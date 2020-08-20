https://ria.ru/20200820/1576014039.html

Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко

Внесение Александра Лукашенко в список невъездных граждан Вильнюсом является демонстрацией курса на свержение президента Белоруссии. Таким мнением поделился... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T02:01

2020-08-20T02:01

2020-08-20T03:16

польша

эстония

протесты в белоруссии

светлана тихановская

линас линкявичюс

александр лукашенко

мид литвы

алексей пушков

латвия

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Внесение <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в список невъездных граждан <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюсом</a> является демонстрацией курса на свержение президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Таким мнением поделился сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Litvy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линас Линкявичюс</a> заявил, что внешнеполитическое ведомство <a href="https://ria.ru/20200819/1576008627.html" target="_blank">внесло</a> 32 человек, включая Лукашенко, в список невъездных.Сенатор подчеркнул, что введение личных санкций против главы государства, с которым есть дипломатические отношения, является беспрецедентным событием.Президенты <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> ранее предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200819/1576009907.html

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

F-16 Viper по заголовку показалось , что Пушков решил сознаться что это он пытается свернуть Лукашенко 34

Негатив Сплошной ! Осталось только белоглазым баранам с плакатами в Белоруссии это понять 33

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польша

эстония

латвия

белоруссия

вильнюс

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, эстония, светлана тихановская, линас линкявичюс, александр лукашенко, мид литвы, алексей пушков, латвия, белоруссия, вильнюс, литва, в мире