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Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком
Заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика задекларировал в 2019 году доход в 26,7 миллиона рублей. Такие данные приведены на сайте сайте ведомства. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T00:46
2020-08-20T10:59
виталий шулика
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
безопасность
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Заместитель министра внутренних дел <a href="https://ria.ru/person_vitaliy-shulika/" target="_blank">Виталий Шулика</a> задекларировал в 2019 году доход в 26,7 миллиона рублей. Такие данные приведены на <a href="https://xn--b1aew.xn--p1ai/anticorr/dohod/dohod-2019" target="_blank">сайте</a> сайте ведомства.Всего у генерал-лейтенанта полиции в собственности четыре участка общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.В 2018 году Шулика <a href="https://ria.ru/20190524/1554877892.html" target="_blank">задекларировал</a> чуть более четырех миллионов рублей.Как отмечает <u><a href="https://www.rbc.ru/society/19/08/2020/5f3d58369a7947843044b4ab">РБК</a></u>, у Шулики самые большие доходы за предыдущий год среди руководства российских силовых ведомств.Виталия Шулику назначили на пост замглавы <a href="https://ria.ru/20190524/1554877892.html" target="_blank">МВД</a> в декабре 2017 года. Ранее он занимал должность заместителя начальника Управления "П" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министра внутренних дел.
https://ria.ru/20200814/1575801237.html
В России что ни борец с коррупцией - то долларовый миллионер. Пчёлы против мёда.
286
Баблишко-то откуда, всю жизнь копил непосильным трудом или наследство получил?
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виталий шулика, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность, экономика

Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком

00:46 20.08.2020 (обновлено: 10:59 20.08.2020)
243319
© Фото : МВД РоссииВиталий Шулика
Виталий Шулика
© Фото : МВД России
Виталий Шулика. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика задекларировал в 2019 году доход в 26,7 миллиона рублей. Такие данные приведены на сайте сайте ведомства.
Всего у генерал-лейтенанта полиции в собственности четыре участка общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.
В 2018 году Шулика задекларировал чуть более четырех миллионов рублей.
Как отмечает РБК, у Шулики самые большие доходы за предыдущий год среди руководства российских силовых ведомств.
Виталия Шулику назначили на пост замглавы МВД в декабре 2017 года. Ранее он занимал должность заместителя начальника Управления "П" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министра внутренних дел.
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Виталий ШуликаРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)БезопасностьЭкономика
Популярные комментарии
В России что ни борец с коррупцией - то долларовый миллионер. Пчёлы против мёда.
20 августа, 01:50
Сельский реднек
2571201303
Баблишко-то откуда, всю жизнь копил непосильным трудом или наследство получил?
20 августа, 01:31
ЛКЛысый Кучерявый
1941821002
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