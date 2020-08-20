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Навальный находится в реанимации омской больницы
Блогер Алексей Навальный находится в реанимации омской больницы, врачи проводят обследования, сообщили журналистам в четверг в минздраве Омской области. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T08:11
2020-08-20T10:17
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
москва
томск
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> находится в реанимации омской больницы, врачи проводят обследования, сообщили журналистам в четверг в минздраве <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>.Ранее в микроблоге Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, на котором летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> блогер, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что тому стало плохо в полете. Она предположила, что у Навального токсическое отравление. В омской больнице скорой медицинской помощи №1 подтвердили госпитализацию."Машиной скорой помощи блогера доставили в одну из больниц города. На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования", - сообщили журналистам в минздраве Омской области.
https://ria.ru/20200820/1576015760.html
На наркоту анализ в первую очередь! :)))
22
Пить надо меньше....
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москва
томск
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия

Навальный находится в реанимации омской больницы

08:11 20.08.2020 (обновлено: 10:17 20.08.2020)
4631
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
ОМСК, 20 авг - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный находится в реанимации омской больницы, врачи проводят обследования, сообщили журналистам в четверг в минздраве Омской области.
Ранее в микроблоге Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, на котором летел из Томска в Москву блогер, экстренно сел в Омске из-за того, что тому стало плохо в полете. Она предположила, что у Навального токсическое отравление. В омской больнице скорой медицинской помощи №1 подтвердили госпитализацию.
"Машиной скорой помощи блогера доставили в одну из больниц города. На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования", - сообщили журналистам в минздраве Омской области.
Алексей Навальный
07:37
Навальный экстренно госпитализирован в Омске с отравлением
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Обсудить 10
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйМоскваТомскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
На наркоту анализ в первую очередь! :)))
20 августа, 08:27
ВРВиталик Р
1910011
Пить надо меньше....
20 августа, 08:14
Zlydennemets Three
1420023
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