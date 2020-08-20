https://ria.ru/20200820/1575983674.html
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2020 готов к приему гостей
Менее суток осталось до начала главного музыкального события крымского лета – международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party. С 21 по 23 августа... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T11:00
2020-08-20T11:00
2020-08-20T11:00
культура
фестиваль koktebel jazz party
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Менее суток осталось до начала главного музыкального события крымского лета – международного джазового фестиваля <a href="http://koktebel-jazz.ru" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a>. С 21 по 23 августа зрителей фестиваля ждут выступления гуру российского и международного джаза в одном из самых красивых мест полуострова, артистическом поселке Коктебель. Праздничную атмосферу моря и джаза можно будет ощутить сразу по прилете в Симферополь: в преддверии фестиваля и во все его дни гости Крыма в аэропорту услышат аудиоролики с приветствием и приглашением на Koktebel Jazz Party от его звезд – Ларисы Долиной, Игоря Скляра и Сергея Мазаева.На фестиваль-2020 организаторы привезли и смонтировали двадцать тонн звукового и светового оборудования мощностью в тысячи киловатт, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе. Для удобства посетителей на сайте KJP размещена <a href="https://koktebel-jazz.ru/festival2020/20200813/1013438653.html#head" target="_blank">карта</a> с обозначением всех площадок и основных сервисов на них.В активе Koktebel Jazz Party в этом году Главная и Волошинская сцены, вход на Волошинскую сцену по традиции бесплатный. Концерты Главной сцены начинаются в 19:00 и заканчиваются около полуночи. Программы Волошинской сцены стартуют в 15:00. Билеты на выступления артистов можно приобрести <a href="http://koktebel-jazz.ru" target="_blank">на сайте фестиваля</a>, а также в кассах на его площадках. Стоимость входных билетов — 500 рублей, билетов в партер — 1500 рублей.В первый день на Главной сцене выступят Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, российская группа Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня при участии Ларисы Долиной и Хиблы Герзмавы.В субботней программе примут участие Анастасия Лютова и ее состава "Лютый бенд", группа Wild Brass, саксофонист, арт-директор фестиваля KJP Сергей Головня и народный артист России Игорь Скляр вместе с Jazz Classic Community. Завершится субботний вечер выступлением рок-группы "Моральный кодекс".В заключительный день фестиваля свои сеты на Главной сцене представит трио Даниила Крамера, коллектив CHETMEN, "SG BIG BAND" под управлением Сергея Головни c участием солистки Карины Кожевниковой. Программа третьего дня также включит выступления Bril Family - патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, а также джазовой певицы Мариам Мерабовой.В фестивале Koktebel Jazz Party-2020 примут участие и зарубежные исполнители - по традиции их имена будут названы в день открытия, 21 августа. В подтверждение того, что джаз стирает все границы и объединяет даже во времена карантинных ограничений, звезды мирового джаза примут участие в программе "Джаз со скоростью света"<strong>,</strong> которая пройдет в формате телемоста.Полная программа фестиваля опубликована на сайте <a href="http://koktebel-jazz.ru" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a>.Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.В апреле 2020 года фестиваль Koktebel Jazz Party вместе с МИА "Россия сегодня" и медиагруппой "Красный квадрат" организовал онлайн-марафон <a href="https://ria.ru/20200501/1570866138.html" target="_blank">Doctor Jazz Party</a> в поддержку российских медиков и больниц в период борьбы с пандемией коронавируса. Марафон стартовал в Международный день джаза, 30 апреля, на лидере Рунета, сайте <a href="http://ria.ru" target="_blank">ria.ru</a> и в официальном аккаунте РИА Новости в ВКонтакте. Онлайн-марафон Doctor Jazz Party объединил звезд джазовой музыки из девяти стран, включая Россию, Китай, США, Бразилию, Японию. Марафон длился семь часов, выступления его участников посмотрело около двух миллионов человек.<a href="http://koktebel-jazz.ru/" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.<a href="http://koktebel-jazz.ru/" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат<strong>". </strong>С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.<strong>Информационными партнерами Koktebel Jazz Party</strong> выступят: <a href="http://vgtrk.com" target="_blank">ВГТРК</a>, Радио <a href="https://radiojazzfm.ru" target="_blank">JAZZ 89.1 FM</a>, интернет-кинотеатр <a href="https://www.tvzavr.ru/" target="_blank">tvzavr</a>, интернет-ресурс <a href="https://www.timeout.ru/" target="_blank">TimeOut.ru</a> и радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru" target="_blank">Sputnik</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575905483.html
https://ria.ru/20200817/1575898989.html
https://ria.ru/20200812/1575688302.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фестиваль koktebel jazz party
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Менее суток осталось до начала главного музыкального события крымского лета – международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party
. С 21 по 23 августа зрителей фестиваля ждут выступления гуру российского и международного джаза в одном из самых красивых мест полуострова, артистическом поселке Коктебель. Праздничную атмосферу моря и джаза можно будет ощутить сразу по прилете в Симферополь: в преддверии фестиваля и во все его дни гости Крыма в аэропорту услышат аудиоролики с приветствием и приглашением на Koktebel Jazz Party от его звезд – Ларисы Долиной, Игоря Скляра и Сергея Мазаева.
