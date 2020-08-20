https://ria.ru/20200820/1576016474.html

Навальный находится в реанимации омской больницы

Блогер Алексей Навальный находится в реанимации омской больницы, врачи проводят обследования, сообщили журналистам в четверг в минздраве Омской области. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T08:11

2020-08-20T08:11

2020-08-20T10:17

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

москва

томск

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> находится в реанимации омской больницы, врачи проводят обследования, сообщили журналистам в четверг в минздраве <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>.Ранее в микроблоге Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, на котором летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> блогер, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что тому стало плохо в полете. Она предположила, что у Навального токсическое отравление. В омской больнице скорой медицинской помощи №1 подтвердили госпитализацию."Машиной скорой помощи блогера доставили в одну из больниц города. На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования", - сообщили журналистам в минздраве Омской области.

https://ria.ru/20200820/1576015760.html

Виталик Р На наркоту анализ в первую очередь! :))) 22

Zlydennemets Three Пить надо меньше.... 21

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москва

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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