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Названы вакансии с самыми высокими зарплатами на удаленке
На высокую зарплату в августе, работая из дома, может претендовать главный по сториз в компании-производителе смартфонов, показало исследование сервиса... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T07:17
2020-08-20T09:06
навигатор абитуриента
удаленная работа
россия
кем стать
работа
технологии
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. </strong>На высокую зарплату в августе, <a href="https://ria.ru/tag_rabota/" target="_blank">работая</a> из дома, может претендовать главный по сториз в компании-производителе смартфонов, показало исследование сервиса Работа.ру, пишет <a href="https://russian.rt.com/russia/news/775300-vysokooplachivaemye-vakansii-udalyonka" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Такому специалисту готовы предложить от 250 тысяч рублей в месяц. Подчеркивается, что речь идет о сезонной работе, которая продлится четыре месяца.На высокую зарплату — от 175 тысяч рублей — может претендовать инженер автоматизированного тестирования. Сотруднику предстоит заниматься проверкой программного обеспечения, написанием автоматизированных тестов и обучением тестированию коллег.Другими высокооплачиваемыми вакансиями на <a href="https://ria.ru/category_udalennaya-rabota/" target="_blank">удаленке</a> стали менеджер по подбору персонала и NET-разработчик — от 150 тысяч рублей, а также технические писатели — от 120 тысяч рублей.В обязанности последних входит создание краткой и понятной технической документации.
https://ria.ru/20200810/1575570029.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, удаленная работа, россия, кем стать, работа, технологии, общество, экономика

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами на удаленке

07:17 20.08.2020 (обновлено: 09:06 20.08.2020)
3504
CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
CC0 / /
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На высокую зарплату в августе, работая из дома, может претендовать главный по сториз в компании-производителе смартфонов, показало исследование сервиса Работа.ру, пишет RT.
Такому специалисту готовы предложить от 250 тысяч рублей в месяц. Подчеркивается, что речь идет о сезонной работе, которая продлится четыре месяца.
На высокую зарплату — от 175 тысяч рублей — может претендовать инженер автоматизированного тестирования. Сотруднику предстоит заниматься проверкой программного обеспечения, написанием автоматизированных тестов и обучением тестированию коллег.
Другими высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке стали менеджер по подбору персонала и NET-разработчик — от 150 тысяч рублей, а также технические писатели — от 120 тысяч рублей.
В обязанности последних входит создание краткой и понятной технической документации.
Клавиатура компьютера
10 августа, 03:30
Названы новые востребованные профессии
4431011
Обсудить 2
Навигатор абитуриентаУдаленная работаРоссияКем статьРаботаТехнологииОбществоЭкономика
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