На фестиваль-2020 организаторы привезли и смонтировали двадцать тонн звукового и светового оборудования мощностью в тысячи киловатт, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе. Для удобства посетителей на сайте KJP размещена карта
с обозначением всех площадок и основных сервисов на них.
В активе Koktebel Jazz Party в этом году Главная и Волошинская сцены, вход на Волошинскую сцену по традиции бесплатный. Концерты Главной сцены начинаются в 19:00 и заканчиваются около полуночи. Программы Волошинской сцены стартуют в 15:00. Билеты на выступления артистов можно приобрести на сайте фестиваля
, а также в кассах на его площадках. Стоимость входных билетов — 500 рублей, билетов в партер — 1500 рублей.
В первый день на Главной сцене выступят Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, российская группа Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня при участии Ларисы Долиной и Хиблы Герзмавы.
В субботней программе примут участие Анастасия Лютова и ее состава "Лютый бенд", группа Wild Brass, саксофонист, арт-директор фестиваля KJP Сергей Головня и народный артист России Игорь Скляр вместе с Jazz Classic Community. Завершится субботний вечер выступлением рок-группы "Моральный кодекс".
В заключительный день фестиваля свои сеты на Главной сцене представит трио Даниила Крамера, коллектив CHETMEN, "SG BIG BAND" под управлением Сергея Головни c участием солистки Карины Кожевниковой. Программа третьего дня также включит выступления Bril Family - патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, а также джазовой певицы Мариам Мерабовой.
В фестивале Koktebel Jazz Party-2020 примут участие и зарубежные исполнители - по традиции их имена будут названы в день открытия, 21 августа. В подтверждение того, что джаз стирает все границы и объединяет даже во времена карантинных ограничений, звезды мирового джаза примут участие в программе "Джаз со скоростью света", которая пройдет в формате телемоста.
Полная программа фестиваля опубликована на сайте Koktebel Jazz Party
.
Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.
В апреле 2020 года фестиваль Koktebel Jazz Party вместе с МИА "Россия сегодня" и медиагруппой "Красный квадрат" организовал онлайн-марафон Doctor Jazz Party
в поддержку российских медиков и больниц в период борьбы с пандемией коронавируса. Марафон стартовал в Международный день джаза, 30 апреля, на лидере Рунета, сайте ria.ru
и в официальном аккаунте РИА Новости в ВКонтакте. Онлайн-марафон Doctor Jazz Party объединил звезд джазовой музыки из девяти стран, включая Россию, Китай, США, Бразилию, Японию. Марафон длился семь часов, выступления его участников посмотрело около двух миллионов человек.
Koktebel Jazz Party
возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин
.
Koktebel Jazz Party
— это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат".
С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Информационными партнерами Koktebel Jazz Party
выступят: ВГТРК
, Радио JAZZ 89.1 FM
, интернет-кинотеатр tvzavr
, интернет-ресурс TimeOut.ru
и радио Sputnik
.