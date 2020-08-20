Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200820/1576014133.html
Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать в сентябре
Туристы планируют в сентябре путешествовать чаще, чем в августе, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:28
2020-08-20T10:28
куда поехать
авиабилеты
туризм
туризм
новости - туризм
москва
уфа
краснодар
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574000197_51:362:3046:2047_1400x0_80_0_0_1688880a8b99694fbe07fa9c1cabf795.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. </strong>Туристы планируют в сентябре путешествовать чаще, чем в августе, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирования авиабилетов в последнем летнем месяце и на первый осенний и сравнили их с показателями за август (покупки оплачивались в июле).Оказалось, что спрос на перелеты за месяц вырос почти на 20 процентов. При этом цены по всем популярным направлениям осенью стали ниже, чем летом.Каждый пятый проездной документ с вылетом в сентябре куплен в Москву. В среднем туристы платили за него 4900 рублей, что на 13 процентов меньше, чем в августе.В Сочи полетят 15 процентов путешественников. Интерес к курорту вырос более чем на треть, а стоимость билета за месяц снизилась на 30 процентов, до 5500 рублей. Замыкает тройку самых востребованных направлений сентября Санкт-Петербург, туда отправятся 12 процентов пользователей. Билеты в Северную столицу покупали на четверть чаще, чем в августе, а цена перелета снизилась на 23 процента, до 5500 рублей.Также в десятку популярных маршрутов сентября вошли Симферополь, Краснодар, Анапа, Уфа, Минеральные Воды, Калининград и Махачкала.
https://ria.ru/20200811/1575034750.html
москва
уфа
краснодар
симферополь
сочи
минеральные воды
анапа
махачкала
санкт-петербург
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574000197_117:0:2846:2047_1400x0_80_0_0_1c1476309b2f745ff30ce3bb8b1c772d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда поехать, авиабилеты, туризм, новости - туризм, москва, уфа, краснодар, симферополь, сочи, минеральные воды, анапа, махачкала, санкт-петербург, калининград

Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать в сентябре

10:28 20.08.2020
707
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Туристы планируют в сентябре путешествовать чаще, чем в августе, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирования авиабилетов в последнем летнем месяце и на первый осенний и сравнили их с показателями за август (покупки оплачивались в июле).
Оказалось, что спрос на перелеты за месяц вырос почти на 20 процентов. При этом цены по всем популярным направлениям осенью стали ниже, чем летом.
Каждый пятый проездной документ с вылетом в сентябре куплен в Москву. В среднем туристы платили за него 4900 рублей, что на 13 процентов меньше, чем в августе.
В Сочи полетят 15 процентов путешественников. Интерес к курорту вырос более чем на треть, а стоимость билета за месяц снизилась на 30 процентов, до 5500 рублей.
Замыкает тройку самых востребованных направлений сентября Санкт-Петербург, туда отправятся 12 процентов пользователей. Билеты в Северную столицу покупали на четверть чаще, чем в августе, а цена перелета снизилась на 23 процента, до 5500 рублей.
Также в десятку популярных маршрутов сентября вошли Симферополь, Краснодар, Анапа, Уфа, Минеральные Воды, Калининград и Махачкала.
Туристы в ауле Верхняя Балкария в Кабардино-Балкарии
11 августа, 08:00Туризм
Русские Гималаи на термальном курорте. Отпуск в Кабардино-Балкарии
111001
Туризмкуда поехатьавиабилетыТуризмНовости - ТуризмМоскваУфаКраснодарСимферопольСочиМинеральные ВодыАнапаМахачкалаСанкт-ПетербургКалининград
Рекомендуем
Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений в Краснодарском крае
На "Армии-2020" впервые представят ЗРС "Антей-4000"
Задержание подозреваемых в попытке похищения одного из лидеров донбасских ополченцев. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовала видео задержания похитителей лидера ополчения Донбасса
Самолет авиакомпании S7 Airlines
В S7 заявили, что Навальный не ел и не пил на борту самолета
Алексей Навальный
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Алексей Навальный
Врач рассказал о лечении Навального
Ряд диагнозов исключены – лечащий врач о состоянии Алексея Навального
Врач рассказал о состоянии Навального
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Белорусская оппозиция готова контактировать с Россией
Алексей Навальный
Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
Шведский стол в одном из отелей Турции
Специалисты рассказали о питании туристов в Турции, Абхазии и России
Логотип концерна Калашников
В России завершились госиспытания пистолета на замену ПМ
Сотрудники СБУ
Украинские спецслужбы готовили в России несколько похищений и убийств
Посетители в Музее Москвы во время всероссийской акции Ночь кино
Акция "Ночь кино" состоится 29 августа в парках и музеях Москвы
Врачи в коридоре больницы
В России за сутки умерли 110 человек с коронавирусом
Алексей Навальный
К лечению Навального привлекли специалистов всех профилей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:20Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам
12:17Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены
12:16Аналитики рассказали про цены на перелеты по РФ в бархатный сезон-2020
12:11Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik
12:08В КС оппозиции рассказали о первом шаге властей Белоруссии к диалогу
12:02Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью
12:02СМИ назвали имя высланного из Норвегии российского дипломата
11:57Глава МИД Польши подал в отставку
11:46Иран увеличил мощности по обогащению урана на фоне санкционных планов США
11:44Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
11:38В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая
11:29Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
11:29Специалисты рассказали о питании туристов в Турции, Абхазии и России
11:29Рябков назвал действия США по Ирану абсурдными
11:28Мусульмане встречают Новый год по лунному календарю
11:21Названы риски неправильной вакцинации от коронавируса
11:18Ученый объяснил происхождение снятых с МКС объектов
11:16Член КС Белоруссии Латушко заявил, что опасается задержания
11:09Дело об аргентинском кокаине решили рассмотреть заново
11:04"Будет халтура": Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр
Лента новостейМолния