https://ria.ru/20200820/1575953814.html

Круче супергероев: таинственный нелегал Бэнкси

Сегодня в российский прокат выходит британский документальный фильм “Banksy: расцвет нелегального искусства”, посвященный феномену граффити. Незадолго до этого... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T08:00

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<strong>Москва, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости, Ольга Распопова. </strong>Сегодня в российский прокат выходит британский документальный фильм “Banksy: расцвет нелегального искусства”, посвященный феномену граффити. Незадолго до этого на Beat Film Festival показали “В погоне за Бэнкси”. О том, что нужно знать о великом арт-мистификаторе, до сих пор сохраняющем инкогнито, кто пытался раскрыть его тайну и почему Бэнкси даже круче супергероев из комиксов, — в материале РИА Новости. Шпион и шредерИнтересно даже не столько то, кто прячется за псевдонимом Бэнкси, а как этому человеку более 20 лет удается оставаться в тени — с такой-то огромной командой помощников и широким кругом знакомых. Что заставляет даже его экс-агентов и бывших друзей ревностно хранить тайну?Одна из самых громких выходок художника — трюк на торгах Sotheby's в 2018 году, когда после финального удара молотка его работа на глазах у собравшейся публики вдруг начала <a href="https://ria.ru/20181018/1530925905.html" target="_blank">самоуничтожаться</a>: сработал встроенный в раму шредер, порезавший бумагу на полоски. Если внимательно смотреть запись, то видно, что удивление опытного аукциониста Алекса Бранчика весьма наигранно. Да и сложно представить, что перед выставлением лота армия экспертов не заметила в конструкции целый дополнительный аппарат. Если учесть еще и то, что после этого инцидента “Девочка с воздушным шаром”, сменившая, кстати, название на “Любовь в мусорной корзине”, только взлетела в цене, становится ясно, почему многие эксперты заподозрили аукционный дом в постановке. А инкогнито главного героя только прибавило действу зрелищности. И вроде как даже многие <a href="https://www.theartnewspaper.com/news/sotheby-s-banksy-ed-as-painting-self-destructs-live-at-auction" target="_blank">заметили</a> в зале незнакомца, как из шпионских фильмов — в пальто, черных очках и шляпе. А может, и не было его. Маска, я тебя не знаюПо следу Бэнкси шли несколько профессиональных ищеек: жадные до сенсаций журналисты британских таблоидов и въедливые эксперты-криминалисты. И каждый выдал собственную версию — весьма правдоподобную.Так, предположили, что загадочный мастер стрит-арта — это на самом деле британский музыкант, лидер Massive Attack Роберт Дель Ная. Аргументы следующие: во-первых, появление работ Бэнкси в разных городах часто совпадает с гастрольным графиком группы. Во-вторых, Дель Ная тоже родился в Бристоле, где начинал карьеру в граффити-среде. Наконец, его политические взгляды обычно схожи с позицией Бэнкси. Сам музыкант все <a href="https://www.huffpost.com/entry/banksy-massive-attack_n_57d01803e4b0a48094a6aeaa" target="_blank">отрицает</a>, но признает, что с художником они хорошие друзья. Другой <a href="https://metro.co.uk/2018/04/10/forensics-expert-believes-banksy-is-gorillaz-founder-jamie-hewlett-7447093/" target="_blank">кандидат</a> — автор комиксов и основатель группы Gorillaz Джейми Хьюлетт. Здесь, помимо того, что манера письма и стиль обоих в чем-то похожи, есть доказательства весомее: по бумагам, ему принадлежат компании, которые выпускают и верифицируют работы Бэнкси. Пытались установить личность Бэнкси и методом геопрофилирования, которым обычно ловят серийных убийц и маньяков, — и вышли на некоего жителя Бристоля по имени Робин Ганнингем. Эксперты с помощью специальной программы довольно точно вычисляют ареал обитания преступника — а им, по сути, и является художник, которому по закону грозит наказание за многочисленные акты вандализма. Преступник или геройОставленное на фасаде уличного здания, заборе или складе произведение принадлежит владельцу постройки. Но из-за муралов Бэнкси, выручить за которые можно до нескольких миллионов долларов, разгораются настоящие войны. Хотя свои работы художник верифицирует на сайте, на его творчестве многие наживаются.