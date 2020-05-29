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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-29T20:19
https://ria.ru/20200529/1572191279.html
Россия намерена расширить свои базы в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156011/62/1560116250_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_d6d7fd184806f551ea1f6d0db2098d10.jpg
РИА Новости

Россия намерена расширить свои базы в Сирии

17:14 29.05.2020 (обновлено: 20:19 29.05.2020)
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил министерствам обороны и иностранных дел провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Проект протокола № 1 к соглашению о размещении в Сирии российской авиационной группы от 26 августа 2015 года одобрило правительство. По достижении договоренности с сирийской стороной ведомства должны подписать его от имени России. В документ разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера.
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Авиационная группа российских ВКС была создана 30 сентября 2015 года для поддержки правительственных войск Сирии в войне с террористами. По соглашению между Москвой и Дамаском она размещается на территории сирийской авиабазы Хмеймим бессрочно.
В 2017 году Россия и Сирия подписали еще одно соглашение, согласно которому в Тартусе могут базироваться до 11 российских кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками. Предполагалось также расширить судоремонтные возможности базы. Соглашение рассчитано на 49 лет и автоматически продлевается еще на 25.
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Война в СирииРоссияВоздушно-космические силы РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинСирияВ мире
Популярные комментарии
Думаю, что решение правильное, гнать нужно террористов и оккупантов из Сирии...
29 мая, 17:46
Alex Grosh
3631030134
Опять денежки из страны утекают..
29 мая, 17:58
Эффективный Менеджер
4910411191
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