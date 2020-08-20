https://ria.ru/20200820/1576014691.html

"Калашников" начал разработку нового ручного пулемета

Концерн "Калашников" начал разработку нового ручного пулемета по заказу Минобороны, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна Дмитрий Тарасов. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T03:33

2020-08-20T03:33

2020-08-20T12:06

форум "армия — 2020"

новое оружие россии

россия

безопасность

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Концерн "<a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Калашников</a>" начал разработку нового ручного пулемета по заказу Минобороны, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна Дмитрий Тарасов."В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулеметов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к данному виду оружия. И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой легкого пулемета уже в рамках государственного оборонного заказа", — сказал он.По словам Тарасова, прототип этого изделия под названием РПЛ-20 покажут на форуме "Армия-2020". "Таким образом, работа над РПК-16 позволила нам приобрести новые компетенции и убедить государственного заказчика в потенциале наших конструкторов", — сказал Тарасов.Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал РИА Новости, что в этом году начнется работа над новым ручным пулеметом на базе РПК-16. По словам собеседника агентства, по итогам войсковой эксплуатации изделия выделили целый ряд замечаний и предложений, которые, по мнению военных, нужно реализовать. Эту информацию обобщили для разработки нового пулемета.Пулемет РПК-16РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном "Калашников", впервые был представлен на форуме "Армия" несколько лет назад. Стрельбу из него можно вести из двух источников патронов: первый — штатный магазин автомата Калашникова, второй — специально разработанный магазин барабанного типа. Емкость составляет 95 патронов, длина ствола 410 миллиметров, калибр — 5,45×39 миллиметров, вес оружия — 4,5 килограмма, скорострельность — 700 выстрелов в минуту.В мае 2019 года занимавший тогда должность гендиректора концерна "Калашников" <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Дмитриев</a> сообщал РИА Новости, что концерн готов начать его серийное производство. Позднее руководитель департамента техники и вооружения <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> генерал-лейтенант Алексей Беззубиков заявил, что служба планирует принять на вооружение этот пулемет.<strong><a href="https://ria.ru/20200820/1576022268.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Дмитрием Тарасовым >></a></strong>

https://ria.ru/20200818/1575953223.html

https://ria.ru/20200817/1575902483.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", россия, безопасность, экономика