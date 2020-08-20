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Как житель Подмосковья возрождает забытое всеми село

Старое Кубаево — заброшенная деревня во Владимирской области. Последние восемь лет ее единственный обитатель — Сергей Медников. Село поднимает без чьей-либо... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T08:00

2020-08-20T08:00

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строительство

хлеб

дети

семья

владимирская область

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Мария Марикян.</strong> Старое Кубаево — заброшенная деревня во Владимирской области. Последние восемь лет ее единственный обитатель — Сергей Медников. Село поднимает без чьей-либо помощи: строит глиняные дома, печет хлеб. Живет на два хозяйства: жена с детьми в Подмосковье, они пока не готовы перебраться в глушь. Но энтузиаст не бросает начатое и активно ищет единомышленников.Деревня с одним жителемСтарое Кубаево — почти в 30 километрах от райцентра, города Судогды. Еще в середине девяностых здесь было около ста жителей. А в начале двухтысячных — один пенсионер в покосившейся избе.Только в 2012-м появился первый за долгие годы новый дом. Построил его 42-летний Сергей Медников из Подмосковья. "Жить на земле — мечта. Я всегда интересовался натуральным строительством: хотел возводить дома своими руками из природных материалов. Сам занимаюсь дизайном мебели, — рассказывает Сергей. — Искал место для экспериментов, так и наткнулся на Старое Кубаево. Обратился в райадминистрацию, чиновники дали безвозмездно участок. Когда я приехал, здесь оставался один дед, но потом умер. Теперь только я".Дом за шесть тысячСергей начал восстанавливать Кубаево. Поставил две так называемые глиночурки. В основе такого строительства — сухие поленья, которые очищают от коры и укладывают поперек стены вместе со смесью из глины, камня, сухостоя. В ход идут даже стеклянные бутылки, гашеная известь и зола. "Один дом, к примеру, обошелся в шесть тысяч рублей. Дороже всего — крыша. Траты в основном на гидроизоляционные материалы", — поясняет Медников. Жилище, по его словам, огнеупорное и хорошо держит тепло."Зимой даже без отопления всегда плюсовая температура. Дерево законсервировано в глине, так что конструкция простоит десятки, а то и сотни лет, — уверяет он. — От глинобитного пола в любую погоду тянет теплом. Ничего сложного в технологии нет: вываливаешь глину, встаешь на нее и утрамбовываешь ногами. Поверх — косметический слой, чтобы все укрепить. Затем можно льняным маслом пропитать поверхность".Оптимальное время для стройки — весна-лето. "В этот период с глиной проще работать. В шаговой доступности — небольшой карьер. Вожу все сам на тачке. В основе дома — камень. Дальше — работа с глиной. Процесс похож на лепку из пластилина. Плюс такого жилища в том, что ему можно придать любую форму. У меня, к примеру, все они круглые. И с годами становятся только прочнее: глина забирает из воздуха углерод. Даже грушей чугунной не снесешь".Площадь глиночурки — 60 квадратных метров. А вместе с пристройками — почти восемьдесят. Электричества нет, за водой нужно идти к пруду или к колодцу. "В холода без печки не обойтись. Она и греет, и служит плитой. Ее, к слову, я сам сделал, тоже глиняная, стоит в центре. Внутри все достаточно минималистично. У окон — лавочки и спальные места. Есть шкаф, стол, стулья. Рядом с домом — баня, сарай, прихожая с маленьким погребом — хранить еду: холодильника нет. И еще пекарня — делаю бездрожжевой хлеб на закваске".Между семьей и деревнейСемья Сергея живет в Подмосковье. "Все эти годы езжу в город на заработки. Занимаюсь, как и раньше, мебелью".Медников признается: родные не горят желанием перебраться в глиночурки. Впрочем, он и не настаивает. "Отдыхаем здесь вместе, когда у детей каникулы. Я и сам понимаю, что не смогу им все условия обеспечить. До ближайшей больницы — километров двадцать. Примерно столько же до школы. Да и с дорогами проблемы"."Пьяницы, наркоманы"Сергей в поиске единомышленников: рассказывает о Старом Кабаеве в соцсетях. "Не так давно нашелся один порядочный, из Екатеринбурга, сейчас строит дом по той же технологии, что и я. Будет третий по счету, по площади значительно больше, чем две мои глиночурки. Вообще немногие сюда рвутся. Бывает, приезжают, думая, что работа непыльная — от слова "совсем". А когда видят, что к чему, отказываются".Есть и еще одна трудность: Медников то и дело отбивается от социально неблагополучных людей. "Пьяницы, наркоманы захаживают. Слетаются как пчелы на мед из-за дешевизны домов. Как-то приютил на свою голову одного — уверял, что хочет обзавестись глиняным жилищем. А по весне у него крышу снесло: начал все крушить в округе. Еле угомонил. Теперь я внимательнее с людьми. Наверное, сам виноват, что на таких натыкаюсь, — всем же рассказываю, как недорого и просто возвести глиночурку"."Проси что хочешь"Жители ближайших селений прознали, что у Медникова пекарня. "Звонят, спрашивают, когда можно заехать, купить. Сотрудничаю с ребятами из Владимира: поставляют мне жмых. Делаю цельнозерновой и пшеничный хлеб. В среднем в неделю продаю по сто буханок. В лучшие времена выпекал по 60 в день. Конечно, маловато, доход совсем небольшой".Сергей не сомневается: если бы в деревне появились соседи, чиновники помогли бы с инфраструктурой — водопроводом, электричеством, дорогой."Проси что хочешь. Этой зимой, к примеру, дорогу замело. Не проехать. Кроме меня и родных — никого. Позвонили в администрацию, они быстро вопрос решили. Там ведь заинтересованы, чтобы здесь хоть кто-то поселился". Планов у энтузиаста громадье — "были бы помощники". Он верит: когда-нибудь сюда переберутся такие же идейные — строить уникальные и недорогие дома, разводить пчел, сеять рожь и печь хлеб.

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владимирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство, хлеб, дети, семья, владимирская область, общество