... Грязно работают подручные(сами знаете кого) 113

Геннадий Solo 100% не умрёт. Так задумано 95

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москва

томск

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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