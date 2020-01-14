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Культура
2020-01-14T19:34+0300
https://ria.ru/20200114/1563416698.html
Международный арт-проект "Сonnect, BTS" стартовал в Лондоне
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РИА Новости

Международный арт-проект "Сonnect, BTS" стартовал в Лондоне

19:34 14.01.2020
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© AP Photo / Scott Roth/InvisionЮжнокорейская группа BTS
Южнокорейская группа BTS
© AP Photo / Scott Roth/Invision
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. "Сonnect, BTS", объединивший современных художников со всего мира по инициативе южнокорейской группы, открылся выставкой в Лондоне, сообщает издание Artnet.
Первая часть этого проекта — видеоинсталляция "Катарсис" (Catharsis) датчанина Якоба Кудска Стинсена проходит в галерее Serpentine в британской столице (с 14 января по 3 марта). На ней изображен воображаемый старый нетронутый лес.
"Connect, BTS" представляет пять бесплатных выставок в Лондоне, Берлине, Буэнос-Айресе, Сеуле и Нью-Йорке, в которых принимают участие 22 художника в том числе Энтони Гормли, Анн Вероника Янсенс и Томас Сарацено.
"Философия BTS заключается в уважительном отношении к многообразию окружающего мира и его периферийным явлениям. Это важнейший позитивный посыл проекта (…) Любой вид искусства: музыка, скульптура, фотография или еще что-либо потенциально создает связь между художником, зрителем, непосредственным окружением и общей обстановкой", — поясняет куратор проекта из Южной Кореи Дэхен Ли.
Музыканты сами представляют работы художников в заранее записанных роликах, которые будут размещены на сайте Connect. Пока для просмотра доступно только интервью с Якобом Кудском Стинсеном.
Выставка в Берлине пройдет с 15 января по 2 февраля, в Буэнос-Айресе – с 21 января по 22 марта, в Сеуле – с 28 января по 20 марта и в Нью-Йорке с 4 февраля по 27 марта.
Скриншот клипа BTS Interlude : Shadow
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