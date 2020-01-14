Международный арт-проект "Сonnect, BTS" стартовал в Лондоне

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. "Сonnect, BTS", объединивший современных художников со всего мира по инициативе южнокорейской группы, открылся выставкой в Лондоне, . "Сonnect, BTS", объединивший современных художников со всего мира по инициативе южнокорейской группы, открылся выставкой в Лондоне, сообщает издание Artnet.

Первая часть этого проекта — видеоинсталляция "Катарсис" (Catharsis) датчанина Якоба Кудска Стинсена проходит в галерее Serpentine в британской столице (с 14 января по 3 марта). На ней изображен воображаемый старый нетронутый лес.

"Connect, BTS" представляет пять бесплатных выставок в Лондоне, Берлине, Буэнос-Айресе, Сеуле и Нью-Йорке, в которых принимают участие 22 художника в том числе Энтони Гормли, Анн Вероника Янсенс и Томас Сарацено.

"Философия BTS заключается в уважительном отношении к многообразию окружающего мира и его периферийным явлениям. Это важнейший позитивный посыл проекта (…) Любой вид искусства: музыка, скульптура, фотография или еще что-либо потенциально создает связь между художником, зрителем, непосредственным окружением и общей обстановкой", — поясняет куратор проекта из Южной Кореи Дэхен Ли.

Музыканты сами представляют работы художников в заранее записанных роликах, которые будут размещены на сайте Connect. Пока для просмотра доступно только интервью с Якобом Кудском Стинсеном.