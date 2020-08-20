https://ria.ru/20200820/1576015760.html

Навальный экстренно госпитализирован в Омске с отравлением

Самолет, на котором Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, экстренно сел в Омске, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T07:37

2020-08-20T07:37

2020-08-20T10:17

госпитализация алексея навального в омске

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Самолет, на котором <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> возвращался в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, сообщила пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш.В ФБК предполагают, что Навального отравили чем-то, подмешанным в чай. "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", — позже добавила Ярмыш. По данным томского подразделения ФБК, накануне Навальный чувствовал себя хорошо.Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский рассказал РИА Новости, что глава фонда находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.Ярмыш напомнила, что год назад Навального уже пытались отравить, когда он находился в спецприемнике.ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20200730/1575154852.html

Ибрагим Яблоков Это был лишь вопрос времени, когда американцы убьют Навального. Это серьезный вопрос новых санкций, того переворота, который сейчас американцы проводят в Белоруссии. Жаль, но как и Немцов - эта фигура играется до памятников и названий улиц. 381

Михаил Павликов Всегда был против Навального. Но такие методы борьбы (отравление и подобное) всячески осуждаю. Виновные должны быть пойманы и наказаны по всей строгости закона. Это беспредел. 314

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москва

томск

омск

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия