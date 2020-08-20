Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200820/1575953814.html
Круче супергероев: таинственный нелегал Бэнкси
Сегодня в российский прокат выходит британский документальный фильм “Banksy: расцвет нелегального искусства”, посвященный феномену граффити. Незадолго до этого... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T08:00
2020-08-20T08:00
знаменитости
звезды
кино и сериалы
выставки
культура
картины
бэнкси
sotheby's
лувр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155054/44/1550544447_0:110:2915:1750_1400x0_80_0_0_e3133b13a13d272ec10107e54cf2eb36.jpg
<strong>Москва, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости, Ольга Распопова. </strong>Сегодня в российский прокат выходит британский документальный фильм “Banksy: расцвет нелегального искусства”, посвященный феномену граффити. Незадолго до этого на Beat Film Festival показали “В погоне за Бэнкси”. О том, что нужно знать о великом арт-мистификаторе, до сих пор сохраняющем инкогнито, кто пытался раскрыть его тайну и почему Бэнкси даже круче супергероев из комиксов, — в материале РИА Новости. Шпион и шредерИнтересно даже не столько то, кто прячется за псевдонимом Бэнкси, а как этому человеку более 20 лет удается оставаться в тени — с такой-то огромной командой помощников и широким кругом знакомых. Что заставляет даже его экс-агентов и бывших друзей ревностно хранить тайну?Одна из самых громких выходок художника — трюк на торгах Sotheby's в 2018 году, когда после финального удара молотка его работа на глазах у собравшейся публики вдруг начала <a href="https://ria.ru/20181018/1530925905.html" target="_blank">самоуничтожаться</a>: сработал встроенный в раму шредер, порезавший бумагу на полоски. Если внимательно смотреть запись, то видно, что удивление опытного аукциониста Алекса Бранчика весьма наигранно. Да и сложно представить, что перед выставлением лота армия экспертов не заметила в конструкции целый дополнительный аппарат. Если учесть еще и то, что после этого инцидента “Девочка с воздушным шаром”, сменившая, кстати, название на “Любовь в мусорной корзине”, только взлетела в цене, становится ясно, почему многие эксперты заподозрили аукционный дом в постановке. А инкогнито главного героя только прибавило действу зрелищности. И вроде как даже многие <a href="https://www.theartnewspaper.com/news/sotheby-s-banksy-ed-as-painting-self-destructs-live-at-auction" target="_blank">заметили</a> в зале незнакомца, как из шпионских фильмов — в пальто, черных очках и шляпе. А может, и не было его. Маска, я тебя не знаюПо следу Бэнкси шли несколько профессиональных ищеек: жадные до сенсаций журналисты британских таблоидов и въедливые эксперты-криминалисты. И каждый выдал собственную версию — весьма правдоподобную.Так, предположили, что загадочный мастер стрит-арта — это на самом деле британский музыкант, лидер Massive Attack Роберт Дель Ная. Аргументы следующие: во-первых, появление работ Бэнкси в разных городах часто совпадает с гастрольным графиком группы. Во-вторых, Дель Ная тоже родился в Бристоле, где начинал карьеру в граффити-среде. Наконец, его политические взгляды обычно схожи с позицией Бэнкси. Сам музыкант все <a href="https://www.huffpost.com/entry/banksy-massive-attack_n_57d01803e4b0a48094a6aeaa" target="_blank">отрицает</a>, но признает, что с художником они хорошие друзья. Другой <a href="https://metro.co.uk/2018/04/10/forensics-expert-believes-banksy-is-gorillaz-founder-jamie-hewlett-7447093/" target="_blank">кандидат</a> — автор комиксов и основатель группы Gorillaz Джейми Хьюлетт. Здесь, помимо того, что манера письма и стиль обоих в чем-то похожи, есть доказательства весомее: по бумагам, ему принадлежат компании, которые выпускают и верифицируют работы Бэнкси. Пытались установить личность Бэнкси и методом геопрофилирования, которым обычно ловят серийных убийц и маньяков, — и вышли на некоего жителя Бристоля по имени Робин Ганнингем. Эксперты с помощью специальной программы довольно точно вычисляют ареал обитания преступника — а им, по сути, и является художник, которому по закону грозит наказание за многочисленные акты вандализма. Преступник или геройОставленное на фасаде уличного здания, заборе или складе произведение принадлежит владельцу постройки. Но из-за муралов Бэнкси, выручить за которые можно до нескольких миллионов долларов, разгораются настоящие войны. Хотя свои работы художник верифицирует на сайте, на его творчестве многие наживаются.Художник предпочитает оставлять работы в спальных районах или вовсе в неблагополучных кварталах, где защитить их от вандалов или воров трудно. В лучшем случае хозяева ставят щит из прозрачного плексигласа или ограду. Но иногда продают арт-дилерам, которые варварски выпиливают граффити из стены и везут на продажу состоятельным коллекционерам, как <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/banksy-painting-valued-1million-now-7638589" target="_blank">поступил</a> галерист Робин Бартон. Общественность, конечно, негодует и всем миром встает на защиту “своего Бэнкси”, выходя на митинги и часто добиваясь возврата. Работы художника интересны еще и тем, что вызывают огромный резонанс в коммьюнити, которые, казалось бы, далеки от искусства. Один раз Бэнкси пришлось даже лично санкционировать продажу, чтобы <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/banksy-mobile-lovers-sold-owner-of-youth-club-where-artwork-appeared-in-bristol-received-death-9695327.html" target="_blank">спасти</a> от закрытия боксерский клуб для детей и подростков в родном Бристоле. Когда жители потребовали оставить мурал, Бэнкси отправил основателям спортцентра, которому грозило банкротство, официальное письмо с разрешением распоряжаться работой по их усмотрению. Тогда местная пресса окрестила его “Робин Гудом современного арт-мира”. Но Бэнкси, в отличие от благородного разбойника, богатых не грабит — они сами охотятся за его произведениями. Художник весьма прилично <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-6247943/How-DOES-Banksy-earn-money-Secretive-artist-thought-make-millions-year.html" target="_blank">зарабатывает</a> и входит в рейтинги самых дорогих современных живописцев. Мистер МозгопромывательРекорд, установленный на работы Бэнкси, — 12 миллионов долларов. Столько отдали за его картину “Деградировавший парламент” на аукционе в 2019-м. Подписчиков у него в инстаграме в 2,5 раза больше, чем у самого популярного музея в мире, Лувра, — целых десять миллионов. Помимо перформанса на аукционе, Бэнкси запомнился множеством других интересных акций. Например, разрисовал живого слона, тайно продавал свои работы как обычные сувениры за 60 долларов в Нью-Йорке или самовольно развешивал их в залах известных музеев. А еще открывал альтернативный Диснейленд и даже печатал партии поддельных купюр с портретом принцессы Дианы и надписью Banksy of England. Об опыте фальшивомонетчика художник, кстати, сам рассказывает в своем номинированном на "Оскар" фильме “Выход через сувенирную лавку” (2010). Главный герой там не он, а Тьерри Гетта, бывший владелец магазина секонд-хенд, чудак и многодетный отец, который сначала втирается в граффити-тусовку в качестве оператора-документалиста, а потом неожиданно для себя сам становится художником <a href="https://www.mrbrainwash.com/" target="_blank">Mr. Brainwash</a>, притом коммерчески успешным. Бэнкси в комментариях открыто называет “новую звезду” посредственностью, тогда как сам Тьерри, когда его спрашивают о его друге, в благоговении закатывает глаза, с трудом подбирая слова восхищения. Спустя годы многие уверены, что Мистер Мозгопромыватель (хотя чаще переводят Мозгоправ) — тоже мистификация Бэнкси. Смотрят, но не видятВозможно, Бэнкси до сих пор не поймали за руку просто потому, что он, по словам его бывшего агента Стива Лазаридеса, проработавшего с ним больше десяти лет, ничего не делает под покровом ночи. Казалось бы, парадоксально, но работать художник предпочитает днем, а лучшей маскировкой считает экипировку дорожных рабочих. Его помощники в светоотражающих жилетах перекрывают улицу, не вызывая особых подозрений, пока их босс наносит краску по трафаретам. Неуловимость Бэнкси наводит и на другую мысль: возможно, это не один человек, а целый коллектив. И так как проект прекрасно окупается, в сохранении секрета заинтересованы очень многие: от художников и их ассистентов до галеристов и аукционистов. Да и сами жители, которым повезло получить на свою улицу работу Бэнкси, тоже не против образа таинственного просветителя. Срывать с него маску, как с героя комиксов, кому-то явно не хочется. Действительно, настоящий подвиг — высказываться на острые политические темы, но при этом сохранять инкогнито в эпоху массовой утечки персональных данных и повсеместно установленных камер наблюдения.
https://ria.ru/20181006/1530122205.html
https://ria.ru/20190831/1558047493.html
бристоль (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155054/44/1550544447_11:0:2740:2047_1400x0_80_0_0_1265a22980eb1730b132e694b9ce5b8a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, кино и сериалы, выставки, картины, бэнкси, sotheby's , лувр, бристоль (город), живопись

Круче супергероев: таинственный нелегал Бэнкси

08:00 20.08.2020
877
© AP Photo / DPA / Uli DeckПосетители рассматривают самоуничтожившуюся картину Бэнкси "Любовь в мусорной корзине" в музее Фридера Бурды в Баден-Бадене
Посетители рассматривают самоуничтожившуюся картину Бэнкси Любовь в мусорной корзине в музее Фридера Бурды в Баден-Бадене
© AP Photo / DPA / Uli Deck
Москва, 20 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня в российский прокат выходит британский документальный фильм “Banksy: расцвет нелегального искусства”, посвященный феномену граффити. Незадолго до этого на Beat Film Festival показали “В погоне за Бэнкси”. О том, что нужно знать о великом арт-мистификаторе, до сих пор сохраняющем инкогнито, кто пытался раскрыть его тайну и почему Бэнкси даже круче супергероев из комиксов, — в материале РИА Новости.

Шпион и шредер

Интересно даже не столько то, кто прячется за псевдонимом Бэнкси, а как этому человеку более 20 лет удается оставаться в тени — с такой-то огромной командой помощников и широким кругом знакомых. Что заставляет даже его экс-агентов и бывших друзей ревностно хранить тайну?
Одна из самых громких выходок художника — трюк на торгах Sotheby's в 2018 году, когда после финального удара молотка его работа на глазах у собравшейся публики вдруг начала самоуничтожаться: сработал встроенный в раму шредер, порезавший бумагу на полоски.
Если внимательно смотреть запись, то видно, что удивление опытного аукциониста Алекса Бранчика весьма наигранно. Да и сложно представить, что перед выставлением лота армия экспертов не заметила в конструкции целый дополнительный аппарат.
Если учесть еще и то, что после этого инцидента “Девочка с воздушным шаром”, сменившая, кстати, название на “Любовь в мусорной корзине”, только взлетела в цене, становится ясно, почему многие эксперты заподозрили аукционный дом в постановке. А инкогнито главного героя только прибавило действу зрелищности. И вроде как даже многие заметили в зале незнакомца, как из шпионских фильмов — в пальто, черных очках и шляпе. А может, и не было его.

Маска, я тебя не знаю

По следу Бэнкси шли несколько профессиональных ищеек: жадные до сенсаций журналисты британских таблоидов и въедливые эксперты-криминалисты. И каждый выдал собственную версию — весьма правдоподобную.
Так, предположили, что загадочный мастер стрит-арта — это на самом деле британский музыкант, лидер Massive Attack Роберт Дель Ная. Аргументы следующие: во-первых, появление работ Бэнкси в разных городах часто совпадает с гастрольным графиком группы. Во-вторых, Дель Ная тоже родился в Бристоле, где начинал карьеру в граффити-среде. Наконец, его политические взгляды обычно схожи с позицией Бэнкси. Сам музыкант все отрицает, но признает, что с художником они хорошие друзья.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСолист Роберт Дель Ная во время концерта группы Massive Attack
Солист Роберт Дель Ная во время концерта группы Massive Attack
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Солист Роберт Дель Ная во время концерта группы Massive Attack
Другой кандидат — автор комиксов и основатель группы Gorillaz Джейми Хьюлетт. Здесь, помимо того, что манера письма и стиль обоих в чем-то похожи, есть доказательства весомее: по бумагам, ему принадлежат компании, которые выпускают и верифицируют работы Бэнкси.
Пытались установить личность Бэнкси и методом геопрофилирования, которым обычно ловят серийных убийц и маньяков, — и вышли на некоего жителя Бристоля по имени Робин Ганнингем. Эксперты с помощью специальной программы довольно точно вычисляют ареал обитания преступника — а им, по сути, и является художник, которому по закону грозит наказание за многочисленные акты вандализма.

Преступник или герой

Оставленное на фасаде уличного здания, заборе или складе произведение принадлежит владельцу постройки. Но из-за муралов Бэнкси, выручить за которые можно до нескольких миллионов долларов, разгораются настоящие войны. Хотя свои работы художник верифицирует на сайте, на его творчестве многие наживаются.
© @banksyГраффити на тему пандемии коронавируса британского художника Бэнкси в Лондонском метро
Граффити на тему пандемии коронавируса британского художника Бэнкси в Лондонском метро
1 из 6
Граффити на тему пандемии коронавируса британского художника Бэнкси в Лондонском метро
© @banksy
© Фото : @banksy

