https://ria.ru/20200820/1576014133.html
Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать в сентябре
Туристы планируют в сентябре путешествовать чаще, чем в августе, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T10:28
2020-08-20T10:28
2020-08-20T10:28
куда поехать
авиабилеты
туризм
туризм
новости - туризм
москва
уфа
краснодар
симферополь
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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. </strong>Туристы планируют в сентябре путешествовать чаще, чем в августе, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирования авиабилетов в последнем летнем месяце и на первый осенний и сравнили их с показателями за август (покупки оплачивались в июле).Оказалось, что спрос на перелеты за месяц вырос почти на 20 процентов. При этом цены по всем популярным направлениям осенью стали ниже, чем летом.Каждый пятый проездной документ с вылетом в сентябре куплен в Москву. В среднем туристы платили за него 4900 рублей, что на 13 процентов меньше, чем в августе.В Сочи полетят 15 процентов путешественников. Интерес к курорту вырос более чем на треть, а стоимость билета за месяц снизилась на 30 процентов, до 5500 рублей. Замыкает тройку самых востребованных направлений сентября Санкт-Петербург, туда отправятся 12 процентов пользователей. Билеты в Северную столицу покупали на четверть чаще, чем в августе, а цена перелета снизилась на 23 процента, до 5500 рублей.Также в десятку популярных маршрутов сентября вошли Симферополь, Краснодар, Анапа, Уфа, Минеральные Воды, Калининград и Махачкала.
https://ria.ru/20200811/1575034750.html
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симферополь
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минеральные воды
анапа
махачкала
санкт-петербург
калининград
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда поехать, авиабилеты, туризм, новости - туризм, москва, уфа, краснодар, симферополь, сочи, минеральные воды, анапа, махачкала, санкт-петербург, калининград
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Туристы планируют в сентябре путешествовать чаще, чем в августе, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирования авиабилетов в последнем летнем месяце и на первый осенний и сравнили их с показателями за август (покупки оплачивались в июле).
Оказалось, что спрос на перелеты за месяц вырос почти на 20 процентов. При этом цены по всем популярным направлениям осенью стали ниже, чем летом.
Каждый пятый проездной документ с вылетом в сентябре куплен в Москву. В среднем туристы платили за него 4900 рублей, что на 13 процентов меньше, чем в августе.
В Сочи полетят 15 процентов путешественников. Интерес к курорту вырос более чем на треть, а стоимость билета за месяц снизилась на 30 процентов, до 5500 рублей.
Замыкает тройку самых востребованных направлений сентября Санкт-Петербург, туда отправятся 12 процентов пользователей. Билеты в Северную столицу покупали на четверть чаще, чем в августе, а цена перелета снизилась на 23 процента, до 5500 рублей.
Также в десятку популярных маршрутов сентября вошли Симферополь, Краснодар, Анапа, Уфа, Минеральные Воды, Калининград и Махачкала.