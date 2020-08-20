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Навальный экстренно госпитализирован в Омске с отравлением
Самолет, на котором Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, экстренно сел в Омске, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T07:37
2020-08-20T10:17
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
томск
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Самолет, на котором <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> возвращался в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, сообщила пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш.В ФБК предполагают, что Навального отравили чем-то, подмешанным в чай. "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", — позже добавила Ярмыш. По данным томского подразделения ФБК, накануне Навальный чувствовал себя хорошо.Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский рассказал РИА Новости, что глава фонда находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.Ярмыш напомнила, что год назад Навального уже пытались отравить, когда он находился в спецприемнике.ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20200730/1575154852.html
Это был лишь вопрос времени, когда американцы убьют Навального. Это серьезный вопрос новых санкций, того переворота, который сейчас американцы проводят в Белоруссии. Жаль, но как и Немцов - эта фигура играется до памятников и названий улиц.
381
Всегда был против Навального. Но такие методы борьбы (отравление и подобное) всячески осуждаю. Виновные должны быть пойманы и наказаны по всей строгости закона. Это беспредел.
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия

Навальный экстренно госпитализирован в Омске с отравлением

07:37 20.08.2020 (обновлено: 10:17 20.08.2020)
138204
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Самолет, на котором Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, экстренно сел в Омске, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

"У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", — написала она на своей странице в Twitter.

В ФБК предполагают, что Навального отравили чем-то, подмешанным в чай.
"Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", — позже добавила Ярмыш.
По данным томского подразделения ФБК, накануне Навальный чувствовал себя хорошо.
Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский рассказал РИА Новости, что глава фонда находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.
Ярмыш напомнила, что год назад Навального уже пытались отравить, когда он находился в спецприемнике.
ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Алексей Навальный перед началом своего выступления в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы
30 июля, 11:37
В словах Навального нашли призыв к свержению власти, сообщили СМИ
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Обсудить 526
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваТомскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Это был лишь вопрос времени, когда американцы убьют Навального. Это серьезный вопрос новых санкций, того переворота, который сейчас американцы проводят в Белоруссии. Жаль, но как и Немцов - эта фигура играется до памятников и названий улиц.
20 августа, 07:40
ИЯИбрагим Яблоков
2562142081
Всегда был против Навального. Но такие методы борьбы (отравление и подобное) всячески осуждаю. Виновные должны быть пойманы и наказаны по всей строгости закона. Это беспредел.
20 августа, 07:45
Михаил Павликов
11417915168
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