Художник предпочитает оставлять работы в спальных районах или вовсе в неблагополучных кварталах, где защитить их от вандалов или воров трудно. В лучшем случае хозяева ставят щит из прозрачного плексигласа или ограду. Но иногда продают арт-дилерам, которые варварски выпиливают граффити из стены и везут на продажу состоятельным коллекционерам, как <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/banksy-painting-valued-1million-now-7638589" target="_blank">поступил</a> галерист Робин Бартон. Общественность, конечно, негодует и всем миром встает на защиту “своего Бэнкси”, выходя на митинги и часто добиваясь возврата. Работы художника интересны еще и тем, что вызывают огромный резонанс в коммьюнити, которые, казалось бы, далеки от искусства. Один раз Бэнкси пришлось даже лично санкционировать продажу, чтобы <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/banksy-mobile-lovers-sold-owner-of-youth-club-where-artwork-appeared-in-bristol-received-death-9695327.html" target="_blank">спасти</a> от закрытия боксерский клуб для детей и подростков в родном Бристоле. Когда жители потребовали оставить мурал, Бэнкси отправил основателям спортцентра, которому грозило банкротство, официальное письмо с разрешением распоряжаться работой по их усмотрению. Тогда местная пресса окрестила его “Робин Гудом современного арт-мира”. Но Бэнкси, в отличие от благородного разбойника, богатых не грабит — они сами охотятся за его произведениями. Художник весьма прилично <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-6247943/How-DOES-Banksy-earn-money-Secretive-artist-thought-make-millions-year.html" target="_blank">зарабатывает</a> и входит в рейтинги самых дорогих современных живописцев. Мистер МозгопромывательРекорд, установленный на работы Бэнкси, — 12 миллионов долларов. Столько отдали за его картину “Деградировавший парламент” на аукционе в 2019-м. Подписчиков у него в инстаграме в 2,5 раза больше, чем у самого популярного музея в мире, Лувра, — целых десять миллионов. Помимо перформанса на аукционе, Бэнкси запомнился множеством других интересных акций. Например, разрисовал живого слона, тайно продавал свои работы как обычные сувениры за 60 долларов в Нью-Йорке или самовольно развешивал их в залах известных музеев. А еще открывал альтернативный Диснейленд и даже печатал партии поддельных купюр с портретом принцессы Дианы и надписью Banksy of England. Об опыте фальшивомонетчика художник, кстати, сам рассказывает в своем номинированном на "Оскар" фильме “Выход через сувенирную лавку” (2010). Главный герой там не он, а Тьерри Гетта, бывший владелец магазина секонд-хенд, чудак и многодетный отец, который сначала втирается в граффити-тусовку в качестве оператора-документалиста, а потом неожиданно для себя сам становится художником <a href="https://www.mrbrainwash.com/" target="_blank">Mr. Brainwash</a>, притом коммерчески успешным. Бэнкси в комментариях открыто называет “новую звезду” посредственностью, тогда как сам Тьерри, когда его спрашивают о его друге, в благоговении закатывает глаза, с трудом подбирая слова восхищения. Спустя годы многие уверены, что Мистер Мозгопромыватель (хотя чаще переводят Мозгоправ) — тоже мистификация Бэнкси. Смотрят, но не видятВозможно, Бэнкси до сих пор не поймали за руку просто потому, что он, по словам его бывшего агента Стива Лазаридеса, проработавшего с ним больше десяти лет, ничего не делает под покровом ночи. Казалось бы, парадоксально, но работать художник предпочитает днем, а лучшей маскировкой считает экипировку дорожных рабочих. Его помощники в светоотражающих жилетах перекрывают улицу, не вызывая особых подозрений, пока их босс наносит краску по трафаретам. Неуловимость Бэнкси наводит и на другую мысль: возможно, это не один человек, а целый коллектив. И так как проект прекрасно окупается, в сохранении секрета заинтересованы очень многие: от художников и их ассистентов до галеристов и аукционистов. Да и сами жители, которым повезло получить на свою улицу работу Бэнкси, тоже не против образа таинственного просветителя. Срывать с него маску, как с героя комиксов, кому-то явно не хочется. Действительно, настоящий подвиг — высказываться на острые политические темы, но при этом сохранять инкогнито в эпоху массовой утечки персональных данных и повсеместно установленных камер наблюдения.

https://ria.ru/20181006/1530122205.html

https://ria.ru/20190831/1558047493.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, кино и сериалы, выставки, картины, бэнкси, sotheby's , лувр, бристоль (город), живопись