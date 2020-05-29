Россия намерена расширить свои базы в Сирии

Проект протокола № 1 к соглашению о размещении в Сирии российской авиационной группы от 26 августа 2015 года одобрило правительство. По достижении договоренности с сирийской стороной ведомства должны подписать его от имени России. В документ разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера.