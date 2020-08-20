Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200820/1575986882.html
BTS приняли участие в арт-проекте “Сделай это" Ханса-Ульриха Обриста
Один из самых знаменитых на сегодняшний день коллективов K-Pop принял участие в арт-проекте “Сделай это" ("Do it") швейцарского куратора и критика Ханса-Ульриха РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T02:41
2020-08-20T02:41
bts
выставки
культура
новости культуры
шоу-бизнес
йоко оно
google
сеул
чикаго
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574807094_0:187:2916:1828_1400x0_80_0_0_0800e90499d063949e244381e22d6661.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости</strong>. Один из самых знаменитых на сегодняшний день коллективов K-Pop принял участие в арт-проекте “Сделай это" ("Do it") швейцарского куратора и критика Ханса-Ульриха Обриста, <a href="https://news.artnet.com/art-world/bts-do-it-hans-ulrich-obrist-1902626" target="_blank">сообщает</a> Artnet.Этой инициативе уже более 30 лет. Она создавалась для того, чтобы художники делились со всеми инструкциями по созданию своих произведений искусства. Вклад BTS можно увидеть на соответствующей <a href="https://artsandculture.google.com/exhibit/new-do-it-around-the-world/dwKSkG1KqR2LJQ" target="_blank">странице</a> <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Arts &amp; Culture на английском и корейском языках: "Соедини одну точку с другой, нарисуй линию, а затем самолет. Там, где кончается время и пространство, "ты" и "я" превращаемся в "мы". Наше будущее — красивая картинка".Во время пандемии новые инструкции появляются в проекте каждую неделю. Они рассчитаны на то, чтобы их можно было выполнить дома.Недавние участники помимо BTS: дизайнер Вирджил Абло, художник, писательница и куратор Ария Дин, художница Джуди <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a>.Инициатива "Сделай это" возникла в 1993 году. Ее создатели Ханс-Ульрих Обрист, Кристиан Болтански и Бертран Лавье. В ней уже приняли участие более 400 художников, включая <a href="http://ria.ru/person_Ono_JJoko/" target="_blank" data-auto="true">Йоко Оно</a> и Трейси Эмин. В "<a href="http://ria.ru/organization_Garazh/" target="_blank" data-auto="true">Гараже</a>" в 2014 году проходила выставка "Do it Москва", для которой было отобрано 100 инструкций. Их предлагалось повторить российским художникам, представителям музеев и просто посетителям. BTS не первый раз "погружается" в мир искусства. Так, в январе коллектив начал <a href="https://ria.ru/20200114/1563416698.html" target="_blank">сотрудничать</a> с лондонской галереей Serpentine, художественным руководителем которой является Обрист, по проекту “Connect, BTS”, который представляет работы 22 художников из <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a>, <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>, Буйнос-Айреса и <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеула</a>.
https://ria.ru/20200727/1574819483.html
сеул
чикаго
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574807094_122:0:2851:2047_1400x0_80_0_0_6bd9da42814ece16c29f3ffb7ec4fb2f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
bts, выставки, новости культуры, шоу-бизнес, йоко оно, google, сеул, чикаго, берлин (город)

BTS приняли участие в арт-проекте “Сделай это" Ханса-Ульриха Обриста

02:41 20.08.2020
1340
© AP Photo / Invision/Jordan StraussУчастники группы BTS
Участники группы BTS
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Один из самых знаменитых на сегодняшний день коллективов K-Pop принял участие в арт-проекте “Сделай это" ("Do it") швейцарского куратора и критика Ханса-Ульриха Обриста, сообщает Artnet.
Этой инициативе уже более 30 лет. Она создавалась для того, чтобы художники делились со всеми инструкциями по созданию своих произведений искусства.
Вклад BTS можно увидеть на соответствующей странице Google Arts & Culture на английском и корейском языках: "Соедини одну точку с другой, нарисуй линию, а затем самолет. Там, где кончается время и пространство, "ты" и "я" превращаемся в "мы". Наше будущее — красивая картинка".
Во время пандемии новые инструкции появляются в проекте каждую неделю. Они рассчитаны на то, чтобы их можно было выполнить дома.
Недавние участники помимо BTS: дизайнер Вирджил Абло, художник, писательница и куратор Ария Дин, художница Джуди Чикаго.
Инициатива "Сделай это" возникла в 1993 году. Ее создатели Ханс-Ульрих Обрист, Кристиан Болтански и Бертран Лавье. В ней уже приняли участие более 400 художников, включая Йоко Оно и Трейси Эмин. В "Гараже" в 2014 году проходила выставка "Do it Москва", для которой было отобрано 100 инструкций. Их предлагалось повторить российским художникам, представителям музеев и просто посетителям.
BTS не первый раз "погружается" в мир искусства. Так, в январе коллектив начал сотрудничать с лондонской галереей Serpentine, художественным руководителем которой является Обрист, по проекту “Connect, BTS”, который представляет работы 22 художников из Нью-Йорка, Берлина, Буйнос-Айреса и Сеула.
Участники группы BTS
27 июля, 08:00Культура
Айдолы, фандомы, BTS и мировые рекорды: в чем феномен K-pop музыки
610001
КультураBTSВыставкиНовости культурыШоу-бизнесЙоко ОноGoogleСеулЧикагоБерлин (город)
Рекомендуем
Молния
В Кемеровской области подростка убило молнией
Израильские солдаты
Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
Участники акции протеста в Минске
В чем главное отличие минского майдана от киевского
Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев
Против депутата Мосгордумы Шереметьева возбудили уголовное дело
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев обратился к представителям политических партий
Беспилотный автомобиль
Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Познер сравнил дружбу в России и США
Сенатор США от штата Калифорния Камала Харрис
Демократическая партия США утвердила кандидата в вице-президенты
Ручной пулемет РПК-16
"Калашников" начал разработку нового ручного пулемета
Мартышки Бразза с детенышем в вольере Новосибирского зоопарка
В Новосибирском зоопарке получился целый "детский сад" обезьян
Врач в больнице
Названы способы вычислить врача, который может убить пациента
Рабочий на станции по добыче природного газа в Турции
СМИ сообщило о найденных Турцией газовых месторождениях в Черном море
Задержание подозреваемых в попытке похищения одного из лидеров донбасских ополченцев. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовала видео задержания похитителей лидера ополчения Донбасса
Сергей сооружает стену
Как житель Подмосковья возрождает забытое всеми село
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав опроверг данные о запрете онкобольным лечиться в других регионах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:17Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены
12:16Аналитики рассказали про цены на перелеты по РФ в бархатный сезон-2020
12:11Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik
12:08В КС оппозиции рассказали о первом шаге властей Белоруссии к диалогу
12:02Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью
12:02СМИ назвали имя высланного из Норвегии российского дипломата
11:57Глава МИД Польши подал в отставку
11:46Иран увеличил мощности по обогащению урана на фоне санкционных планов США
11:44Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
11:38В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая
11:29Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
11:29Специалисты рассказали о питании туристов в Турции, Абхазии и России
11:29Рябков назвал действия США по Ирану абсурдными
11:28Мусульмане встречают Новый год по лунному календарю
11:21Названы риски неправильной вакцинации от коронавируса
11:18Ученый объяснил происхождение снятых с МКС объектов
11:16Член КС Белоруссии Латушко заявил, что опасается задержания
11:09Дело об аргентинском кокаине решили рассмотреть заново
11:04"Будет халтура": Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр
11:04Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к государственным символам
Лента новостейМолния