https://ria.ru/20200820/1576016409.html
Россия начала экспортировать новейший автомат АК-12
"Калашников" начал экспортировать автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна Дмитрий Тарасов. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T08:07
2020-08-20T08:07
2020-08-20T12:06
форум "армия — 2020"
ак-12
калашников (концерн)
ижевск
безопасность
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> "<a href="https://ria.ru/organization_Koncern_Kalashnikov" target="_blank">Калашников"</a> начал экспортировать автоматы <a href="https://ria.ru/product_AK-12" target="_blank">АК-12</a> в страны ближнего зарубежья, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.О каких государствах идет речь, не уточняется.Также собеседник агентства рассказал, что компания выполнила обязательства по поставкам АК-12 в Минобороны России за 2020 год и приступила к заказам на 2021-й.АК-12 и АК-15 калибра 5,45 миллиметра и 7,62 миллиметра разработали в рамках программы "Ратник" как элементы перспективного комплекса оснащения российских военных, а в конце 2018 года приняли на вооружение.Автомат АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения — как военного, так и гражданского (для последнего версия называется АК TR3).<strong><a href="https://ria.ru/20200820/1576022268.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Дмитрием Тарасовым >></a></strong>
https://ria.ru/20191210/1562214476.html
Сергей
не автомобили, не станки, не какие то космические или аграрные технологии...а оружие. и любим на всех площадках рассказывать - мы за мир во всем мире.
24
Семён Мосин
Тогда в Ивана будут стрелять из М4 или M16A2. В статье чётко сказано, что компания поставила все заказанные ВС РФ автоматы. Теперь свободные мощности идут на экспорт.
13
17
ижевск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия — 2020", ак-12, калашников (концерн), ижевск, безопасность, экономика