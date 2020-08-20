https://ria.ru/20200820/1576015435.html

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами на удаленке

На высокую зарплату в августе, работая из дома, может претендовать главный по сториз в компании-производителе смартфонов, показало исследование сервиса... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T07:17

2020-08-20T07:17

2020-08-20T09:06

навигатор абитуриента

удаленная работа

россия

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работа

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общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. </strong>На высокую зарплату в августе, <a href="https://ria.ru/tag_rabota/" target="_blank">работая</a> из дома, может претендовать главный по сториз в компании-производителе смартфонов, показало исследование сервиса Работа.ру, пишет <a href="https://russian.rt.com/russia/news/775300-vysokooplachivaemye-vakansii-udalyonka" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Такому специалисту готовы предложить от 250 тысяч рублей в месяц. Подчеркивается, что речь идет о сезонной работе, которая продлится четыре месяца.На высокую зарплату — от 175 тысяч рублей — может претендовать инженер автоматизированного тестирования. Сотруднику предстоит заниматься проверкой программного обеспечения, написанием автоматизированных тестов и обучением тестированию коллег.Другими высокооплачиваемыми вакансиями на <a href="https://ria.ru/category_udalennaya-rabota/" target="_blank">удаленке</a> стали менеджер по подбору персонала и NET-разработчик — от 150 тысяч рублей, а также технические писатели — от 120 тысяч рублей.В обязанности последних входит создание краткой и понятной технической документации.

https://ria.ru/20200810/1575570029.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, удаленная работа, россия, кем стать, работа, технологии, общество, экономика