Работа Бэнкси, посвященная врачам-супергероям

Новая работа художника Бэнкси, посвященная врачам-супергероям
2 из 6

Работа Бэнкси, посвященная врачам-супергероям

© Фото : @banksy
© AP Photo / PA/Ben Birchall

Разрисованная работа Бэнкси на стене дома на Марш-лейн в Бристоле

Разрисованная работа художника Бэнкси на стене дома на Марш-лейн в Бристоле
3 из 6

Разрисованная работа Бэнкси на стене дома на Марш-лейн в Бристоле

© AP Photo / PA/Ben Birchall
© Фото : BataclanРабота уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан"
Работа уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала Батаклан
4 из 6
Работа уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан"
© Фото : Bataclan
© AFP 2020 / Thomas CoexГраффити британского художника Бэнкси на стене заправочной станции в городе Вифлееме на Западном берегу реки Иордан
Граффити британского художника Бэнкси на стене заправочной станции в городе Вифлееме на Западном берегу реки Иордан
5 из 6
Граффити британского художника Бэнкси на стене заправочной станции в городе Вифлееме на Западном берегу реки Иордан
© AFP 2020 / Thomas Coex
© AP Photo / Invision/Arthur MolaГраффити британского художника Бэнкси в штате Юта, США
Граффити британского художника Бэнкси в штате Юта, США
6 из 6
Граффити британского художника Бэнкси в штате Юта, США
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
1 из 6
Граффити на тему пандемии коронавируса британского художника Бэнкси в Лондонском метро
© @banksy
2 из 6

Работа Бэнкси, посвященная врачам-супергероям

© Фото : @banksy
3 из 6

Разрисованная работа Бэнкси на стене дома на Марш-лейн в Бристоле

© AP Photo / PA/Ben Birchall
4 из 6
Работа уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан"
© Фото : Bataclan
5 из 6
Граффити британского художника Бэнкси на стене заправочной станции в городе Вифлееме на Западном берегу реки Иордан
© AFP 2020 / Thomas Coex
6 из 6
Граффити британского художника Бэнкси в штате Юта, США
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
Художник предпочитает оставлять работы в спальных районах или вовсе в неблагополучных кварталах, где защитить их от вандалов или воров трудно. В лучшем случае хозяева ставят щит из прозрачного плексигласа или ограду. Но иногда продают арт-дилерам, которые варварски выпиливают граффити из стены и везут на продажу состоятельным коллекционерам, как поступил галерист Робин Бартон. Общественность, конечно, негодует и всем миром встает на защиту “своего Бэнкси”, выходя на митинги и часто добиваясь возврата. Работы художника интересны еще и тем, что вызывают огромный резонанс в коммьюнити, которые, казалось бы, далеки от искусства.
Прохожие фотографируются у граффити британского художника Бэнкси в Калифорнии, США
6 октября 2018, 18:38
Таинственный артист: работы уличного художника БэнксиОдна из наиболее известных работ Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после продажи на аукционе Sotheby’s в Лондоне. О самом таинственном уличном художнике современности и его провокациях — в фотоленте ria.ru.
Один раз Бэнкси пришлось даже лично санкционировать продажу, чтобы спасти от закрытия боксерский клуб для детей и подростков в родном Бристоле. Когда жители потребовали оставить мурал, Бэнкси отправил основателям спортцентра, которому грозило банкротство, официальное письмо с разрешением распоряжаться работой по их усмотрению. Тогда местная пресса окрестила его “Робин Гудом современного арт-мира”.
Но Бэнкси, в отличие от благородного разбойника, богатых не грабит — они сами охотятся за его произведениями. Художник весьма прилично зарабатывает и входит в рейтинги самых дорогих современных живописцев.

Мистер Мозгопромыватель

Рекорд, установленный на работы Бэнкси, — 12 миллионов долларов. Столько отдали за его картину “Деградировавший парламент” на аукционе в 2019-м. Подписчиков у него в инстаграме в 2,5 раза больше, чем у самого популярного музея в мире, Лувра, — целых десять миллионов.
Помимо перформанса на аукционе, Бэнкси запомнился множеством других интересных акций. Например, разрисовал живого слона, тайно продавал свои работы как обычные сувениры за 60 долларов в Нью-Йорке или самовольно развешивал их в залах известных музеев. А еще открывал альтернативный Диснейленд и даже печатал партии поддельных купюр с портретом принцессы Дианы и надписью Banksy of England.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
Об опыте фальшивомонетчика художник, кстати, сам рассказывает в своем номинированном на "Оскар" фильме “Выход через сувенирную лавку” (2010). Главный герой там не он, а Тьерри Гетта, бывший владелец магазина секонд-хенд, чудак и многодетный отец, который сначала втирается в граффити-тусовку в качестве оператора-документалиста, а потом неожиданно для себя сам становится художником Mr. Brainwash, притом коммерчески успешным.
Бэнкси в комментариях открыто называет “новую звезду” посредственностью, тогда как сам Тьерри, когда его спрашивают о его друге, в благоговении закатывает глаза, с трудом подбирая слова восхищения. Спустя годы многие уверены, что Мистер Мозгопромыватель (хотя чаще переводят Мозгоправ) — тоже мистификация Бэнкси.

