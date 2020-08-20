https://ria.ru/20200820/1576014133.html

Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать в сентябре

Туристы планируют в сентябре путешествовать чаще, чем в августе, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T10:28

2020-08-20T10:28

2020-08-20T10:28

куда поехать

авиабилеты

туризм

туризм

новости - туризм

москва

уфа

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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. </strong>Туристы планируют в сентябре путешествовать чаще, чем в августе, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирования авиабилетов в последнем летнем месяце и на первый осенний и сравнили их с показателями за август (покупки оплачивались в июле).Оказалось, что спрос на перелеты за месяц вырос почти на 20 процентов. При этом цены по всем популярным направлениям осенью стали ниже, чем летом.Каждый пятый проездной документ с вылетом в сентябре куплен в Москву. В среднем туристы платили за него 4900 рублей, что на 13 процентов меньше, чем в августе.В Сочи полетят 15 процентов путешественников. Интерес к курорту вырос более чем на треть, а стоимость билета за месяц снизилась на 30 процентов, до 5500 рублей. Замыкает тройку самых востребованных направлений сентября Санкт-Петербург, туда отправятся 12 процентов пользователей. Билеты в Северную столицу покупали на четверть чаще, чем в августе, а цена перелета снизилась на 23 процента, до 5500 рублей.Также в десятку популярных маршрутов сентября вошли Симферополь, Краснодар, Анапа, Уфа, Минеральные Воды, Калининград и Махачкала.

https://ria.ru/20200811/1575034750.html

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калининград

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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