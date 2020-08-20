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https://ria.ru/20200820/1575987956.html
Лучшие российские школьники получат денежные награды
Школьники, показавшие высокие результаты в области математики, информатики и цифровых технологий, могут получить от государства грант в размере 125 тысяч рублей РИА Новости, 20.08.2020
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социальный навигатор
сн_образование
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хорошие новости
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Школьники, показавшие высокие результаты в области математики, информатики и цифровых технологий, могут получить от государства грант в размере 125 тысяч рублей и распорядиться им по своему усмотрению, без последующего представления подтверждающих документов.Как сообщили в Министерстве просвещения РФ, подать заявку на грант могут победители и призеры профильных олимпиад и конкурсов, проведенных в 2018/19 учебном году, школьники, имеющие награды или призы за научно-исследовательские работы по математике, информатике и цифровым технологиям, а также учащиеся, получившие патенты или свидетельства.Кроме того, претенденты должны быть моложе 18 лет и числиться на государственном информационном ресурсе об одаренных детях талантыроссии.рф.Заявление на грант через портал "Госуслуги" в период с 1 сентября до 10 октября года могут подать как родители, так и сам школьник, если ему исполнилось 14 лет. Всего в 2020 году в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" планируется поддержать 850 обучающихся.
https://ria.ru/20200818/1575901770.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, хорошие новости, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

Лучшие российские школьники получат денежные награды

08:00 20.08.2020 (обновлено: 10:29 20.08.2020)
790
© РИА Новости / Григорий СысоевУченик за партой на уроке по физике
Ученик за партой на уроке по физике
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Школьники, показавшие высокие результаты в области математики, информатики и цифровых технологий, могут получить от государства грант в размере 125 тысяч рублей и распорядиться им по своему усмотрению, без последующего представления подтверждающих документов.
Как сообщили в Министерстве просвещения РФ, подать заявку на грант могут победители и призеры профильных олимпиад и конкурсов, проведенных в 2018/19 учебном году, школьники, имеющие награды или призы за научно-исследовательские работы по математике, информатике и цифровым технологиям, а также учащиеся, получившие патенты или свидетельства.
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Кроме того, претенденты должны быть моложе 18 лет и числиться на государственном информационном ресурсе об одаренных детях талантыроссии.рф.
Заявление на грант через портал "Госуслуги" в период с 1 сентября до 10 октября года могут подать как родители, так и сам школьник, если ему исполнилось 14 лет. Всего в 2020 году в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" планируется поддержать 850 обучающихся.
801106
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Хорошие новостиСоциальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияХорошие новостиМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
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