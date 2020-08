https://ria.ru/20200820/1575986882.html

BTS приняли участие в арт-проекте "Сделай это" Ханса-Ульриха Обриста

<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости</strong>. Один из самых знаменитых на сегодняшний день коллективов K-Pop принял участие в арт-проекте “Сделай это" ("Do it") швейцарского куратора и критика Ханса-Ульриха Обриста, <a href="https://news.artnet.com/art-world/bts-do-it-hans-ulrich-obrist-1902626" target="_blank">сообщает</a> Artnet.Этой инициативе уже более 30 лет. Она создавалась для того, чтобы художники делились со всеми инструкциями по созданию своих произведений искусства. Вклад BTS можно увидеть на соответствующей <a href="https://artsandculture.google.com/exhibit/new-do-it-around-the-world/dwKSkG1KqR2LJQ" target="_blank">странице</a> <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Arts & Culture на английском и корейском языках: "Соедини одну точку с другой, нарисуй линию, а затем самолет. Там, где кончается время и пространство, "ты" и "я" превращаемся в "мы". Наше будущее — красивая картинка".Во время пандемии новые инструкции появляются в проекте каждую неделю. Они рассчитаны на то, чтобы их можно было выполнить дома.Недавние участники помимо BTS: дизайнер Вирджил Абло, художник, писательница и куратор Ария Дин, художница Джуди <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a>.Инициатива "Сделай это" возникла в 1993 году. Ее создатели Ханс-Ульрих Обрист, Кристиан Болтански и Бертран Лавье. В ней уже приняли участие более 400 художников, включая <a href="http://ria.ru/person_Ono_JJoko/" target="_blank" data-auto="true">Йоко Оно</a> и Трейси Эмин. В "<a href="http://ria.ru/organization_Garazh/" target="_blank" data-auto="true">Гараже</a>" в 2014 году проходила выставка "Do it Москва", для которой было отобрано 100 инструкций. Их предлагалось повторить российским художникам, представителям музеев и просто посетителям. BTS не первый раз "погружается" в мир искусства. Так, в январе коллектив начал <a href="https://ria.ru/20200114/1563416698.html" target="_blank">сотрудничать</a> с лондонской галереей Serpentine, художественным руководителем которой является Обрист, по проекту “Connect, BTS”, который представляет работы 22 художников из <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a>, <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>, Буйнос-Айреса и <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеула</a>.

