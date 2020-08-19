https://ria.ru/20200819/1576008627.html

МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну

Литва внесла президента Александра Лукашенко в список невъездных, пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на главу МИД Линаса Линкявичюса. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T21:24

2020-08-19T21:24

2020-08-19T22:17

светлана тихановская

госпогранкомитет белоруссии

линас линкявичюс

москва

эстония

латвия

белоруссия

протесты в белоруссии

александр лукашенко

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> внесла президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в список невъездных, пишет <u><a href="https://sputnik.by/">Sputnik Беларусь</a></u> со ссылкой на главу МИД <u><a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/">Линаса Линкявичюса</a></u>.По его словам, всего в этом перечне 32 человека.Комментируя эту информацию, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отметила, что запрет на въезд Лукашенко в Литву демонстрирует вмешательство в дела Белоруссии."<a href="http://ria.ru/organization_Bravo/" target="_blank" data-auto="true">Браво</a>! И <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии", — написала она в <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10224014769306738" target="_blank">фейсбуке</a>.Ранее дипломат отмечал, что <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюс</a> приветствует решение <u><a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/">Евросовета</a></u> о персональных санкциях в отношении ответственных за насилие в Белоруссии. Он также отметил, что Литва ввела собственные ограничительные меры против руководства Белоруссии.Ранее президенты трех балтийский государств и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> предложили посредничество для урегулирования ситуации в стране.Выборы в БелоруссииДевятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> же получила 10,12 процента голосов.Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора. В свою очередь, белорусские власти утверждают, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы.После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. Правоохранители использовали водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.В последующем митинги стали мирными, полиция не вмешивалась в происходящее.По данным МВД, в первые дни протестов задержаны 6700 человек, большинство которых уже на свободе. Пострадали сотни человек, в том числе более 100 силовиков. По последним данным, погибли три человека.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200818/1575885102.html

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

Александр Белый Вот он огорчился! )))) Да ему плевать на Литву! 172

Alex Smolov Выслать всех дипломатов 138

167

москва

эстония

латвия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, госпогранкомитет белоруссии, линас линкявичюс, москва, эстония, латвия, белоруссия, александр лукашенко, мид литвы, в мире