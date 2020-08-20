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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576014039.html
Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
Внесение Александра Лукашенко в список невъездных граждан Вильнюсом является демонстрацией курса на свержение президента Белоруссии. Таким мнением поделился... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T02:01
2020-08-20T03:16
польша
эстония
протесты в белоруссии
светлана тихановская
линас линкявичюс
александр лукашенко
мид литвы
алексей пушков
латвия
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Внесение <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в список невъездных граждан <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюсом</a> является демонстрацией курса на свержение президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Таким мнением поделился сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Litvy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линас Линкявичюс</a> заявил, что внешнеполитическое ведомство <a href="https://ria.ru/20200819/1576008627.html" target="_blank">внесло</a> 32 человек, включая Лукашенко, в список невъездных.Сенатор подчеркнул, что введение личных санкций против главы государства, с которым есть дипломатические отношения, является беспрецедентным событием.Президенты <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> ранее предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200819/1576009907.html
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
по заголовку показалось , что Пушков решил сознаться что это он пытается свернуть Лукашенко
34
Осталось только белоглазым баранам с плакатами в Белоруссии это понять
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польша
эстония
латвия
белоруссия
вильнюс
литва
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польша, эстония, светлана тихановская, линас линкявичюс, александр лукашенко, мид литвы, алексей пушков, латвия, белоруссия, вильнюс, литва, в мире

Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко

02:01 20.08.2020 (обновлено: 03:16 20.08.2020)
13897
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Внесение Александра Лукашенко в список невъездных граждан Вильнюсом является демонстрацией курса на свержение президента Белоруссии. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков.
Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что внешнеполитическое ведомство внесло 32 человек, включая Лукашенко, в список невъездных.
Сенатор подчеркнул, что введение личных санкций против главы государства, с которым есть дипломатические отношения, является беспрецедентным событием.

"Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе знают: это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и понижения уровня дипломатических отношений с Литвой. Явная демонстрация курса на свержение Лукашенко", — написал Пушков в телеграме.

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии ранее предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.
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Протесты в Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииПольшаЭстонияСветлана ТихановскаяЛинас ЛинкявичюсАлександр ЛукашенкоМИД ЛитвыАлексей ПушковЛатвияБелоруссияВильнюсЛитваВ мире
Популярные комментарии
по заголовку показалось , что Пушков решил сознаться что это он пытается свернуть Лукашенко
20 августа, 03:08
F-16 Viper
4310125
Осталось только белоглазым баранам с плакатами в Белоруссии это понять
20 августа, 05:25
Негатив Сплошной !
2421033
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