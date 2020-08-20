https://ria.ru/20200820/1576012862.html

Россия договорилась с Сирией о расширении базы Хмеймим

Россия и Сирия договорились о передаче дополнительной территории и акватории для расширения авиабазы Хмеймим. РИА Новости, 20.08.2020

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2020-08-20T08:47

война в сирии

россия

хмеймим

владимир путин

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирия</a> договорились о передаче дополнительной территории и акватории для расширения авиабазы Хмеймим. Протокол к соглашению о размещении российских военных <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008190057?index=0&rangeSize=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовали</a> на официальном портале правовой информации. Москва подписала его 30 июля, Дамаск — 21 июля.Речь идет об участке в восемь гектаров в провинции Латакия: стороны согласовали развертывание там медицинско-реабилитационного центра российской авиационной группы.Ранее президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил <a href="https://ria.ru/20200529/1572191279.html" target="_blank">провести переговоры</a> с Дамаском о расширении территорий баз в Сирии.Авиационная группа ВКС России базируется в аэропорту Хмеймим с 2015 года, когда российские военные начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.

https://ria.ru/20200812/1575674700.html

россия

хмеймим

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хмеймим, владимир путин, сирия, в мире