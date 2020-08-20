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В омском аэропорту рассказали об экстренной посадке рейса с Навальным
Самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Омском аэропорту из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T07:52
2020-08-20T10:17
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
москва
томск
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Самолет авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/" target="_blank" data-auto="true">S7</a> совершил экстренную посадку в Омском аэропорту из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ранее в микроблоге Twitter пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Кира Ярмыш сообщила, что самолет на котором летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> оппозиционер, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что тому стало плохо в полете. Она предположила, что у Навального токсическое отравление."Рейс авиакомпании S7 2614 Томск-Москва (<a href="http://ria.ru/organization_Domodedovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Домодедово</a>) совершил (экстренную) посадку по причине ухудшения состояния здоровья пассажира", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, не уточнив время посадки.
https://ria.ru/20200810/1575576346.html
Быстро она диагноз поставила, как на прием можно записаться? :)))
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москва
томск
омск
РИА Новости
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В омском аэропорту рассказали об экстренной посадке рейса с Навальным

07:52 20.08.2020 (обновлено: 10:17 20.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
ОМСК, 20 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Омском аэропорту из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее в микроблоге Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет на котором летел из Томска в Москву оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за того, что тому стало плохо в полете. Она предположила, что у Навального токсическое отравление.
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"Рейс авиакомпании S7 2614 Томск-Москва (Домодедово) совершил (экстренную) посадку по причине ухудшения состояния здоровья пассажира", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, не уточнив время посадки.
15426118
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйМоскваТомскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Быстро она диагноз поставила, как на прием можно записаться? :)))
20 августа, 07:59
ВРВиталик Р
940001
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