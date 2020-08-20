https://ria.ru/20200820/1576014469.html

Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"

Беспилотные автомобили со следующего года смогут получить приоритет на российских дорогах, как общественный транспорт, эксперты готовят предложения для внесения РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T03:08

2020-08-20T03:08

2020-08-20T03:08

россия

авто

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Беспилотные автомобили со следующего года смогут получить приоритет на российских дорогах, как общественный транспорт, эксперты готовят предложения для внесения поправок в правила дорожного движения и скоро представят их в МВД, рассказал РИА Новости представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет"."Мы готовим предложения для внесения изменений в правила дорожного движения. Фактически, беспилотный транспорт будет приравнен к общественному транспорту, что позволит искусственному интеллекту проще взаимодействовать с другими водителями. Сейчас преимущественно во всех ДТП с участием беспилотных авто виноват водитель другой машины. Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. Приоритет позволит этот вопрос решить", - сказал собеседник агентства.Он также подчеркнул, что данная мера может стать временной, поскольку после внедрения в России сервисной телематической платформы "Автодата" беспилотные автомобили смогут получать данные от других автомобилей и инфраструктуры удаленно, полагаясь не только на своё техническое зрение."Инициатива может быть внедрена уже в 2021 году. Мы знаем, что ряд разработчиков уже поддерживают эту инициативу, дело за МВД, где также есть сторонники данной идеи", - поясняет представитель "Автонета".В России пока не более 150 беспилотных транспортных средств, которые проходят тестирование преимущество в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> и Татарстане, поэтому существенных трудностей это не окажет для водителей, указывает он.

https://ria.ru/20200818/1575960280.html

https://ria.ru/20200818/1575916884.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, технологии, общество