https://ria.ru/20200820/1576013263.html

Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком

Заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика задекларировал в 2019 году доход в 26,7 миллиона рублей. Такие данные приведены на сайте сайте ведомства. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T00:46

2020-08-20T00:46

2020-08-20T10:59

виталий шулика

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

безопасность

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Заместитель министра внутренних дел <a href="https://ria.ru/person_vitaliy-shulika/" target="_blank">Виталий Шулика</a> задекларировал в 2019 году доход в 26,7 миллиона рублей. Такие данные приведены на <a href="https://xn--b1aew.xn--p1ai/anticorr/dohod/dohod-2019" target="_blank">сайте</a> сайте ведомства.Всего у генерал-лейтенанта полиции в собственности четыре участка общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.В 2018 году Шулика <a href="https://ria.ru/20190524/1554877892.html" target="_blank">задекларировал</a> чуть более четырех миллионов рублей.Как отмечает <u><a href="https://www.rbc.ru/society/19/08/2020/5f3d58369a7947843044b4ab">РБК</a></u>, у Шулики самые большие доходы за предыдущий год среди руководства российских силовых ведомств.Виталия Шулику назначили на пост замглавы <a href="https://ria.ru/20190524/1554877892.html" target="_blank">МВД</a> в декабре 2017 года. Ранее он занимал должность заместителя начальника Управления "П" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министра внутренних дел.

https://ria.ru/20200814/1575801237.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий шулика, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность, экономика