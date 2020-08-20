https://ria.ru/20200820/1575983674.html

Фестиваль Koktebel Jazz Party-2020 готов к приему гостей

Менее суток осталось до начала главного музыкального события крымского лета – международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party. С 21 по 23 августа... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T11:00

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2020-08-20T11:00

культура

фестиваль koktebel jazz party

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Менее суток осталось до начала главного музыкального события крымского лета – международного джазового фестиваля <a href="http://koktebel-jazz.ru" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a>. С 21 по 23 августа зрителей фестиваля ждут выступления гуру российского и международного джаза в одном из самых красивых мест полуострова, артистическом поселке Коктебель. Праздничную атмосферу моря и джаза можно будет ощутить сразу по прилете в Симферополь: в преддверии фестиваля и во все его дни гости Крыма в аэропорту услышат аудиоролики с приветствием и приглашением на Koktebel Jazz Party от его звезд – Ларисы Долиной, Игоря Скляра и Сергея Мазаева.На фестиваль-2020 организаторы привезли и смонтировали двадцать тонн звукового и светового оборудования мощностью в тысячи киловатт, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе. Для удобства посетителей на сайте KJP размещена <a href="https://koktebel-jazz.ru/festival2020/20200813/1013438653.html#head" target="_blank">карта</a> с обозначением всех площадок и основных сервисов на них.В активе Koktebel Jazz Party в этом году Главная и Волошинская сцены, вход на Волошинскую сцену по традиции бесплатный. Концерты Главной сцены начинаются в 19:00 и заканчиваются около полуночи. Программы Волошинской сцены стартуют в 15:00. Билеты на выступления артистов можно приобрести <a href="http://koktebel-jazz.ru" target="_blank">на сайте фестиваля</a>, а также в кассах на его площадках. Стоимость входных билетов — 500 рублей, билетов в партер — 1500 рублей.В первый день на Главной сцене выступят Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, российская группа Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня при участии Ларисы Долиной и Хиблы Герзмавы.В субботней программе примут участие Анастасия Лютова и ее состава "Лютый бенд", группа Wild Brass, саксофонист, арт-директор фестиваля KJP Сергей Головня и народный артист России Игорь Скляр вместе с Jazz Classic Community. Завершится субботний вечер выступлением рок-группы "Моральный кодекс".В заключительный день фестиваля свои сеты на Главной сцене представит трио Даниила Крамера, коллектив CHETMEN, "SG BIG BAND" под управлением Сергея Головни c участием солистки Карины Кожевниковой. Программа третьего дня также включит выступления Bril Family - патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, а также джазовой певицы Мариам Мерабовой.В фестивале Koktebel Jazz Party-2020 примут участие и зарубежные исполнители - по традиции их имена будут названы в день открытия, 21 августа. В подтверждение того, что джаз стирает все границы и объединяет даже во времена карантинных ограничений, звезды мирового джаза примут участие в программе "Джаз со скоростью света"<strong>,</strong> которая пройдет в формате телемоста.Полная программа фестиваля опубликована на сайте <a href="http://koktebel-jazz.ru" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a>.Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.В апреле 2020 года фестиваль Koktebel Jazz Party вместе с МИА "Россия сегодня" и медиагруппой "Красный квадрат" организовал онлайн-марафон <a href="https://ria.ru/20200501/1570866138.html" target="_blank">Doctor Jazz Party</a> в поддержку российских медиков и больниц в период борьбы с пандемией коронавируса. Марафон стартовал в Международный день джаза, 30 апреля, на лидере Рунета, сайте <a href="http://ria.ru" target="_blank">ria.ru</a> и в официальном аккаунте РИА Новости в ВКонтакте. Онлайн-марафон Doctor Jazz Party объединил звезд джазовой музыки из девяти стран, включая Россию, Китай, США, Бразилию, Японию. Марафон длился семь часов, выступления его участников посмотрело около двух миллионов человек.<a href="http://koktebel-jazz.ru/" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.<a href="http://koktebel-jazz.ru/" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат<strong>". </strong>С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.<strong>Информационными партнерами Koktebel Jazz Party</strong> выступят: <a href="http://vgtrk.com" target="_blank">ВГТРК</a>, Радио <a href="https://radiojazzfm.ru" target="_blank">JAZZ 89.1 FM</a>, интернет-кинотеатр <a href="https://www.tvzavr.ru/" target="_blank">tvzavr</a>, интернет-ресурс <a href="https://www.timeout.ru/" target="_blank">TimeOut.ru</a> и радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru" target="_blank">Sputnik</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575905483.html

https://ria.ru/20200817/1575898989.html

https://ria.ru/20200812/1575688302.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фестиваль koktebel jazz party