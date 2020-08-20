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Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
Беспилотные автомобили со следующего года смогут получить приоритет на российских дорогах, как общественный транспорт, эксперты готовят предложения для внесения РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T03:08
2020-08-20T03:08
россия
авто
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Беспилотные автомобили со следующего года смогут получить приоритет на российских дорогах, как общественный транспорт, эксперты готовят предложения для внесения поправок в правила дорожного движения и скоро представят их в МВД, рассказал РИА Новости представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет"."Мы готовим предложения для внесения изменений в правила дорожного движения. Фактически, беспилотный транспорт будет приравнен к общественному транспорту, что позволит искусственному интеллекту проще взаимодействовать с другими водителями. Сейчас преимущественно во всех ДТП с участием беспилотных авто виноват водитель другой машины. Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. Приоритет позволит этот вопрос решить", - сказал собеседник агентства.Он также подчеркнул, что данная мера может стать временной, поскольку после внедрения в России сервисной телематической платформы "Автодата" беспилотные автомобили смогут получать данные от других автомобилей и инфраструктуры удаленно, полагаясь не только на своё техническое зрение."Инициатива может быть внедрена уже в 2021 году. Мы знаем, что ряд разработчиков уже поддерживают эту инициативу, дело за МВД, где также есть сторонники данной идеи", - поясняет представитель "Автонета".В России пока не более 150 беспилотных транспортных средств, которые проходят тестирование преимущество в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> и Татарстане, поэтому существенных трудностей это не окажет для водителей, указывает он.
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россия, авто, технологии, общество

Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"

03:08 20.08.2020
5241
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБеспилотный автомобиль
Беспилотный автомобиль
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Беспилотный автомобиль
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Беспилотные автомобили со следующего года смогут получить приоритет на российских дорогах, как общественный транспорт, эксперты готовят предложения для внесения поправок в правила дорожного движения и скоро представят их в МВД, рассказал РИА Новости представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
"Мы готовим предложения для внесения изменений в правила дорожного движения. Фактически, беспилотный транспорт будет приравнен к общественному транспорту, что позволит искусственному интеллекту проще взаимодействовать с другими водителями. Сейчас преимущественно во всех ДТП с участием беспилотных авто виноват водитель другой машины. Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. Приоритет позволит этот вопрос решить", - сказал собеседник агентства.
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Он также подчеркнул, что данная мера может стать временной, поскольку после внедрения в России сервисной телематической платформы "Автодата" беспилотные автомобили смогут получать данные от других автомобилей и инфраструктуры удаленно, полагаясь не только на своё техническое зрение.
"Инициатива может быть внедрена уже в 2021 году. Мы знаем, что ряд разработчиков уже поддерживают эту инициативу, дело за МВД, где также есть сторонники данной идеи", - поясняет представитель "Автонета".
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РоссияАвтоТехнологииОбщество
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