Смотрят, но не видят

Возможно, Бэнкси до сих пор не поймали за руку просто потому, что он, по словам его бывшего агента Стива Лазаридеса, проработавшего с ним больше десяти лет, ничего не делает под покровом ночи. Казалось бы, парадоксально, но работать художник предпочитает днем, а лучшей маскировкой считает экипировку дорожных рабочих. Его помощники в светоотражающих жилетах перекрывают улицу, не вызывая особых подозрений, пока их босс наносит краску по трафаретам.
Неуловимость Бэнкси наводит и на другую мысль: возможно, это не один человек, а целый коллектив. И так как проект прекрасно окупается, в сохранении секрета заинтересованы очень многие: от художников и их ассистентов до галеристов и аукционистов. Да и сами жители, которым повезло получить на свою улицу работу Бэнкси, тоже не против образа таинственного просветителя.
Срывать с него маску, как с героя комиксов, кому-то явно не хочется. Действительно, настоящий подвиг — высказываться на острые политические темы, но при этом сохранять инкогнито в эпоху массовой утечки персональных данных и повсеместно установленных камер наблюдения.
Стрит-арт фестиваль URBAN MORPHOGENESI. Аквалангист
31 августа 2019, 08:00Культура
Граффити, дружба, Гагарин: на Трехгорку обрушился Urban Morphogenesis
1210002
КультураЗнаменитостизвездыКино и сериалыВыставкикартиныБэнксиSotheby'sЛуврБристоль (город)Живопись
Рекомендуем
Шихан Куштау
Конюхов напишет этюд. Почему знаменитости отстаивают шиханы в Башкирии
Сергей сооружает стену
Как житель Подмосковья возрождает забытое всеми село
Александр Авдеев, игумен Даниил
"Он все спланировал": кто стоит за жестоким убийством священника в келье
Кандидат в президенты США Джо Байден и сенатор Камала Харрис
"Страну спасет только он". Демократы нашли себе кандидата в президенты
Неизвестные предки Homo sapiens
Кто-то третий. В геноме человека обнаружили следы неизвестного предка
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Совет Тихановской. Чьими силами обеспечат трансфер власти в Белоруссии
Участники акции протеста в Минске
В чем главное отличие минского майдана от киевского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Минском заводе колесных тягачей
От августа 1991-го к августу 2020-го — у ГКЧП не было своего Лукашенко
Исполнитель из Румынии Тави Пустиу с женой
Румынский певец заснял свою смерть в прямом эфире
Актер Алексей Панин
"Шило на мыло": подписчики высмеяли Панина за пост о "грязной" работе
Представители федеральной и региональной власти в гостях у русской бразильянки Агрипины Ануфриев-Егорофф
Русская бразильянка строит сыроварню в Амурской области
Банкноты, использованные в интерьере кафе на острове Ки-Уэст в штате Флорида
Названа лучшая "валюта-убежище"
Гражданская версия АК-12
Россия начала экспортировать новейший автомат АК-12
Ученик за партой на уроке по физике
Лучшие российские школьники получат денежные награды
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
В Госдуме ответили Лебедеву, назвавшему "Родину-мать" уродской
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:17Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены
12:16Аналитики рассказали про цены на перелеты по РФ в бархатный сезон-2020
12:11Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik
12:08В КС оппозиции рассказали о первом шаге властей Белоруссии к диалогу
12:02Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью
12:02СМИ назвали имя высланного из Норвегии российского дипломата
11:57Глава МИД Польши подал в отставку
11:46Иран увеличил мощности по обогащению урана на фоне санкционных планов США
11:44Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
11:38В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая
11:29Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
11:29Специалисты рассказали о питании туристов в Турции, Абхазии и России
11:29Рябков назвал действия США по Ирану абсурдными
11:28Мусульмане встречают Новый год по лунному календарю
11:21Названы риски неправильной вакцинации от коронавируса
11:18Ученый объяснил происхождение снятых с МКС объектов
11:16Член КС Белоруссии Латушко заявил, что опасается задержания
11:09Дело об аргентинском кокаине решили рассмотреть заново
11:04"Будет халтура": Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр
11:04Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к государственным символам
Лента новостейМолния