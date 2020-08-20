https://ria.ru/20200820/1576013532.html

На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала четыре новых участка для разведения сил в Донбассе, сообщается на сайте президента Украины. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T01:07

2020-08-20T01:07

2020-08-20T01:20

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

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в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала четыре новых участка для разведения сил в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, сообщается на <a href="https://www.president.gov.ua/news/trivaye-rezhim-tishi-na-zasidanni-tkg-pogodzheno-20-dilyanok-62817" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.Где находятся участки для отвода, не уточняется. Отмечается, что участки для разминирования – "в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "<a href="http://ria.ru/organization_Normandskaja_chetverka/" target="_blank" data-auto="true">Нормандской четверки</a>" от 9 декабря 2019 года".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200819/1575962173.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, украина, в мире