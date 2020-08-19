Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1576008627.html
МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну
Литва внесла президента Александра Лукашенко в список невъездных, пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на главу МИД Линаса Линкявичюса. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T21:24
2020-08-19T22:17
светлана тихановская
госпогранкомитет белоруссии
линас линкявичюс
москва
эстония
латвия
белоруссия
протесты в белоруссии
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575889566_375:0:2747:1334_1400x0_80_0_0_a24ebaf4b87f38228fe9b9e3d4cb8ebd.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> внесла президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в список невъездных, пишет <u><a href="https://sputnik.by/">Sputnik Беларусь</a></u> со ссылкой на главу МИД <u><a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/">Линаса Линкявичюса</a></u>.По его словам, всего в этом перечне 32 человека.Комментируя эту информацию, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отметила, что запрет на въезд Лукашенко в Литву демонстрирует вмешательство в дела Белоруссии."<a href="http://ria.ru/organization_Bravo/" target="_blank" data-auto="true">Браво</a>! И <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии", — написала она в <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10224014769306738" target="_blank">фейсбуке</a>.Ранее дипломат отмечал, что <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюс</a> приветствует решение <u><a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/">Евросовета</a></u> о персональных санкциях в отношении ответственных за насилие в Белоруссии. Он также отметил, что Литва ввела собственные ограничительные меры против руководства Белоруссии.Ранее президенты трех балтийский государств и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> предложили посредничество для урегулирования ситуации в стране.Выборы в БелоруссииДевятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> же получила 10,12 процента голосов.Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора. В свою очередь, белорусские власти утверждают, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы.После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. Правоохранители использовали водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.В последующем митинги стали мирными, полиция не вмешивалась в происходящее.По данным МВД, в первые дни протестов задержаны 6700 человек, большинство которых уже на свободе. Пострадали сотни человек, в том числе более 100 силовиков. По последним данным, погибли три человека.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Вот он огорчился! )))) Да ему плевать на Литву!
172
Выслать всех дипломатов
138
167
москва
эстония
латвия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575889566_287:0:3018:2048_1400x0_80_0_0_25cfc2bb7287bf3e5d78d33512377326.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, госпогранкомитет белоруссии, линас линкявичюс, москва, эстония, латвия, белоруссия, александр лукашенко, мид литвы, в мире

МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну

21:24 19.08.2020 (обновлено: 22:17 19.08.2020)
8154
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Литва внесла президента Александра Лукашенко в список невъездных, пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на главу МИД Линаса Линкявичюса.
По его словам, всего в этом перечне 32 человека.
Комментируя эту информацию, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что запрет на въезд Лукашенко в Литву демонстрирует вмешательство в дела Белоруссии.
"Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии", — написала она в фейсбуке.
Ранее дипломат отмечал, что Вильнюс приветствует решение Евросовета о персональных санкциях в отношении ответственных за насилие в Белоруссии. Он также отметил, что Литва ввела собственные ограничительные меры против руководства Белоруссии.
Ранее президенты трех балтийский государств и Польши предложили посредничество для урегулирования ситуации в стране.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
18 августа, 08:00
Рузвельтовским курсом

Выборы в Белоруссии

Девятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская же получила 10,12 процента голосов.
Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора. В свою очередь, белорусские власти утверждают, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы.
После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. Правоохранители использовали водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
В последующем митинги стали мирными, полиция не вмешивалась в происходящее.
По данным МВД, в первые дни протестов задержаны 6700 человек, большинство которых уже на свободе. Пострадали сотни человек, в том числе более 100 силовиков. По последним данным, погибли три человека.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
18 августа, 15:20
Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
91340531388
Обсудить 167
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяГоспогранкомитет БелоруссииЛинас ЛинкявичюсМоскваЭстонияЛатвияБелоруссияАлександр ЛукашенкоМИД ЛитвыВ мире
Популярные комментарии
Вот он огорчился! )))) Да ему плевать на Литву!
19 августа, 21:26
Александр Белый
136111317
Выслать всех дипломатов
19 августа, 21:27
ASAlex Smolov
11070105
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон рассказал, что Трамп считал Украину частью России
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие "Северный поток — 2" суда
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье нашли тела мужчины с огнестрельным ранением и девушки
Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии
Россия договорилась с Сирией о расширении базы Хмеймим
Российский космонавт заснял с борта МКС загадочные объекты
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда
Расстояние от Земли до Солнца
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
Хитрый план Литвы: оставить Белоруссию без электричества и заработать
Совместные учения НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии
"Быстро стягивают войска": что происходит в Норвегии
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Хасбулатов рассказал, как Горбачев мог частично сохранить СССР
Рабочий на станции по добыче природного газа в Турции
СМИ сообщило о найденных Турцией газовых месторождениях в Черном море
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
"Майдан не состоялся": Пушков предрек новую фазу протестов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния