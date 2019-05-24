Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.

Указывается, что Гостев задекларировал 38 001 386,07 рублей, при этом первый заместитель министра Александр Горовой в 2018 году заработал 4 643 521,05 рублей, статс-секретарь ведомства Игорь Зубов - 5 381 512,31 рублей, остальные заместители главы МВД - Виталий Шулика, Михаил Ваничкин и Александр Романов - заработали по 4 079 646,74 рублей, 6 333 234,88 рублей и 4 357 270,79 рублей соответственно.

Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, такая сумма задекларированного дохода Гостева связана с выплатой на жилье. "В установленном законом порядке Аркадий Гостев получил единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья", - сказала она.